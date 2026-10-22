Lego v srdci Prahy otevřelo jedinečně českou prodejnu. Podívejte se na unikátní výzdobu i tiskárnu figurek
Nová prodejna Lego v ulici Na Příkopě je jak obchodem, tak zážitkovým centrem. Má specificky českou a pražskou výzdobu i stovky stavebnic.
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Takhle jste Prahu a Česko ještě nepoznali. Lego právě dnes otevřelo svou novou prodejnu v centru hlavního města v ulici Na Příkopě mezi náměstím Republiky a Václavským náměstím. A když do ní vstoupíte, okouzlí vás nejen nespočtem stavebnic k prodeji, ale i ryze českou výzdobou. Od Karla IV. přes pražskou tramvaj až po hokejistu v reprezentačním dresu.
Je to obchod, ale současně je to zážitek. Nová Lego prodejna v srdci Prahy dnes v deset hodin dopoledne slavnostně otevřela své brány frontě nedočkavých zájemců. Kromě kostičkového zboží – včetně exkluzivních stavebnic, které v jiných obchodech neseženete – je přivábila několika neobvyklými a interaktivními prvky. A taky ryze českou výzdobou namířenou nejen na turisty.
„Máte například možnost postavit si personalizovanou figurku v naší Minifigure Factory, ve které si na ni necháte napsat třeba svoje jméno. Anebo si na stěně Pick & Build vybrat přesně ten typ kostiček, který potřebujete,“ říká pro CzechCrunch Iva Ambrožová, marketingová ředitelka českého Lega. Tím nicméně výčet lákadel teprve začíná.
Obchod je rozdělený na dvě patra a už po vstupu na vás dýchne vánoční výzdobou, vždyť svátky nás čekají za dva měsíce. „V herní zóně v přízemí proto aktuálně máme vánoční dílnu, kde návštěvníci mohou pomáhat třídit dárky nebo postavit vánoční ozdoby. Tato dílna se bude každé tři měsíce měnit podle různého tématu,“ dodává Ambrožová. Také tu chystají akce, při kterých si zájemci postaví a domů odnesou tematické stavebnice.
Velkým lákadlem pro české zájemce je samozřejmě místní stylizace prodejny Lego. Pražský, potažmo český duch je tu přítomný snad na každé stěně a v každém koutě. „Máme zde velké modely krále Karla IV. nebo pohádkového vodníka či Bruncvíka se lvem. Nebo velký model Lego orloje,“ přidává manažerka. Hned po vstupu si taky můžete všimnout obří Lego tramvaje či turistické mapy Prahy.
„Celý koncept obchodu je designovaný na téma Praha a její kulturní dědictví, architektura, její symboly, ale i její příběhy. A nejsou to jen ty turisticky nejznámější prvky, ale i menší pomrknutí na české návštěvníky,“ láká Ambrožová. Znamená to, že kromě pražského hradu bystré oči najdou odkaz třeba na jeden známý dětský film.
Do podoby prodejny promluvili i designéři z Kladna, kde má Lego jednu ze svých továren i tým, jehož tvorba ho proslavuje po celém světě. Třeba v podobě pojízdných Lego formulí nebo obřího Lego poháru pro fotbalové mistrovství světa. „Dali do prodejny opravdu to české srdce. Ačkoliv tým je to mezinárodní, takže když místní kolegové těm zahraničním vysvětlovali, co všechno dělá český vodník, ti se docela divili,“ říká se smíchem Ambrožová.
„Když se podíváme na všechny velké modely dohromady, naši designéři nad nimi strávili přes tři tisíce hodin a použili stovky tisíc kostiček,“ dodává manažerka s odkazem například na velký pohyblivý model orloje či tramvaj číslo 23 i s legotramvajákem a interaktivními tlačítky. Česká je nicméně i nekostičková výzdoba, na stěnách najdete třeba obrazy hokejisty národního týmu nebo turistky s turistickými značkami. Samozřejmě ve stylu Lego figurek a kostek.
Příprava designu podobné vlajkové prodejny Lego trvá podle marketingové ředitelky až rok a půl, samotná realizace pražského obchodu s výměrou téměř 500 metrů čtverečních si vyžádala dalších šest měsíců od převzetí prostoru až po slavnostní otevření. Dánská společnost v Česku už jednu oficiální prodejnu má od roku 2022 v obchodním centru na Chodově, ta je v porovnání s tou na adrese Na Příkopě 25 nicméně spíš klasickým obchodem. Zatímco ta nová je navíc ještě zážitkem. A navzdory turistické lokalitě určeným i pro české fanoušky.