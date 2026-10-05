Díky babičce získá procento z prodejů. Český fanoušek vydělá na stavebnici Lego podle slavného seriálu
Sebastian Veselka má rád britské seriály i Lego. Své nadšení do obojího přetvořil do stavebnice Downton Abbey, kterou Lego zařadilo do prodeje.
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Neříkejte, že jste o něčem podobném aspoň jednou sami nesnili. Vymyslíte vlastní stavebnici – a je tak dobrá, že ji samotné Lego zařadí do oficiálního prodeje. Na kterém navíc vyděláte. Přesně tohle se povedlo českému legostaviteli, který se inspiroval společnými chvilkami strávenými s babičkou u oblíbeného seriálu.
Honosné síně se šlechtickou rodinou v elegantních róbách a oblecích, ale i zázemí a kuchyně plné pilného služebnictva. Prostě anglická idylka, jak má být. Seriál Panství Downton je nádherným výletem do sice idealizované, ale nesmírně zábavné a místy i romantické, dramatické a komediální historie jednoho ostrovního rodu. Teď si šlechtické sídlo z titulního panství postavíte jako Lego. Které vymyslel šikovný Čech.
Sebastian Veselka je výtvarník, který má rád Lego i Panství Downton. Jednoho dne ho napadlo tyhle záliby spojit a stvořil Lego stavebnici Downton Abbey, jak zní původní název seriálu. Tu přihlásil do programu Lego Ideas, který – po značně náročném procesu – umožňuje fanouškovským stavebnicím dostat se na trh oficiální cestou. Veselka v něm uspěl a jeho dílo právě dnes zamířilo do prodeje. I díky jeho mamince a babičce.
„Stavebnici jsem navrhnul s myšlenkou na maminku a babičku a na čas společně strávený u téhle příjemné comfort show. V životě mi toho hodně daly, věnovaly nám spoustu svého času a díky nim jsme s bratry objevili lásku k Legu,“ prozradil český stavitel ve chvíli, kdy jeho stavebnice oslavila největší možný úspěch v programu Ideas. Nejenže získala deset tisíc hlasů veřejnosti, ale hlavně dostala zelenou od odborné poroty.
Na původní Veselkův návrh se díky tomu podívali profesionální designéři dánské společnosti a během několika měsíců ho vypilovali do finální podoby. Ve které teď stavebnici pořídíte i na české verzi e-shopu Lego, Panství Downton vás tam vyjde na 7 349 korun. A pokud si ho pořídíte, podpoříte tím i českého designéra. Lego Ideas totiž autorům úspěšných projektů dává jedno procento z čistých tržeb.
V balení Lego Downton Abbey najdete přes 4 700 kostiček a třináct figurek. Kdo se v britském seriálu vyzná, potká lorda Granthama s nejbližší rodinou (včetně diváky milované hraběnky-vdovy Crawleyové) i služebnictvo v čele s přísným majordomem Carsonem. Pro Veselku mimochodem nebylo Panství Downton prvním pokusem prorazit na trh přes platformu Ideas, už v minulosti ho v jeho legotvorbě ovlivnily seriály.
„Jsem dlouhodobě fanda britského humoru. Pár nápadů jsem zavrhl, třeba stavebnici podle seriálu Black Books. Ale na vysoké škole jsem se zažral do Červeného trpaslíka a s ním jsem to nakonec na Ideas pořádně vyzkoušel,“ říká. Deset tisíc podporovatelů tehdy získal, ale profi porota projekt nevybrala. Na to si Sebastian Veselka musel počkat až na Panství Downton. Které vám doporučujeme nejen postavit, ale i zhlédnout – a to nejen šest řad seriálu, ale i filmy.