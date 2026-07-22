Limuzína, nebo van? Je to jedno, když máte v autě 8K kino a posádku dovezete do Berlína a zpět
Nástupce V-Class kombinuje luxus limuzíny s prostorem pro osm lidí a 800voltové nabíjení za 15 minut.
Pražské kurty patří tento týden sice ženskému tenisu, a to turnaji Livesport Prague Open 2026, český debut si na Štvanici ale odbyl ve stejnou dobu i nový elektrický Mercedes-Benz VLE. Automobilka se totiž letos stala globálním partnerem ženské tenisové asociace WTA a celého okruhu WTA Tour.
Samotný vůz VLE je pro Mercedes-Benz mnohem víc než jen nový model. Nahrazuje dosavadní V-Class, ale místo dodávkového rodokmenu se hlásí spíš k rodině limuzín – konstruktéři jej řadí do zcela nové kategorie nazvané „grand limousine“. Má kombinovat jízdní komfort a ovladatelnost limuzíny s prostorností a flexibilitou velkoprostorového vozu pro až osm cestujících.
VLE je zároveň prvním vozem stavěným na zcela nové modulární platformě Van Architecture. „Základ tvoří náš průkopnický duch a zásadně proměněné vnímání prostoru i komfortu, k čemuž se přidává nová úroveň všestrannosti a inovací,“ řekl k premiéře šéf představenstva Mercedes-Benz Group Ola Källenius.
Pod karoserií s aerodynamickým součinitelem odporu 0,25 pracuje nová 800voltová architektura s akumulátorem o kapacitě 115 kWh. Verze VLE 300 electric zvládne podle předběžných údajů metodiky WLTP dojezd přes 700 kilometrů, což odpovídá cestě z Prahy do Berlína a zpět.
Na rychlonabíječce dobije za 15 minut energii až na 355 kilometrů. Silnější VLE 400 4matic electric se výkonem 305 kW zrychlí na stovku za 6,5 sekundy.
Interiér nabízí sedadla pro pět až osm lidí, která lze ručně posouvat nebo rovnou vyjmout, u elektrických verzí je pak lze přesouvat pomocí aplikace v telefonu. Zadní cestující si mohou pustit „kino“ na výsuvné 31,3palcové 8K obrazovce, nad hlavami se navíc táhne panoramatická skleněná střecha Sky View.
Nové VLE se chlubí tichým a komfortním chodem i nezvykle malým poloměrem otáčení, jenž je srovnatelný s mnohem menším Mercedesem CLA.