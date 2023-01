Lístky, pivo, párek a toalety. Manchester City ukazuje, jak bojovat s frontami na stadionech

Co mají společného vstupenky, pivo, klobása a toalety na fotbalových stadionech? Nekonečné fronty. Zažil si to snad každý fanoušek, který se na svůj oblíbený tým přišel podívat živě. Není proto divu, že se řada klubů snaží přicházet se způsoby, jak mnohdy chaotické chování desetitisíců lidí na stadionech korigovat. A umělá inteligence, kterou na svou domovskou arénu nasadil Manchester City, v tom do budoucna může hrát velkou roli.

V rámci spolupráce s technologickou společností Cisco integroval Manchester City na svůj stadion nový systém, který pomocí umělé inteligence a kamer monitoruje dění na tribunách i ochozech, aby zefektivnil provoz stadionu jako takového. V reálném čase pak střádá data o pohybu lidí, aby na základě nich dokázal nabídnout řešení k několika častým scénářům, které jsou pro velké fotbalové stadiony typické.

Stačí si představit situaci, kdy vejdete do útrob stadionu a hledáte cestu k sektoru, do kterého jste si koupili vstupenky. Všude je navíc šílený nával lidí a než vyhodnotíte, co asi bude nejkratší, stojíte už jednou nohou v nekončící frontě. Nový systém vám tak v mobilní aplikaci nebo na velkých obrazovkách v okolí nabídne trasu, která je nejrychlejší. Stejně tak doporučí nejméně obsazenou toaletu nebo stánek s občerstvením.

Cisco svůj monitorovací systém, nazvaný jako WaitTime, uzpůsobil i samotnému personálu, který díky němu může efektivněji řídit provoz u jednotlivých vstupních bran nebo v jiných místech na stadionu. Navíc se má s čím dál větším množstvím dat, které má bezpečně uchovávat u sebe, učit novým a novým scénářům, proto se může stát, že čím delší dobu bude na konkrétním místě nasazen, tím přesnější bude.

„Neustálé zlepšování zážitků fanoušků při návštěvě Etihad Stadium je prioritou ve všech oblastech našeho klubu. Jsme rádi, že díky dlouhodobému partnerství se společností Cisco můžeme zavádět další technologie, jako je WaitTime, které nám pomohou nadále rozvíjet a zlepšovat naši nabídku pro fanoušky,“ řekl Greg Swimmer, který má záležitosti okolo informačních technologií v Manchesteru City na starosti.

Pro slavné Citizens, jak se modro-bílému týmu z Manchesteru přezdívá, navíc nejde o jedinou technologickou vychytávku z posledních měsíců. Loni v srpnu přišel s nápadem na takzvanou chytrou šálu, kterou zaopatřil senzory, aby mohl lépe měřit emoce diváků na stadionu a „hlouběji porozuměl potřebám fanoušků“. Na ní taktéž pracoval s Ciscem.

Ani pro Cisco se pak nejedná o premiérové nasazení pokročilých technologických systémů na sportovních stadionech. Běží na nich například americký So-Fi Stadium, na kterém hrají zápasy amerického fotbalu týmy Los Angeles Rams a Los Angeles Chargers – a také se tam hrálo loňské finále, takzvaný Super Bowl. Kromě Manchesteru City je Cisco rovněž technologickým partnerem španělského Realu Madrid a jeho end-to-end zasíťování řídí stadion Santiago Bernabéu.