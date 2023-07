Lukáš Strnadel předává výkonné žezlo. Brněnské studio Futured povede Jana Šrotířová

Vlastní vývojářské studio, které se specializuje na mobilní aplikace, rozjel Lukáš Strnadel v roce 2011. Dnes operuje brněnská technologická společnost pod značkou Futured, má pobočky v Praze a ve Vídni a v loňském roce v obratu vyrostla na 58 milionů korun. Růstové plány má třiatřicetiletý zakladatel a jediný majitel firmy i pro letošní rok, zhruba padesátihlavé studio už v nich ale nepotáhne sám. Do role výkonné ředitelky nově nastupuje Jana Šrotířová, která ve Futured působí sedmým rokem a stává se jednou z nejvýše postavených žen na poli českých technologických agentur.

Úkol devětatřicetileté Jany Šrotířové v roli CEO studia Futured je jasný: zaměřit se na posílení konkurenceschopnosti a růst společnosti prostřednictvím datových analýz a propojení umělé inteligence s mobilní aplikacemi. A také splnit finanční plány, které s Lukášem Strnadlem nastavili. Loni firma vyrostla v obratu z 38 milionů na 58 milionů korun. „Pro tento rok očekáváme obrat ve výši 80 milionů korun, ale já věřím, že se podaří překročit hranici 100 milionů korun,“ plánuje Strnadel. Nová šéfka se má zaměřit i na zvýšení ziskovost a efektivity celé firmy.

Mobilní aplikace a další technologická řešení Futured dodává pro firmy v Česku i za hranicemi. Mezi jeho historické či stávající klienty patří Jablotron, Škoda Auto, Decathlon, Patria, ČSOB, Bit.plus nebo Golden Gate. Stojí za oblíbenou aplikací Gastromapa Lukáše Hejlíka a několik ocenění si odnesl také za aplikaci pro Národní muzeum, díky které ožívá legendární plejtvák. V zahraničí pracuje pro Colop, Salt či Wavin a desítku klientů Futured převzal předloni od studia Qusion, jehož zakladatelé se rozhodli jít naplno budovat aplikaci pro duševní zdraví.

Do některých projektů, na kterých brněnská agentura historicky pracovala, sám Lukáš Strnadel zainvestoval. Jde o projekt Nesnězeno, který se nedávno spojil s maďarským konkurentem, nebo mobilní aplikaci Grason, jež pomáhá firmám s najímáním brigádníků. V obou firmách je zakladatel Futured, které v roce 2019 prošlo rebrandingem z původního The Funtasty, i nadále minoritním akcionářem. Třetinový podíl drží také v projektu Fotonaut, který nabízí fotobudky na různé eventy.

Ve své vlastní firmě se teď chce Lukáš Strnadel soustředit primárně na další rozvoj byznysu, zatímco denní operativu převezme nová výkonný ředitelka. „Firma vyrostla do rozměru, kdy jí chci dopřát lepšího CEO, než jsem já sám. Jako svého nástupce jsem si nemohl vybrat nikoho lepšího, než je Jana, která po mně zná firmu nejlépe a která je jedním z nejvíce systematických a srdečných lidí, které znám,“ doplňuje.

Jana Šrotířová působila během sedmi let ve Futured jako projektová manažerka i finanční ředitelka. „Je mi blízký projektový přístup, který chci v nové roli zohlednit. S Lukášem Strnadlem, který firmu vedl od jejího vzniku, jsme se shodli, že při řízení firmy budu klást velký důraz na data a jejich vyhodnocování. Zároveň chci udržet kontinuitu v tom, co ve Futured Lukáš za ty roky vytvořil, a to svobodné a inspirativní prostředí. Mým přáním je, aby měla změna na pozici CEO minimální vliv na tým i klienty,“ plánuje nová šéfka brněnského studia.