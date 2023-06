Ezra Miller je Flash. Ezra Miller je druhý Flash. Ben Affleck je Batman. Michael Keaton je také Batman. Superman je Supergirl. Zod je Zod. A nový superhrdinský snímek Flash je ve velké míře zábavný servis pro fanoušky komiksů, superhrdinů a značky DC. Na tom není vůbec nic špatného, protože většinu času to baví. A oproti dřívějším filmovým adaptacím komiksů od DC se filmová novinka nesnaží být tak vyostřeně (a desaturovaně) drsná, což je také fajn. Co ale fajn není, jsou tragické triky.

Flash je trochu jako Návrat do budoucnosti. Jen míň osmdesátkový a víc pubertální. Jestli vás baví tato kultovní série snímků o cestování časem a jestli máte rádi superhrdinské filmy, bude vás bavit i novinka od DC a Warner Bros. Z velké části totiž sází na taškařice spojené s tím, když se různé toky času propletou jako špagety. Někdy leží špagety na talíři rovnoběžně a časové linie jsou stejné. Jindy se každá špageta táhne jiným směrem. A občas se překříží. Ve výsledku je z toho pořádný maglajz. O tom, jaký je filmový Flash, vám hodně napoví, že právě tohle podobenství o špagetách v něm vyřkne… Batman.

Ale nebojte, není to jen laciná sázka na vynucené humory. Postava nesmělého Barryho Allena alias titulního superhrdiny (kvůli časovým propletencům ho hned dvakrát současně hraje Ezra Miller) k podobným vtípkům přirozeně svádí. Dvojnásob, když projde skrz proudy času a v úvodu filmu potká své mladší já. Komediální přístup filmu jde nejlépe, ale i vážnější pasáže o rodině, lásce a ztrátě milované osoby celkem fungují. Byť samozřejmě nepřekvapí. Ve výsledku je trochu paradoxně nejméně povedná superhrdinská rovina. Jak scénářem, tak vizuálně.

Je až k nevíře, že stěžejní snímek filmového univerza DC – který má svými chronohrátkami odstartovat jeho novou éru – dokáže místy vypadat opravdu tak špatně. Digitální triky v mnoha scénách by vám připadaly úsměvné i u deset let staré videohry. Fakt, bez nadsázky. Není to ten dnes už běžný dojem, který vyvolávají třeba i marvelovky. Že si uzívnete a řeknete: „No jo, další sice OK, ale ničím zajímavé CGI…“ Kdepak, tady je to aktivně nepovedené. Každý film samozřejmě nemusí být Avatar a hlavní roli by vždy měl hrát celkový zážitek, ne nutně krása na pohled, ale je to extrémně zarážející.

Naštěstí to okolo je často až překvapivě dobré. Teenage alternativní (jak dimenzionálně, tak v porovnání s postavou z původní časové osy) Barry Allen přidává zábavnou otravnost i odlehčení, ale z nových postav filmu jednoznačně vládne Batman. Tedy ne Ben Affleck, ačkoliv i ten se ve filmu s pár dalšími členy Ligy spravedlnosti objeví. Kdepak. Flash je fajn, ale Batman je bůh. Hraje ho totiž Michael Keaton, představitel netopýřího hrdiny ze dvou devadesátkových blockbusterů od Tima Burtona. Od prvního okamžiku ovládne každou scénu a vy ho chcete víc a víc.

Je to servis pro fanoušky jak vyšitý, ale pokud jste příznivci Batmana a filmů s Keatonem, budete mít celou dobu nadšený úsměv na tváři. Ať už tím, že sledujete přece jen stárnoucího, ale o to zkušenějšího superhrdinu. Anebo kvůli tomu, že i jeho výbava je tak trochu retro. A samozřejmě se budete tetelit radostí v každém okamžiku, kdy zazní nestárnoucí tóny fantastického hlavního motivu od Dannyho Elfmana. Ale ano, sledujete Flashe, takže šarlatový rychlík se ve finiši samozřejmě dostane zpátky na první místo.

Škoda jen, že zrovna finále je slabší. Právě kvůli tomu, že časoprostorová komedie i nadšenecká nostalgie ustupují trikové akci. Už trailery prozradily, že přiletí generál Zod, ale Superman nikde. Tak ho nahradí Supergirl. Asi půl hodiny se v nepovedeně vypadající bitvě všichni mlátí. Pak zase cestují časem a nekonečným mnohovesmírem. Ten je plný neuvěřitelných možností a jeho digitální zpracování je opět nehezké, ale je nutné dodat, že obsahově způsobí nejeden nerdgasmus! No a pak to nějak dopadne. Jak asi, co myslíte?

Zpomalení v cílové rovince ale Flash trochu dohání v definitivně posledních minutách filmu. Uteče totiž nehezkým vizuálním efektům i zbytečně natahovaným soubojům a doběhne zpátky do završení vážnější dějové linky. No a pak ještě přikluše s těmi úsměvy, co mu v prvních dvou třetinách šly velmi dobře, a k nim přidá další nálož pomrkávání na fanoušky. Film, který má svoje chyby, i díky fanservisu ve výsledku solidně baví. Především znalcům DC servíruje jeden vědoucí úsměv za druhým. A to až do té nejposlednější sekundy. Úplně nakonec totiž přijede Bruce Wayne. Ten elegantní, ale tajuplný miliardář z Gothamu. Však jeho tvář dobře znáte.