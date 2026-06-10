Luxusní kabelky střídá vesmírné prádlo. Prada ukázala oblek, který astronauty NASA ochrání před uvařením
Prada dodala své know-how do vývoje skafandru. Rivalové jako Louis Vuitton nebo Hermès teď prý budou muset vymyslet, jak tenhle vlak dohnat.
Když se řekne Prada, většina lidí si představí přehlídková mola, hollywoodské celebrity na červeném koberci nebo luxusní kabelky. Italský módní gigant se však rozhodl doslova překročit hranice stratosféry a ukázat, že jeho know-how sahá za hranice běžného oděvního průmyslu. Zástupci Prady a texaské technologické společnosti Axiom Space totiž ukázali světu unikátní novinku. Jde o spodní vrstvu skafandru, kterou budou mít na sobě astronauti NASA na misi Artemis IV, při které se lidstvo poprvé po téměř šedesáti letech vrátí na povrch Měsíce.
Spojení inženýrství z Houstonu, odkud pochází vývojářská firma Axiom Space, a světa módy může znít na první poslech jako hodně drahý marketingový trik. Vesmírný průmysl si ale uvědomuje, že pokud jde o technologie spojené přímo s lidským tělem, potřebuje čerstvý vítr.
Prada totiž inženýrům nedodala jen své ikonické logo. Pustila je i ke svým desítky let pilovaným inovacím v oblasti pokročilého 3D modelování, technického pletení a zpracování látek. Módní experti pomohli navrhnout oděv, který musí zvládnout opakovanou zátěž při dlouhých měsíčních misích, a našli pro něj specializovaná vlákna, jež si udrží své špičkové vlastnosti i ve vesmíru.
Není to navíc první případ, kdy se tyto dva světy proťaly. Už v roce 2024 obě firmy společně představily robustní vnější vrstvu měsíčního skafandru, která musí odolávat drsnému prostředí jižního pólu Měsíce a létajícím mikrometeoroidům. Posunout spolupráci od této těžké vnější „skořápky“ k té úplně nejspodnější vrstvě, na které závisí přežití astronauta, byl tak přirozený vývoj.
Z byznysového pohledu je to pro italskou značku tah, který přichází v ideální čas. Celosvětový trh s klasickým luxusem totiž po letech růstu aktuálně spíše brzdí a bohatí klienti své výdaje omezují. Velcí hráči tak musí neustále dokazovat, že udávají trendy a zůstávají relevantní. A pro některé movité lidi se stává fenoménem privátní vesmírný turismus.
S čím vlastně Prada pomáhá?
Celý projekt nese technický název Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), což v překladu znamená oděv pro kapalinové chlazení a ventilaci. Látka je totiž protkaná sítí drobných hadiček. Na Měsíci, kde se střídá spalující slunce s mrazem, je to naprostá nutnost. Když tam totiž astronaut ve skafandru fyzicky pracuje, jeho tělo se začne extrémně přehřívat a bez pomoci by rychle zkolaboval.
Oblek proto funguje jako chladicí systém. Trubičkami neustále proudí studená voda, která do sebe natáhne tělesné teplo a odvede ho do batohu na zádech. Ten pak nahromaděnou horkost jednoduše vypustí do prázdného vesmíru. Na rozdíl od starých skafandrů má navíc tuhle funkčnost pojištěnou dvakrát. Pokud by hlavní chlazení selhalo, okamžitě naskočí to záložní.
Kromě chlazení fungují hadičky i jako chytrá ventilace. Zvláštní okruh fouká astronautovi čerstvý kyslík přímo k obličeji a ten vydechovaný rovnou odsává pryč. Použitý vzduch putuje zpět do batohu, kde se přefiltruje, a čistý kyslík letí zase zpátky.
Expertka na luxusní segment Thomai Serdari pro Reuters dodala, že zatímco jiné oděvní firmy se s vesmírem jen letmo oťukávají, ať už jde o spolupráci značky Under Armour s Virgin Galactic nebo inovace materiálů Columbia Sportswear, Prada vzala celou hru do vlastních rukou. Z pozice inspirace vesmírem přešla k tvorbě skutečného a nezbytného vybavení.
Jde o klasický boj o pozici lídra, kde je nejdůležitější být první a šokovat trh. Podle expertů budou muset giganti jako Louis Vuitton, Hermès nebo Chanel na tento krok dříve či později zareagovat, pokud si chtějí udržet pozornost těch nejbohatších.