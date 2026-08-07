Má rozjetý byznys s ovocnými bedýnkami do kanceláří, teď si chce vzít si do parády celé firemní kuchyňky
Začínal rozvážet ovoce s vypůjčenou dodávkou, nyní Radek Lamoš zásobuje přes 400 zákazníků v Brně i v Praze a poprvé míří k zisku.
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Radek Lamoš vystudoval na brněnském VUT stavebnictví a pracoval jako stavební inženýr. Před šesti lety se ale rozhodl vydat úplně jiným směrem a začal rozvážet ovocné bedýnky do firem. Začátky nebyly úplně jednoduché, dnes ale jeho firma Frumoš zásobuje několik stovek zákazníků. „Praha už předehnala Brno, i když mělo tříletý náskok,“ říká Radek Lamoš a dodává, že v hlavním městě má nyní kolem dvě stě míst, kam jezdí.
Mezi klienty jsou menší startupy i velké korporáty jako Seznam, Notino, Sazka nebo Kiwi.com. Frumoš k nim vozí vše od čerstvého ovoce přes kávu a pečivo až po papírnictví a drogerii. Nabídka se od ovoce rozrostla na e-shop s víc než 8 000 produkty a doručením do druhého dne.
Firma roste bez externího investora. „Když jsem zakládal pražskou pobočku, vzal jsem si úvěr z banky. Díky tomu je náš růst sice pomalejší, ale konstantní a neděláme u toho moc chyb, protože se to dá zvládnout,“ popisuje Radek Lamoš. Rok 2026 by podle něj měl být pro Frumoš první ziskový.
Nyní společnost testuje novou službu RefrešOS, která má za zákazníky převzít kompletní správu firemní kuchyňky. „Vzniklo to tak, že jsme začali dovážet do firem i jiné věci, protože lidé si je žádali. Dostalo se to do bodu, kdy náš kurýr strávil ve firmě klidně hodinu, protože doplňoval lednice. Chyběl už jen poslední kousek, že tam bude chodit člověk, který se o kuchyňku postará komplexně a bude dělat reporty,“ popisuje Lamoš vznik služby. Tu do konce roku nabízí zdarma, aby vychytal veškeré mouchy.
Každá kuchyňka by měla mít podle Lamoše svého agenta, který podle domluvené frekvence chodí do firmy, dělá inventuru, doplňuje lednice a poličky a zjišťuje, co je potřeba objednat. K tomu si firma vyvinula vlastní aplikaci napojenou na e-shop, přes kterou zákazník vidí, co kuchyňkou prošlo, včetně fotodokumentace místo papírových dodacích listů.
Inspiraci hledal Lamoš v newyorské firmě Crafty, která podobnou službu na americkém trhu dělá od roku 2015. „Tady to v takové podobě nikdo nenabízí, tak jsem se jel podívat do Ameriky. Pozvali mě do své pobočky a viděl jsem celý proces,“ popisuje Lamoš.
Přímou konkurenci na českém trhu nevidí. Nejblíž mají k tomu, co s Frumošem zamýšlí, velké facility firmy jako CBRE nebo Sodexo Facility, které pro korporátní a zahraniční klienty spravují celé kancelářské budovy. Ty ale berou kuchyňku jako jednu položku mezi mnoha.
„Ač se to nezdá, dobře zásobená kuchyňka může zlepšit i vztahy ve firmě a podpořit firemní kulturu. Ale samozřejmě to není samospásné, pokud ve firmě ta kultura není, jen na kuchyňce ji nepostavíte,“ říká Radek Lamoš. Do budoucna by rád služby rozšířil třeba i o catering či správu kávovarů.