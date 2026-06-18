Auta –  – 1 min čtení

Má výkon jako Ferrari, a přitom je to jen Ford Escort. Unikátní vůz dostal i exkluzivní cenovku

Zatímco běžná auta dnes řídí spíše počítače, britský prodejce dostal váhu vozu od Fordu pod tunu a vyhodil všechny asistenty.

David ZlomekDavid Zlomek

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Foto: Boreham Motorworks

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Kdyby vám někdo řekl, že existuje Ford Escort s lepším poměrem výkonu a hmotnosti, než má i okruhové Porsche 911 GT3, asi byste nevěřili. A co kdyby ještě dodal, že cena takového kusu bude v přepočtu vyšší než jedenáct milionů korun? Nicméně je to realita. Britská společnost Boreham Motorworks oživila ikonu motorsportu a s oficiálním svolením od samotného Fordu představila zbrusu nový Escort Mk1 RS. Vyrobí se ho jen 150 kusů.

Srdcem tohoto znovuzrozeného auta je stroj pod kapotou, kterému tvůrci přezdívají TEN-K. Zákazníci a sběratelé si sice mohou vybrat i klidnější a historicky věrnější verzi, ale takto mohou získat malý motor bez turba, který se dokáže dostat na neuvěřitelných deset tisíc otáček. V praxi to znamená, že nezní jako běžné auto, ale spíše jako vytočený závodní motocykl.

Ačkoliv je motor fyzicky velmi malý, inženýři z něj dokázali vymáčknout sílu 326 koní. Když se to dá do poměru s velikostí samotného motoru, nabízí auto vyšší výkon z každého litru objemu i než ty nejslavnější motory bez turba od Ferrari. A právě to je důvodem, proč se cena vozu vyšplhá tak vysoko. Základní verze startuje těsně pod deseti miliony korun, jenže TEN-K je příplatková výbava navíc, kdy se cena přehoupne klidně přes jedenáct milionů.

Kouzlo novodobého Escortu ale nespočívá jen v hrubé síle. Tvůrci se zaměřili na to, aby auto bylo co nejlehčí a řidič měl z jízdy naprosto čistý a bezprostřední zážitek. Celý vůz tak váží necelých 900 kilogramů. Odlehčovací kúrou prošel třeba podvozek, kde železo nahradily lehké materiály, jako je titan a hliník.

Výrobce celou svou filozofii shrnuje jako vrchol závodnického zážitku. V praxi to znamená, že v autě nenajdete žádné moderní počítače, které by vás při chybě zachránily. Zapomeňte na chytré asistenty brždění nebo systémy, které pomáhají autu při smyku. Dokonce i posilovač řízení vám pomůže výhradně při pomalém parkování, a jakmile zrychlíte, asistence se sama vypne. Ve volantu má být cítit sebemenší pohyb a každý kamínek na silnici.

Uvnitř vozu se otevírá svět plný ručně šité kůže, hliníkových detailů dělaných na míru a karbonu. Každý zákazník navíc bude spolupracovat s hlavním designérem Waynem Burgessem a může si auto doladit podle svého vkusu, ať už jde o sedačky nebo třeba luxusní odnímatelné stopky od švýcarské značky Breitling, vsazené přímo do palubní desky.

Ačkoliv nese jméno i oficiální výrobní číslo Fordu, samotné poskládání vozu má nakonec kompletně v rukou Boreham. Ford jen dodal licenci a původní výrobní výkresy, podle nichž si Britové celou karoserii i šasi vyrábějí sami.

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