Malé město místo haly. U Prahy roste byznys park, kde vedle sebe sídlí pekárna, fitness a výrobce supravodičů
Contera už v pěti městech mění brownfieldy v moderní byznys parky pro malé a střední firmy. Nabízejí flexibilní prostory s možností dalšího růstu.
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Firma, která vyrostla z kanceláře, ale na celou halu to ještě není, má v Česku málo možností, kde své podnikání rozvíjet. Podle Dušana Kastla, jednoho ze zakladatelů developerské a investiční skupiny Contera, jednotky pro takové společnosti na trhu chybí. „Sídlí v druhořadých béčkových a céčkových budovách ve starších areálech, protože moderní budovy s takovými jednotkami prostě nejsou,“ poznamenává. Zároveň nejde o slabé firmy. „Mnohdy jsou to firmy s výborným byznysem, které nemají kam provoz umístit.“
Právě pro ně dnes staví Contera flexibilní koncept Citysite. Příběh Contery se však začal psát mnohem dříve. Dušan Kastl s Tomášem Jirků ji založili v roce 2009, v turbulentní době těsně po finanční krizi. „Ekvita, se kterou jsme začínali, byla opravdu minimální, řádově jednotky milionů eur a spíš nižší,“ vzpomíná Kastl.
Dnes skupina spravuje portfolio nemovitostí v hodnotě přes 470 milionů eur, do konce roku se podle Jirků přiblíží k šesti stům. Velké průmyslové haly spravuje společně s investičním fondem Blackstone a vedle toho rozvíjí zmíněný vlastní koncept Citysite, tedy byznys parky pro menší a střední firmy.
Citysite tvoří modulární jednotky, takzvané Small Business Units, o velikosti od stovek metrů čtverečních po několik tisíc. „Je to něco mezi průmyslovým objektem a kanceláří. Zvenku je standard kancelářský,“ popisuje Dušan Kastl. Uvnitř jsou ale vrata, kterými může vjet dodávka. Smysl konceptu pak přibližuje Tomáš Jirků: „Na místě, kde bychom dřív postavili čtyřicet dva tisíc metrů v jedné hale a našli v ní dva klienty, vytváříme takové malé město.“
Jak pestré to město je, ukazuje první areál v Říčanech u Prahy, který se dostavuje. Prostor si v něm pronajímá prémiové fitness centrum, řemeslná pekárna, producent supravodivých materiálů, výrobce barev nebo distributor optiky. V libereckém projektu podle Dušana Kastla zase bude lezecké centrum a jednotky zvládnou i školicí centra nebo laboratoře.
Stavíme objekt tak, abychom za co nejmenších nákladů dokázali nainstalovat provoz pro konkrétního klienta, o kterém dnes nevíme, kdo to bude.
Různorodost je záměr. Firmy se mění rychleji než budovy. „Dnes už tu jsou úplně jiní klienti než ti, kteří na trh přicházeli v letech 2015 nebo 2016,“ tvrdí Jirků. Contera proto dělá jednotky tak, aby se daly přizpůsobit bez bourání či stavebních úprav. „Stavíme objekt tak, abychom za co nejmenších nákladů dokázali nainstalovat provoz pro konkrétního klienta, o kterém dnes nevíme, kdo to bude.“ Budova je podle Jirků skořápka, která z hlediska požárních předpisů a funkčnosti musí být co nejuniverzálnější, i když nájemce odejde, v rámci areálu se přesune nebo ho vystřídá někdo úplně jiný.
Roli samozřejmě hraje i cena. Základní nájem je v Citysite podle Tomáše Jirků vyšší než v běžné hale, ale firmám často stačí menší plocha. „Mně by stačilo pět set metrů. Jenže si musím vzít celých sedm set, o ty se musím starat a musím je vytápět,“ popisuje typický případ. Po sečtení všech nákladů tak může vyjít výsledek jinak. „Na konci se může stát, že jsme levnější než mnohé béčkové, céčkové nebo déčkové provozy,“ uvádí.
Flexibilní jednotky jsou zároveň reprezentativní. Martin Budina, partner a development director Contery, k tomu říká: „Řada firem má opravdu skvělý produkt, ale jejich zázemí tomu bohužel neodpovídá. Právě pro ně tady jsme.“ Budovy vynikají velkorysým prosklením, výraznými vertikálními pilastry a pravidelným rytmem fasády.
Součástí jsou také dobíjecí stanice pro elektromobily, tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny, hospodaření s dešťovou vodou a někde i zelené střechy. Každá jednotka funguje samostatně, dohromady ale mají působit jako městská obchodní ulice. Za návrhem konceptu stojí studio Schindler Seko Architekti.
Řada firem má opravdu skvělý produkt, ale jejich zázemí tomu bohužel neodpovídá.
Za významný benefit Citysite platí poloha. Klasická hala stojí většinou na poli u dálnice, Contera ale kupuje brownfieldy, tedy zanedbané nebo opuštěné areály, ve městech. Všech pět projektů Citysite vzniká právě na takových pozemcích. Podle Dušana Kastla jde většinou o frekventovaná místa, která jsou lidem na očích a dobře dopravně dostupná. Areál má být blízko center měst nebo aspoň v rozumné vzdálenosti. „Jsme třeba na tramvaji v Brně,“ podotýká spoluzakladatel Contery. V Říčanech se přímo v areálu nachází autobusová zastávka a Contera tam dlouhodobě podporuje sdílená kola.
Koncept je navržený tak, aby se dal snadno opakovat v dalších městech. Pokud si třeba firma otevře showroom v Ostravě, Contera jí chce nabídnout prakticky stejné prostory a podmínky také v Brně. „Většinou jde o klienty, kteří nepůsobí jen na jednom místě,“ vysvětluje Jirků. Martin Budina k tomu dodává: „Když zákazník zná ostravskou pobočku dané firmy, díky jednotnému stylu její obchod snadno pozná i v jiném městě.“
Za zájmem o menší jednotky stojí i změna na trhu s velkými halami, takzvanými big boxy. Do oboru vstoupily velké fondy, které platí za pozemky prémiové ceny, a rozdíl mezi výnosem z výstavby a cenou při prodeji se téměř smazal. „V České republice nemáte kde stavět. Pozemky v územních plánech jsou omezené a města nemají zájem rozvíjet na svém území průmysl,“ říká Dušan Kastl o velkých halách.
Doba tak přeje právě konceptu flexibilních jednotek Citysite. Na pilotní říčanský projekt naváže Brno, Bratislava, Liberec a nakonec nejspíš Ostrava. „Momentálně jsme v pěti lokalitách, ale kdyby jich bylo patnáct, asi bychom se tomu nebránili,“ uzavírá Dušan Kastl.