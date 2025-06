Mall s CZC upadají v zapomnění, střídají je obchodníci z Číny. Jak se mění česká e-commerce?

Uložit 0

Turbulentní vývoj na e-commerce trhu neskončil ani v loňském roce, jak ukazuje i náš přehled stovky největších e-shopů v Česku. První tři příčky zůstaly meziročně stejné, avšak mezi největší online obchodníky v Česku se zařadil i čínský hráč Temu i kolosy jako Shein, AliExpress a Allegro. Naopak objem prodaného zboží například v Mallu a CZC nadále klesá. Vyplývá to z dalšího ročníku žebříčku Top 100 e-shopů v Česku, ve kterém CzechCrunch mapuje tržby domácích i zahraničních obchodníků na zdejším online trhu.

Zatímco původem české e-shopy podle odhadů CzechCrunche předloni v první desítce těch největších zastaly šest pozic, v minulém roce to byly už jen čtyři. První tři příčky zůstaly ovšem stejné – trhu dlouhodobě vévodí Alza následovaná online supermarketem Rohlík a elektrospecialistou Datart, jenž pohltil konkurenční Electro World. Na sedmém místě pak skončila online parfumerie a drogerie Notino.

Z top desítky naopak vypadly Mall a CZC, které před třemi lety odkoupilo původem polské Allegro, a zařadily se až do třetí desítky na třiadvacátou, respektive třicátou pozici. Oba prodejci poslední roky bojují o přežití – jejich byznys krvácí, prochází proto ozdravnou kúrou včetně několikanásobného propouštění.

Foto: CzechCrunch Deset největších e-shopů v Česku v roce 2024

Allegro již obě značky vyplo jako samostatně fungující e-shopy a zařadilo je mezi ostatní prodejce na svém marketplacu. To je také důvodem, proč se Mall a CZC v žebříčku CzechCrunche za loňský rok ukázaly naposledy. Zatím to ale neznamená jejich úplný konec, cílem je dostat obě značky do zisku a odpovědný manažer Giuseppe Panarese chce tuto misi naplnit do konce příštího roku. Samotné Allegro v Česku nadále posiluje a pozici mezi největšími e-shopy obhájilo.

Místa českých prodejců v první desítce zaujali rovnou tři obchodníci s původem v Číně. Jen relativně těsně uniklo umístění v první trojce kontroverznímu Temu, které podle zástupců e-commerce trhu nerespektuje platná pravidla a legislativu. Na pátou pozici pak vystoupal módní Shein, AliExpress symbolicky první desítku uzavírá. Celkem Češi na zahraničních tržištích loni utratili 34 miliard korun.

Redakce CzechCrunche na tvorbě žebříčku spolupracuje s datově-analytickou společností BizMachine, letošní vydání podpořili také partneři: online marketingové agentury PPC Profits a SEO Consult, platforma pro automatizaci marketingu Dotidot, e-mail marketingový nástroj Leadhub, nákupní rádce Heureka Group a oborová organizace sdružující vyšší stovky e-shopů Asociace pro elektronickou komerci.

Cílem žebříčku Top 100 e-shopů je poskytnou bližší vhled do fungování českého e-commerce trhu. V průběhu roku sledujeme a analyzujeme stovky obchodníků působících v Česku, jejich účetní závěrky, vyjádření v médiích i další veřejně přístupné informace. Při odhadování tržeb jsou směrodatná i data jako vývoj návštěvnosti e-shopů, jejich pozice ve vyhledávačích, počty vznikajících recenzí a další.

Výběr je konzultován s odborníky napříč trhem, díky čemuž vzniká finální pořadí stovky největších e-shopů v Česku. Žebříček představuje expertní a kvalifikovaný odhad výše tržeb e-shopů a měl by být brán informativně. Zmiňované společnosti často přesné statistiky a data nekomunikují či nekomentují. Oproti reálnému stavu tak může dojít k odchylkám.