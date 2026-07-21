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Manželé z Moravy okouzlili statisíce lidí videohrou, jakou jste ještě neviděli. Použili jehlu a nit

Scarlet Deer Inn od manželů Evy a Lukáše Navrátilových konečně vyšla na Steamu. Láká na vyšívanou grafiku i inspiraci Zaklínačem a Mijazakim.

Michal MančařMichal Mančař

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Foto: Attu Games
Lukáš a Eva Navrátilovi – neboli herní studio Attu Games
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Eva a Lukáš Navrátilovi jsou manželé od Znojma, kteří jsou partnery v životě i v práci. A to ve stále trochu neobvyklém odvětví. Společně totiž tvoří videohry. Ještě mnohem méně obvyklá je nicméně jejich právě vydaná novinka. Je to hra, jakou jste nejspíš ještě nikdy neviděli. A která bez nadsázky obletěla svět.

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Dvacet šest milionů zobrazení. Přes čtvrt milionu lajků. Třicet šest tisíc přesdílení. Diskuze s více než dvěma a půl tisíci komentáři. Takové haló udělal jeden jediný příspěvek na sociální síti představující českou videohru. Dostala se dokonce až do japonských médií, zmínili se o ní tvůrci legendárních her jako Prince of Persia či Fallout.

Tohle velké haló přišlo před třemi lety – a teď tenhle neobyčejný počin manželů Evy a Lukáše Navrátilových konečně vyšel. Nese název Scaret Deer Inn a kromě toho, že je dílem partnerského páru, je výjimečný i svým zpracováním. Videohry obvykle vznikají digitálně, od kódu až po grafiku. Ale Navrátilovi na tu svou vzali jehlu a nit.

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Foto: Attu Games

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Tedy vlastně ne tak úplně. Vytvořit zcela ručně hromadu postaviček, se kterými se v roli mladé Elišky ve hře potkáte, by byl nadlidský úkol. „Byla by to nekonečná práce. Ale za peníze z naší předchozí hry jsme koupili stroj,“ popisuje Eva Navrátilová. „Připravíte si vzor v počítači a mašina ho vyšije za vás,“ přibližuje proces vzniku hry, která po pěti letech vývoje vyšla na Steamu. Scarlet Deer Inn tam pořídíte za zhruba 450 korun.

„Na vydání se těšíme a zároveň se bojíme. Do hry jsme dali kus sebe. Čekat na to, jak zareagují ostatní, je docela stresující,“ říká Navrátilová. A připomíná tím pocity z doby onoho virálního tweetu. „Čekali jsme, že hra zaujme a bude se líbit. Ale rozhodně ne v takové míře! To nebylo normální. Byli jsme z toho nervózní,“ říkala tehdy. Nicméně samozřejmě je nutné dodat, že twitterový lajk se ještě nerovná úspěšný prodej.

Jenže i navzdory tomu, že od okouzlení stovek tisíc zájemců po celém světě uplynuly už tři roky, mohou být Navrátilovi spokojení. Získali vydavatele pro lukrativní trh v Číně a celkově si jejich hru před vydáním do seznamu přání na Steamu, největším světovém obchodu s videohrami, dalo už přes sto tisíc lidí. To není na projekt podobného rozsahu vůbec špatné číslo.

Zájemce láká plošinovková hratelnost a dobrodružství říznuté trochou fantastických prvků a temnoty. Tak trochu po vzoru Zaklínače, ale i s dávkou Mijazakiho a české či slovanské atmosféry, jak dodávají autoři vystupující coby studio Attu Games „Od začátku jsme chtěli udělat hru, kterou bychom sami chtěli hrát, a spojili jsme do ní všechno, co máme rádi,“ říká Navrátilová.

Co to všechno může být, naznačuje třeba fakt, že Evu můžete potkat na různých akcích oděnou do středověkých šatů. Stejně jako jejího manžela Lukáše, který navíc občas popadne hudební nástroj a hraje v kapele Sukuba Ensemble. Ta hraje středověkou, videoherní nebo fantasy hudbu a nahrála i skladby pro soundtrack Scarlet Deer Inn. Ten mimochodem vychází i na vinylu od českého obchodu Xzone.

Každopádně jak přesně se nadšení a snaha obsáhnout všechno oblíbené propsaly do samotné hry, to se můžete sami přesvědčit ve Scarlet Deer Inn na Steamu. Hra tam vychází samozřejmě i v češtině (a na konzolové verze prý dojde později) – a poté, co už stačila obletět svět, vás nejspíš nepřekvapí, že i v japonštině a čínštině.

Související témata:České hryAttu GamesScarlet Deer InnEva NavrátilováLukáš Navrátil
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