Měl to být zásadní pilíř skupiny Direct. Nakonec ale Pavel Řehák a spol. rakouskou banku nekoupí
Bankovní ambice Pavla Řeháka na čas skončily. Jeho skupina Direct stáhla žádost o koupi rakouské A1 Bank, vsadí hlavně na vlastní službu Fidoo.
Skupina Direct Pavla Řeháka odstoupila od loni oznámené akvizice rakouské banky A1 Bank. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to potvrdil Martin Vakoč, šéf společnosti Fidoo, která je finančním ramenem skupiny. Podle něj se v průběhu regulatorního schvalovacího procesu podstatně změnily některé klíčové podmínky transakce. „Po pečlivé úvaze jsme se rozhodli, že v transakci pokračovat nebudeme,“ říká Vakoč. Žádost v rámci tohoto procesu skupina ve shodě s akcionáři stáhla.
Vakoč rozhodnutí vysvětluje tím, že A1 Bank má bankovní licenci, ale jen omezený provoz a Direct nakonec zjistil, že bankovní propozici dokáže do své platformy Fidoo dostat snáz a rychleji jinou alokací kapitálu než budováním banky od základu. Ambici mít na platformě bankovní řešení si ale skupina podle něj nadále drží a vyhodnocuje další partnerství – ať už jde o agentské banky, firmy typu „Banking as a Service“, nebo nebankovní hráče s kvazibankovními produkty, české i zahraniční.
Konkrétní finanční dopad neúspěšné transakce Vakoč nekomentoval, podle něj ale pro byznys skupiny nešlo o závratnou částku. Direct loni v květnu oznámil koupi A1 Bank od rakouského operátora A1 Telekom s cílem vybudovat digitální neobanku pro malé a střední podniky, nejprve v Rakousku a Česku. Hlavním cílem skupiny zůstává podle Vakoče vybudovat do roka pro klienty Fidoo takzvaný cash flow kokpit, nástroj pro přehled nad financemi firmy. Na splácení už dříve vydaných dluhopisů v hodnotě 1,85 miliardy korun do roku 2029 konec transakce vliv nemá, tvrdí Vakoč.