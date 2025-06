Jen pojišťovna nestačí. Pavel Řehák pokračuje v mohutné jízdě a do Directu kupuje rakouskou banku

Uložit 0

V Česku se objevuje nový a dravý bankéř, který chce vířit stojaté vody. Pavel Řehák to už předvedl v pojišťovnictví nebo byznysu s auty a teď si ukusuje možná dosud největší sousto, díky kterému by chtěl významně rozšířit byznys i působnost své skupiny Direct. Akvizice rakouské banky A1 Bank potvrzuje dlouhodobou Řehákovu vizi, ve které firmy z jeho skupiny pokrývají všechny aspekty finančního života lidí i firem. Cena transakce oficiálně nebyla zveřejněna. Podle odhadů CzechCrunche by se mohla pohybovat řádově v desítkách milionů eur.

Dosud patřila A1 Bank pod křídla největšího rakouského telekomunikačního operátora A1 Telekom a od svého vzniku před více než dvaceti lety se zaměřovala především na mobilní platby a inovativní platební řešení. Directu pomůže posílit pozici v oblasti finančních služeb, které tvoří zásadní nohu jeho byznysu. V loňském roce Direct v příjmech celkově vygeneroval téměř deset miliard korun a digitální banka zaměřená na malé a střední podniky, jak chce A1 Bank profilovat, bude důležitou součástí dalšího rozvoje.

„A1 Bank vnímáme jako pevný technologický základ pro vybudování nové generace banky zaměřené na potřeby malých a středních podniků – nejprve v Rakousku a Česku, a později i napříč celou střední a východní Evropou,“ vysvětluje Pavel Řehák, zakladatel skupiny Direct. Pro skupinu to znamená také další geografickou expanzi. Po Česku se loni vydala se svou pojišťovnou do Polska, teď bude poprvé v Rakousku a potenciál vidí i v dalších okolních zemích.

Na rozvoj banky a celého finančního pilíře Directu bude dohlížet Jiří Švejcar, který nedávno nastoupil jako šéf společnosti Direct Fidoo. Ta se specializuje na správu firemních výdajů pro malé a střední podniky včetně atraktivní nabídky směnných operací a zahraničních plateb. Lze očekávat, že Direct bude pro obě společnosti a jejich zákazníky hledat potenciální synergie. Stále zásadnějším pilířem skupiny Direct je také byznys kolem prodeje, pronájmu a servisu aut. Akviziční apetit pak Řehák a spol. nedávno potvrdili také nákupem investiční platformy Fondee.

Akvizice A1 Bank skupinou Direct je podmíněna regulatorním schválením. Zda a kdy by se mohla banka objevit v Česku, zatím není známo. V Rakousku patřila k nejmenším. Původně vznikla v roce 2000 jako paybox Bank AG a dlouhodobě se specializuje na specifický segment služeb, a to i díky propojení s největším telekomunikačním operátorem. Vedle běžných účtů to byly například kreditní karty či mobilní platební řešení. Celková aktiva A1 Bank předloni činila přes 70 milionů eur (v přepočtu přes 1,7 miliardy korun), čistý zisk byl přibližně 3,3 milionu eur (přes 80 milionů korun).