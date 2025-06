Učíme se nejen ze svých chyb, říká Pavel Řehák. Proč Direct koupil rakouskou banku a kdy bude v Česku?

Uložit 0

Loni utržila téměř deset miliard korun, letos cílí na dvanáct a půl miliardy a v dalších letech má v růstu o několik desítek procent pokračovat. Ambiciózní plány Pavla Řeháka a jeho skupiny Direct nepodporují pouze výsledky jeho stávajících byznysů, ale i to, že dělá další odvážný krok do dosud neprobádaného světa. K pojišťovně, autobyznysu a investiční platformě přikupuje banku, se kterou chce uspět ve střední Evropě. Proč si pořídil právě rakouskou A1 Bank a co ho v bankovnictví láká změnit?

„Pokud do nějakého odvětví vstupujeme, chceme hrát prim a být tím, kdo určuje směr,“ říká jasně Pavel Řehák. V extrémně konkurenčním a regulovaném prostředí, jakým bankovnictví bezpochyby je, to není snadné. Ještě nedávno si to myslel i sám zakladatel skupiny Direct, jež před více deseti lety odstartovala tím, že koupila končící pojišťovnu Triglav a pod značkou Direct začala stavět základy dnešní desetimiliardové skupiny. Nakonec ale spatřil také mezi bankami místo, kde by mohl zazářit.

Malým a středním podnikům už Direct pomáhá díky své společnosti Fidoo, která řeší správu firemních výdajů nebo směnu měn. Teď k tomu přidá i plnohodnotné bankovní služby určené právě pro tento segment. Podobně jako v případě startu pojišťovny i tady Direct sází na akvizici jiného hráče, kterého může rozvíjet. Z malé rakouské banky se má stát mnohem větší a dravější hráč. Příležitost koupit A1 Bank od největšího rakouského operátora prý přišla náhodou.

Foto: A1 Bank Aplikace A1 Bank

Co nejdříve by chtěl Pavel Řehák zamířit s vlastní bankou také do Česka, kde se připojí k Petru Borkovcovi a jeho Partners Bance jako další nový hráč v bankovním světě. Na otázku, zda v Directu právě po vzoru skupiny Partners zvažovali, že si postaví celou banku na zelené louce, odpověděl Pavel Řehák s úsměvem: „Nebudu to nějak široce rozvádět, ale my se kontinuálně učíme nejen ze svých chyb.“ Věří, že dokáže rychle hýbat i s již existujícími systémy.

Kolik za rakouskou banku česká skupina zaplatila, nechce Pavel Řehák prozradit. V Rakousku nicméně patřila A1 Bank k těm nejmenším. Její celková aktiva předloni činila přes 70 milionů eur (v přepočtu přes 1,7 miliardy korun), čistý zisk byl přibližně 3,3 milionu eur (přes 80 milionů korun). Na základě veřejně dostupných finančních údajů a standardního tržního oceňování lze odhadnout, že akvizice by se mohla pohybovat v řádech desítek milionů eur. Podrobnosti si můžete přečíst v článku o samotné akvizici.

Co tedy Direct v bankovnictví chystá a jak to ovlivní jeho expanzi? Na to v rámci tiskové konference na dotazy CzechCrunche odpovídali Pavel Řehák a Jiří Švejcar, který se nedávno stal šéfem společnosti Direct Fidoo a ve skupině Direct povede celou divizi finančních služeb, tedy včetně banky. Její nový název zatím není jasný. Řehák se Švejcarem potvrdili pouze to, že A1 Bank to od příštího roku nebude.

Proč Direct kupuje banku?

Pavel Řehák: Kdybyste se mě zeptali před půl rokem či rokem, jestli má cenu v Česku stavět další retailovou banku, tak bych vám řekl, že je tady už plno inovativních hráčů, kteří se snaží trh kultivovat. Posláním Directu přitom není hrát třetí, čtvrté nebo páté housle. Pokud do nějakého odvětví vstupujeme, chceme hrát prim a být tím, kdo určuje směr. A v retailovém bankovnictví v Česku jsme ten prostor neviděli nebo jsme ho viděli omezený. Spatřili jsme ale obrovský potenciál v bankingu pro malé a střední podnikatele.

Chceme oslovit firmy s velkým růstovým potenciálem, které mohou hrát významnou roli v rámci celé střední Evropy a hledají partnera, jenž jim pomůže v růstu a s jeho financováním. Na to jsou často potřeba jiné nástroje než tradiční bankovní financování. Vidíme bankovnictví pro malé a střední podniky jako dlouhodobě nedostatečně obsluhovanou oblast a je to ten hlavní důvod, proč jsme začali hledat cestu, jak získat nějakou banku.

Foto: Direct Jiří Švejcar, výkonný ředitel Direct Fidoo

Proč zrovna A1 Bank?

Pavel Řehák: A1 Bank historicky měla ve svém DNA inovace, soustředila se na inovativní služby kolem mobilních plateb a digitálního placení, například parkování ve Vídni nebo různé služby pro soukromé i firemní zákazníky. V tomto má zdravý základ. Nicméně je to banka, která vyžaduje do plného rozkvětu investici jak kapacitní, tak znalostní i kapitálovou, aby mohla vyrůst do středoevropského hráče, který bude poskytovat služby v dalších zemích.

Jiří Švejcar: Chceme ji změnit na opravdu digitální neobanku. Důležité je, že nestavíme jen banku, ale velký ekosystém finančních služeb a dalších finančně-technologických produktů, které chceme nabízet našim klientům. Dnes už v rámci Fidoo umíme řešit správu firemních výdajů, směny měn nebo okamžité zahraniční platby a budeme portfolio postupně rozšiřovat.

Kolik A1 Bank stála?

Pavel Řehák: To nemůžeme komentovat. Obecně řeknu, že projekt banky je v nejbližších třech letech pravděpodobně to největší, co jsme kdy udělali. A je násobně větší než to, co jsme udělali s Direct pojišťovnou, protože to byl jeden trh, jeden hráč, v podstatě jasně daný typ služeb. Banka je v rámci Directu opravdu velký projekt, který má obrovskou pozornost a také obrovskou finanční podporu. Samotná transakce je v celém projektu – byť to rozhodně nebyly drobné – v podstatě zanedbatelná, protože budou potřeba další velké investice.

Proč se kupovala hotová banka?

Pavel Řehák: Koukali jsme na několik možných cest, jak nějakou banku získat, ať už to bylo její založení na zelené louce, získání licence, nebo akvizice větší či menší banky, která už má licenci, zkušenosti, zákazníky a vztahy alespoň na jednom z trhů, na kterých působíme nebo chceme působit. A1 Bank byla dobrá příležitost, která se shodou okolností naskytla. Důležité pro nás bylo, abychom měli banku s domácí licencí alespoň na jednom z trhů, kde budeme obsluhovat klienty, ne někde na Maltě nebo jinde. Máme to tak i u pojišťovny nebo Fidoo.

Jiří Švejcar: Velká banka si s sebou zároveň obvykle nese velký technologický dluh, zatímco malá banka by neměla mít tak velký balvan v podobě starých technologií a naopak by měla být schopná rychleji inovovat. A to A1 Bank splňuje. Vidíme cestu, jak ji přebudovat na moderní neobanku relativně jednoduše. Pořád je to velký projekt a čeká nás spousta práce, ale když to porovnáme s nákupem nějaké tradiční velké banky, tak tam by té práce bylo mnohem více.

Foto: Fidoo Aplikace Fidoo

Co chce Direct v bankovnictví opravit?

Pavel Řehák: Intenzivně jsme bankovní odvětví zkoumali a snažili jsme se pochopit, co kde funguje a co kde nefunguje. Zatímco retailové bankovnictví se opravdu výrazně posunulo, od majitelů nebo finančních ředitelů malých a středních firem slýcháme, že je těžké najít kreativního partnera, který je pružný, rychlý a jednoduchý tak, aby se nemuseli zabývat administrativou a řešit těžkopádnost procesů a produktů.

Dám příklad. V normálních bankách trvá rozhodnutí o udělení úvěru řádově dny, možná v některých případech i týdny. Nerozumím, proč by se to nemělo počítat v hodinách. Je to stejné jako v pojišťovnictví, kde výplata peněz po dodání posledního dokladu trvá pět, šest, sedm dní. My to měříme v hodinách. To je ten standard, který chceme přinést i do bankovnictví.

Jiří Švejcar: Vnímáme, že v tomto segmentu chybí opravdu klientsky orientované banky. V bankovnictví se vede mega intenzivní boj o velké korporátní klienty a retailové zákazníky. Malé a střední podniky bývají systematicky podobsluhované, protože jsou moc malé na to, aby se kvalifikovaly do korporátního stylu podpory. Pro banky je moc drahé, aby se o ně více a lépe staraly, zároveň už jsou ty firmy příliš velké na to, aby jim stačila klasická retailová platforma.

Kdy bude A1 Bank v Česku?

Pavel Řehák: Plánujeme, že Česko bude v těsném závěsu za Rakouskem. Čekáme na schválení regulátorem a všechny příslušné náležitosti, které bychom měli získat v příštím roce. Paralelně vyvíjíme nové produkty a služby tak, aby byly připraveny na okamžité spuštění. Rok 2026 bude pro Direct klíčový v tom, že začne na obou trzích působit naše banka. Ještě nevíme, zda to bude v druhém, nebo třetím čtvrtletí.

Jak vypadá expanze Directu?

Pavel Řehák: Popíšu jednotlivé naše pilíře. Pro Direct pojišťovnu je hlavní téma akcelerace Polska, kde jsme pár měsíců. V plánu je vstoupit také do Rakouska, přičemž akvizice A1 Bank tyto plány a přemýšlení výrazně zrychluje. Rádi bychom s pojišťovnou vstoupili do Rakouska v horizontu dvanácti až osmnácti měsíců.

Direct Auto je v trochu jiné situaci. Brzy otevíráme nový velký model prodeje aut v Horních Počernicích a intenzivně pracujeme na tom, abychom během příštích osmnácti měsíců plně pokryli alespoň dvaceti takovými centry celou Českou republiku. Téma expanze do Polska a Rakouska bude otázkou dalších čtyřiadvaceti měsíců.

Třetím a nejnovějším pilířem jsou investice v podobě platformy Fondee, kde se teď primárně soustředíme na Českou republiku. Jak bude vypadat expanze, zatím nevím, je brzy. Ambice je do roku 2030 spravovat sto miliard korun.

Jak se taková expanze financuje?

Pavel Řehák: Díky externím investorům, od kterých máme aktuálně vybraných asi jeden a půl miliardy, si můžeme v rozvoji dovolit mnohem více, než kdybychom spoléhali jen na vlastní zdroje. Pojišťovna roste, Direct auto se rozvíjí, všechny naše projekty mají určité kapitálové požadavky. A když zkombinujeme vlastní zdroje se zdroji našich investorů, dává nám to možnost mnohem flexibilněji zacházet s akvizičními příležitostmi, které máme. Když třeba mám na stole takovou akvizici banky, nemusím jinou potenciální akviziční možnost zavírat, protože mohu jet mnohem rychleji a paralelně a celý ekosystém také rychleji doplňovat.