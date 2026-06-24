Meta vydává vlastní chytré brýle bez značky Ray-Ban. Jsou díky tomu levnější, tvořila je i Kylie Jenner
Po spolupráci se značkami Ray-Ban a Oakley vydává společnost Meta další modely dostupnějších chytrých brýlí, kterými chce oslovit nové zákazníky.
Po třech letech mizí ze segmentu chytrých brýlí exkluzivní spojení společností Meta a Ray-Ban. Technologický gigant nově uvádí na trh dostupnější zařízení s prostým názvem Meta Glasses, které sice nadále vyrábí italsko-francouzský optický konglomerát EssilorLuxottica, ale luxusní značka na obroučkách chybí. Podle Alexe Himela, který v Metě vede divizi nositelné elektroniky, pramenil tento krok z touhy po dostupnější ceně. S partnery proto hledali odpovídající značku, ale nakonec se rozhodli, že půjdou vlastní cestou.
„Žádnou jsme ale nenašli, a tak padlo rozhodnutí: Dobrá, tady máme Ray-Ban Meta, tady Oakley Meta a úplně vespod bude prostě Meta,“ vysvětlil Himel pro agenturu Bloomberg. Meta, kterou vede Mark Zuckerberg, s brýlemi experimentuje už pět let a v minulosti slavila prodejní úspěchy právě díky protnutí technologií s ikonickými modely Wayfarer. Nová řada, u níž cenovka startuje na 299 dolarech (6 400 korun), je tak o 80 dolarů (1 700 korun) levnější než loňská druhá generace brýlí od Ray-Banu.
Zákazníci mohou vybírat ze tří základních tvarů, které se na trh dostávají v šestadvaceti barevných kombinacích. Modely Adventurer a Fury nabízejí spíše klasické obdélníkové nebo masivnější rámečky. Třetí variantou je edice Starfire, na jejímž designu se podílela influencerka Kylie Jenner. Tyto oválné brýle, které odkazují na estetiku přelomu tisíciletí, stojí 399 dolarů (8 500 korun). Jejich uživatelům navíc odpovídá hlasový asistent s intonací samotné Jenner.
Vývojáři se u nové generace zaměřili primárně na ergonomii. Brýle mají poprvé nastavitelné nosníky, které lze mechanicky zakliknout do tří různých pozic, ohebnější koncovky stranic a panty přizpůsobené pro širší obličeje. Uvnitř obrouček se nachází dvanáctimegapixelový fotoaparát a soustava šesti mikrofonů. Baterie udrží zařízení v chodu zhruba osm hodin, přičemž přibalené pouzdro poskytne energii na dalších čtyřicet hodin používání.
Zásadním motorem celého zařízení je umělá inteligence. Brýle od prvního dne pohání nový multimodální model Muse Spark z laboratoří Meta Superintelligence Labs. Podle zástupců firmy dokáže plynuleji komunikovat, lépe chápat vizuální kontext okolí a nově podporuje překlady ve čtrnácti dalších jazycích včetně mandarínské čínštiny, hindštiny a japonštiny. Chystaná aktualizace by pak měla přinést i pěší navigaci, která uživatele povede ulicemi pomocí hlasových pokynů.
Klíčové parametry Meta Glasses
- Adventurer a Fury: Model Adventurer sází na tenčí obdélníkový profil (dostupný ve standardní i zvětšené verzi), zatímco varianta Fury nabízí masivnější a hranatější konstrukci.
- Starfire (Kylie Jenner): Oválný design uzpůsobený pro nošení níže na nose s drobným drahokamem v levé čočce. Kovové nosníky jsou navrženy tak, aby neabsorbovaly make-up. Pouzdro obsahuje zabudované zrcátko a osobní vzkaz.
- Varianty a skla: Celkem 26 stylů (např. v želvovinové, závodní zelené či pískovcové barvě). Novinkou je „Rx Lens Swap“ – možnost nechat si dodatečně u optika vložit dioptrická skla (od -12 do +2,25) bez ztráty záruky.
- Cena: 299 dolarů (6 400 korun), prémiový model Starfire za 399 dolarů (8 500 korun)
- Hardware: 8 hodin provozu (dalších 40 hodin v pouzdře), vizuálně nenápadnější 12Mpx fotoaparát, 3K video a 6 mikrofonů s pokročilejší redukcí šumu větru, umělá inteligence Muse Spark.
Krok směrem k vlastní značce přichází v době, kdy se trh s nositelnou elektronikou zahušťuje. Podle Bloombergu se na podobný debut v příštím roce chystá i konkurenční Apple, kterého Himel označil za ohromného soupeře. „Myslím, že cokoli udělají, musíte brát vážně. Jsou dobří v hardwaru i v designu,“ uvedl na adresu výrobce iPhonů.
Zároveň si ale postěžoval na to, jak Apple uzavírá svůj operační systém iOS. Brýle od Mety tak s iPhonem podle něj nedokážou komunikovat tak hladce jako budoucí zařízení přímo od Applu. „Je řada oblastí, kde při spárování s telefonem nebudeme nutně schopni vybudovat stejně kvalitní uživatelský zážitek, a myslím si, že toho využívají,“ dodal.
Cesta k masovému rozšíření chytrých brýlí se nicméně neobejde bez přešlapů, ze kterých se Meta snaží těžit. Technický ředitel společnosti Andrew Bosworth v rozhovoru pro magazín Wired poukázal na nedávný neúspěšný start masivních brýlí od firmy Snap. Místo přidávání dalšího hardwaru tak Meta zvažuje i opačný směr. Výrobce připustil, že v budoucnu může uvést na trh verzi bez kamer, která by fungovala pouze jako sluchátka pro komunikaci s asistentem a snížila by prodejní cenu.