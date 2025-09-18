Meta posouvá chytré Ray-Bany na další úroveň. Přidala do nich displej, brýle teď zvládnou i zprávy
Mark Zuckerberg předvedl první použitelnou generaci chytrých brýlí s displejem. Umí videohovory, psaní zpráv i živý překlad.
Před rokem Meta ukázala možná nejpokročilejší chytré brýle Orion, jaké se zatím objevily. Vyzkoušet si je ale mohli jen novináři, protože by prý bylo nesmyslně drahé a náročné je sériově vyrábět. Teď Zuckerbergova firma přišla s jednodušší, ale vyrobitelnou verzí ve spolupráci se značkou Ray-Ban, která je v zásadě tím, čím chtěly být Google Glass před deseti lety. Mají jasný displej, zvládnou videohovory, textovky i umělou inteligenci – a hlavně vypadají jako brýle.
Právě podivná estetika byla jednou z hlavních překážek pokusu od Googlu. Nejenže Glass byly jednoduše ošklivé, ale navíc na sebe strhávaly pozornost a okolí se při komunikaci s nositelem cítilo nepříjemně. Je otázka, jestli se takovému efektu u chytrých brýlí s viditelnými kamerami namířenými na okolí vůbec lze vyhnout, Meta pro to ale ve svojí novince Ray-Ban Display, která vznikla díky dlouhodobé spolupráce se známou značkou, udělala vše, co mohla.
Jak naznačuje název, chytré brýle vypadají jako ikonické Ray-Ban Wayfarer s tlustšími obroučkami. Celý koncept chytrých brýlí ale posouvají k rozšířené realitě, když dokáží zobrazovat digitální obsah v zorném poli uživatele.
Displej, který k tomu slouží, je barevný, má rozlišení 600 x 600 pixelů, zorné pole 20 stupňů a podle prvních reakcí novinářů je díky jasu až 5 000 nitů velmi dobře viditelný i venku na slunci. Jen pořád nenabídne skutečnou rozšířenou realitu, ale opravdu malý a jasně ohraničený displej v brýlích, přesněji řečeno, před pravým okem.
Když ho není potřeba, jednoduše zmizí a brýle jsou zcela průhledné. A jelikož má minimální únik světla z opačné strany, okolí nepozná, když je aktivní. Účelem přitom není ani tak možnost tajně sledovat reels na schůzkách (i když je to klidně možné), ale pocit okolí, že se s uživatelem Ray-Ban Display nebaví skrz nějakou překážku, ale jen přes brýle.
Kromě reels novinka od Mety samozřejmě zvládne zobrazování notifikací, navigace, procházení pořízených fotografií a videa, zmíněné videohovory a díky umělé inteligenci živý překlad nebo přepis toho, co někdo říká. To může být zvlášť užitečné pro lidi s problémy se sluchem.
Možná ještě působivější než samotné brýle, je ale příslušenství pro jejich ovládání. Samozřejmě jim lze poručit hlasem, nabízejí ale také mnohem diskrétnější ovládání malými gesty rukou pomocí náramku, který využívá povrchovou elektromyografii. Ta měří elektrickou aktivitu svalů na povrchu kůže, načež náramek data bezdrátově pošle do brýlí a vyhodnotí jako příkaz. Displej se tak aktivuje mírným stiskem palce a ukazováčku k sobě. A ruku při tom můžeme mít klidně za zády nebo v kapse.
Vedle procházení menu a potvrzování Ray-Ban Display zvládnou dokonce zadávání textu. Provádí se prakticky stejně, jako bychom psali perem na papír, ale bez pera a bez papíru a text se zadává třeba do zprávy ve WhatsAppu. Zuckerberg se na prezentaci sám chlubil, že je to pro něj teď jeden z hlavních módů komunikace a zvládá napsat 30 slov za minutu.
Zabudovaná baterie má vystačit na šest hodin aktivního používání a nabíjecí pouzdro nabídne desítky hodin navíc. Zájemce brýle vyjdou na 799 dolarů, tedy asi 16,5 tisíce korun, a ve Spojených státech budou dostupné už od konce září. Počátkem roku 2026 se pak mají vydat také do Kanady, Francie, Itálie a Spojeného království. Termín spuštění oficiálního prodeje v Česku ani cena zatím nejsou známé.
Spolu s Ray-Ban Display Meta představila také několik menších novinek a aktualizací. Druhá generace brýlí Ray-Ban Meta dostala lepší výdrž baterie a novou kameru s vyšším rozlišením. Firma se pak poprvé spojila s výrobcem sportovních brýlí Oakley a výsledné Oakley Meta Vanguard nabídnou třeba kameru s širokým zorným polem a propojení s fitness aplikacemi od Garminu nebo Stravy.