Mezi Karlínem a Palmovkou vyroste velký rezidenční dům. Nabídne přes 200 bytů i komunitní zahradu
Investiční skupina Fidurock začne stavět svůj první velký developerský projekt letos v září. Hotovo chce mít na konci roku 2027.
Když jedete autem z pražského Karlína na Žižkov, před prudkým stoupáním v ulici Pod Plynojemem si můžete po levé straně všimnout volného prostoru mezi stojícími domy. Tento prostor má brzy vyplnit první velký developerský projekt české investiční skupiny Fidurock. Ta chce na pomezí Karlína a Palmovky postavit rozsáhlý rezidenční komplex, který pojmenovala Near Living. Nabídne celkem 212 bytových jednotek, 101 parkovacích míst a komunitní zahradu o výměře 425 metrů čtverečních.
Výstavbu skupina zahájí letos v září. „Near Living představuje pro celou naši skupinu klíčový okamžik, ale nechtěli jsme veřejnost informovat dříve, než budeme mít všechna potřebná povolení a budeme moci, jak se říká, kopnout do země,“ říká David Hauerland, zakladatel skupiny Fidurock, která spravuje nemovitostní portfolio s hodnotou přes osm miliard korun a sází mimo jiné na pronájem činžáků či retail parky.
Projekt navrhlo architektonické studio Ian Bryan Architects, prodej svěřila skupina realitní kanceláři Luxent. První majitelé by se měli do objektu stěhovat na konci roku 2027. Všechny byty budou mít například systém rekuperace vzduchu a podlahové topení, v nabídce budou dispozice od 1+kk po 3+kk. Kompletní ceník skupina teprve představí. „Naše architektonické řešení staví na čisté, soudobé formě s promyšleným členěním hmoty na menší části a jemnými detaily, které dávají budově přívětivý a nadčasový charakter,“ říká k návrhu Eduard Trembulák, kreativní ředitel Ian Bryan Architects.