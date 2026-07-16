Miliardářský klan Hubáčků posiluje ve fotbalové Sigmě. Jiná olomoucká těžká váha klub opouští
Sigma Olomouc mění partnery. Generálním sponzorem je nově skupina Creditas rodiny Hubáčků, končí Tipsport i Redstone Richarda Morávka.
Když loni fotbalovou Sigmu Olomouc koupil podnikatel Milan Šimonovský, šlo formálně o vstup jediného majitele. Klub ale od počátku táhla i dvojice větších byznysových vah v pozadí – olomoučtí podnikatelé Pavel Hubáček a Richard Morávek, kteří se coby platinoví partneři podíleli na skokovém navýšení klubového rozpočtu. Právě v rámci této dvojice teď dochází k zásadní změně: zatímco Morávkova developerská skupina Redstone se s klubem loučí, vliv druhého jmenovaného ještě sílí, byť nepřímo. Skupina Creditas, kterou před časem předal svým dětem, se stává novým generálním partnerem Sigmy.
Byl to právě Pavel Hubáček, o němž se od začátku nových majetkových poměrů v Sigmě mluví jako o nejzásadnějším hybateli v pozadí, přestože oficiálně přímo do vlastnické struktury klubu nikdy nevstoupil. Nicméně v kuloárech jde o jednoznačnou záležitost a třeba předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík o tom loni mluvil i veřejně, když na předsezónní tiskové konferenci zmiňoval, že „Hubáček vlastní Olomouc“. Skupina Creditas dnes už sice samotnému zakladateli nepatří, na jeho angažování se ve fotbale to ale nic nemění.
Loni v létě poté, co klub oficiálně převzal Milan Šimonovský a jeho miliardová skupina Sigma Group vyrábějící čerpací techniku, se Hubáček a Morávek stali platinovými partnery Sigmy. Energetická společnost UCED patřící do skupiny Creditas a Morávkova skupina Redstone měly do klubového rozpočtu oficiálně přispívat po deseti milionech korun ročně. Spolu s dalšími sponzory to mělo pomoci navýšit celkový rozpočet klubu na tehdy avizovaných až 200 milionů korun, tedy zhruba dvojnásobek předchozí částky.
Původní partnerská struktura se ale nyní rozpadla. Mluvčí Sigmy Jiří Fišara pro CzechCrunch potvrdil, že klub prošel před novou sezonou restrukturalizací partnerského portfolia. „Skupina Creditas nově převzala roli generálního partnera SK Sigma Olomouc po společnosti Tipsport. Součástí těchto změn je i zrušení kategorie platinových partnerů. Skupina Creditas je tak v současnosti jediným generálním partnerem klubu,“ uvedl.
Na hrudi olomouckých hráčů se tak nově bude vyjímat přímo logo mateřské skupiny rodiny Hubáčkových. „Rozhodli jsme se, že Sigmu Olomouc bude v nadcházející sezóně namísto naší energetické divize UCED sponzorovat přímo skupina Creditas, do níž UCED patří,“ doplnila pro CzechCrunch ředitelka marketingu a komunikace Creditas Lucie Brunclíková. Zda posun do role generálního partnera nějak změní výši podpory, která pro Sigmu plyne, nechtěla ani jedna strana komentovat.
Stejně tak zůstaly bez odpovědi dotazy na to, kolik už skupina Creditas do olomouckého fotbalového klubu od svého vstupu v roli partnera vložila. Po příchodu nových majitelů se totiž Sigma na přestupovém trhu okamžitě rozmáchla a jen za předchozí dvě přestupová období utratila vysoko přes deset milionů eur, tedy bezpečně přes čtvrt miliardy korun. Jasné je to, že dál už nepůjde o peníze z developerského království Richarda Morávka. „Spolupráce se společností Redstone v tuto chvíli nepokračuje,“ potvrdil mluvčí Sigmy.
Naopak se nic nemění na tom, že v klubových strukturách Sigmy Olomouc oficiálně zůstává jediným zástupcem rodiny Hubáčkových i celé skupiny Creditas David Hubáček, který od loňského léta sedí v dozorčí radě. Přímo ve skupině Creditas má na starosti realitní a developerskou divizi, zatímco financím a bankovnímu byznysu se věnuje jeho mladší bratr Tomáš. „Všichni v rodině jsme fanoušci, na zápasy jsem chodil od malička,“ říkal na začátku roku pro CzechCrunch David Hubáček.
Důvod, proč je v klubových strukturách jediným zástupcem rodinné skupiny, je prý jednoduchý. „Jelikož jediný pořád bydlím v Olomouci, mám to na fotbal nejblíž,“ vysvětlil. Jednou z jeho důležitých rolí je dohlížet na to, jak se sponzorské peníze utrácejí. I zda se třeba budou navyšovat. „Debaty v tomto ohledu samozřejmě neustále probíhají, mým úkolem v dozorčí radě je dohlížet na řádné čerpání investovaných prostředků,“ říkal před časem.
Nové partnerství se promítlo i do podoby dresů, v nichž Sigma vstupuje do nové sezony. Pro domácí zápasy zůstává vyhrazený modrý trikot, pro venkovní bílý, přičemž modrý odstín ztmavl. „Rozhodli jsme se jít cestou jednoduchosti a čistoty, což následuje aktuální trendy. Zároveň však pro nás bylo důležité také respektovat více než staletou klubovou historii,“ popisuje nový vzhled ředitelka marketingu a PR Sigmy Michaela Mitáčková. Zatímco na hrudi je nově logo Creditas, Redstone už na zadní části nenajdeme.