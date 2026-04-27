Miliardová firma z pražské burzy dokončila integraci sedmi společností. Teď mění svého šéfa
Dosavadní CEO Daniel Horák po dvou letech končí a zůstává akcionářem. Cílem nového ředitele Jiřího Hendrycha je další evropská expanze.
Novým generálním ředitelem české společnosti Bezvavlasy.cz se od 1. května stává Jiří Hendrych. V čele tuzemského prodejce kosmetiky nahrazuje Daniela Horáka. Ten firmu v uplynulých dvou letech úspěšně provedl náročným integračním procesem. Hendrych nastupuje z pozice obchodního ředitele společnosti Electrolux, přičemž většinu své kariéry strávil v segmentu péče o krásu. Jeho úkolem bude posílit podíl na českém a připravit vstup na další evropské trhy.
Odcházející CEO Daniel Horák, známý budováním sítě lékáren Dr. Max, firmu centralizoval a rozšířil. „Mise náročné integrace sedmi společností Hair Servis s Bezvavlasy.cz je dokončena a skupina je připravena soustředit se na růst,“ uvedl Horák s odkazem na transakci, kterou firmy oznámily v roce 2023. Horák ve společnosti nadále zůstává akcionářem. „Už teď vnímám úžasnou atmosféru v týmu, kde všichni chtějí k ambicím přispět,“ doplnil nový ředitel Hendrych. Změna ve vedení má pomoci s další expanzí.
Skupina Bezvavlasy vznikla roku 2009 a aktuálně provozuje e-shopy i desítky kamenných poboček, od září 2022 se akcie podniku obchodují na trhu Start pražské burzy. Podle říjnové investorské prezentace utržila firma za první pololetí 471 milionů korun. Tahounem skupiny byl online prodej s výrazným růstem o 34 procent. Celoroční revidovaný výhled pro rok 2025 počítá s udržením tržeb na úrovni jedné miliardy korun. Kvůli zmiňované integraci byl však odhad zisku EBITDA (před úroky, zdaněním, odpisy) snížen o 18 až 27 procent na předběžných 40 až 45 milionů korun. Na finální auditovaná čísla trh čeká.