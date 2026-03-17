Miliardová kryptofúze padla. Češi a Američani nakonec velký deal odpískali, přestal dávat smysl
Společnosti Solmate a RockawayX se chtěly propojit, aby vytvořily silného hráče v síti Solana. Měnící se trh jim nakonec plány překazil.
Nový globální kryptohráč se zásadní českou stopou nakonec nevznikne. Byl to plán americké společnosti Solmate a české investiční skupiny RockawayX, které společně chtěly vytvořit významný podnik na poli blockchainové infrastruktury v ekosystému Solana. Několik měsíců po oznámení ambiciózního záměru na potenciálně mnohamiliardovou fúzi se obě strany dohodly, že od transakce nakonec odstoupí. S ohledem na změnu tržních podmínek prý tento krok přestal dávat smysl. I nadále ale budou obě firmy spolupracovat.
Rozhodnutí o ukončení nezávazných jednání o fúzi odráží především významnou proměnu tržních podmínek. Podle oficiálního prohlášení obou firem už ekonomika celé transakce není ani pro jednu stranu tak atraktivní, jako byla v době podpisu předběžné smlouvy (term sheetu) v prosinci loňského roku. Původní indikační hodnota základní části transakce byla tehdy odhadována na 62,5 milionu dolarů (zhruba 1,3 miliardy korun).
Vše by záviselo na finálních podmínkách i ceně akcií společnosti Solmate, ale teoreticky se mohla částka, byť vyplácena výhradně v akciích, i s bonusy šplhat až do desítek miliard korun. To už ovšem nyní není podstatné. Navzdory zrušenému spojení nicméně RockawayX, které patří do skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, ze struktury Solmate neodchází. Čeští investoři zůstávají prostřednictvím jednoho ze svých fondů významným akcionářem.
Pro Solmate navíc budou nadále zajišťovat klíčové infrastrukturní služby a zakladatel a šéf RockawayX Viktor Fischer i nadále zůstává členem představenstva Solmate. „Nadále máme vysokou důvěru v dlouhodobou hodnotu Solmate. Jsme přesvědčeni, že našich cílů v oblasti budování špičkové infrastruktury pro Solanu můžeme dosáhnout společně i bez sloučení našich společností,“ uvedl Fischer.
„Tržní podmínky se od doby, kdy jsme o obchodu vyjednávali, podstatně změnily,“ uvedl k situaci Marco Santori, CEO společnosti Solmate. Podle něj jsou dnes na trhu jiná aktiva dostupná s výraznou slevou a pro Solmate je nyní prioritou udržet si štíhlou strukturu bez nutnosti řešit složitou integraci dvou velkých entit. Společnost kótovaná na burze Nasdaq se chce místo fúze soustředit na efektivitu vlastního kapitálu a rozšiřování své přítomnosti v regionu Blízkého východu, zejména pak v emirátu Abú Dhabí.
Solmate zároveň prochází hlubokou vnitřní restrukturalizací. Společnost, která dříve pod názvem Brera Holdings vlastnila fotbalové kluby, nyní definitivně mění svou identitu. Akcionářům navrhuje formální změnu názvu na Solmate Infrastructure PLC a plánuje takzvaný reverzní split akcií v poměru 10:1. Ten má cenu cenných papírů dostat do vyššího pásma, které je atraktivnější pro institucionální investory.
Turbulentní vývoj totiž neprožívá pouze trh jako takový, ale i samotné akcie s označením SLMT. Na začátku loňského roku se obchodovaly na úrovni 7,8 dolaru, aby do září klesly až pod šest dolarů. Po následném oznámení rebrandingu z Brera Holdings na Solmate a zveřejnění strategického nákupu SOL tokenů akcie vystřelily na říjnové maximum 30 dolarů. Velkou pozornost trhu přitáhl i vstup fondu ARK Invest Cathie Woodové. Po rychlém růstu však přišla korekce a pád ke dvěma dolarů až po současný jeden dolar.
Firma také osekává své sportovní portfolio, kde tlumí provoz prodělečných fotbalových týmů v africkém Mosambiku a ponechá si především vlajkový klub Juve Stabia hrající druhou nejvyšší italskou soutěž Serie B. Klíčem k dalšímu růstu mají být pro Solmate zmíněné Spojené arabské emiráty, kde firma loni spustila první bare-metal validátor pro síť Solana a chce se stát předním poskytovatelem infrastruktury pro instituce v celém regionu.
Uvolněný kapitál z neperspektivních sportovních projektů hodlá podle serveru The Block přesměrovat právě do budování technologického zázemí. I v tomto ohledu hraje RockawayX důležitou roli jako zkušený partner v provozování fyzických uzlů a serverů blockchainu. Vedle toho se ale bude česká skupina i nadále soustředit na investice do digitálních aktiv „Naše historie ukazuje, že nejlepší příležitosti často vznikají v obdobích volatility, kdy jsou kvalitní aktiva dostupná s výraznou slevou a disciplinovaní investoři mohou zajistit atraktivní růstový potenciál,“ doplňuje Viktor Fischer.