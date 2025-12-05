Havrlant s Fischerem domluvili prodej svého kryptobyznysu RockawayX. Ve hře jsou miliardy
Skupina Rockaway Capital uzavřela dohodu s americkou firmou Solmate, která chce koupit kryptodivizi RockawayX. Hotovo má být příští rok.
Viktor Fischer a Jakub Havrlant prodávají svůj kryptobyznys RockawayX americké společnosti Solmate, která donedávna provozovala fotbalové kluby a teď staví infrastrukturu pro kryptoměnu Solana. Indikační hodnota základní části transakce podle aktuální ceny akcií Solmate činí přibližně 62,5 milionu dolarů, tedy 1,3 miliardy korun. Jde ale pouze o orientační odhad, skutečná hodnota transakce se může ve finále dramaticky lišit v závislosti na vývoji ceny akcií i finální podoby celého dealu. S bonusovými platbami navázanými na budoucí růst ceny akcií může Rockaway inkasovat řádově jednotky až desítky miliard korun.
Na začátku prosince podepsaly RockawayX a Solmate takzvaný term sheet, což je nezávazná rámcová smlouva, která stanovuje hlavní parametry obchodu, ale ještě není konečnou dohodou. Strany v ní popisují, jak bude transakce strukturovaná, za jakých podmínek se uskuteční a co získá prodávající. Teprve na jejím základě se pak vyjedná definitivní smlouva s právně závaznými podmínkami. Ta má být podepsána začátkem roku 2026 a uzavření transakce se očekává v jeho první polovině, pokud vše schválí regulátoři.
Klíčovou součástí term sheetu je, že Rockaway Capital bude vyplaceno výhradně v akciích společnosti Solmate. K jakému datu či ceně, to však není jasné. „Podpisem nezávazného term sheetu jsme zahájili proces, jehož výsledkem bude v případě dokončení akvizice RockawayX společností Solmate formou all-stock transakce. Další detaily transakce v současné době nezveřejňujeme a nekomentujeme,“ uvedla pro CzechCrunch marketingová ředitelka Rockaway Iva Fišerová.
Struktura transakce má tři hlavní části. První je základní platba, kdy má Rockaway jako prodávající dostat 25 milionů akcií třídy B společnosti Solmate. Její akcie jsou obchodovány na burze Nasdaq. Při aktuální ceně kolem 2,5 dolaru za akcii by to představovalo hodnotu 62,5 milionu dolarů, tedy 1,3 miliardy korun. Jde nicméně pouze o orientační odhady na základě současné ceny. Navíc všechny akcie vydané v rámci základní platby budou podléhat ročnímu lock-upu, což znamená, že je Rockaway nebude moci po dobu jednoho roku prodat.
Pro srovnání, jakou by mohla mít celá transakce hodnotu, můžeme uvést dva příklady. Po většinu letošního roku se akcie Solmate obchodovaly přibližně za sedm dolarů – to by znamenalo hodnotu základní platby ve výši 175 milionů dolarů (3,6 miliardy korun). V zářijovém maximu, kdy akcie dosahovaly až třiceti dolarů, by základní platba teoreticky v přepočtu činila 750 milionů dolarů (15,6 miliardy korun).
Skutečná hodnota v moment uzavření transakce závisí na tom, jak se bude kurz akcií Solmate vyvíjet. A reálný zisk pro Rockaway se bude odvíjet od toho, kdy akcie prodá. Druhou částí transakce pak jsou takzvané earn-outy, což jsou bonusové platby navázané na budoucí úspěch. Rockaway může během pěti let po uzavření transakce získat až 62 milionů dalších akcií, pokud se budou akcie Solmate obchodovat za devět až padesát dolarů za akcii – tedy výrazně výš, než je současná cena.
Při maximálním scénáři 50 dolarů za akcii by tento earn-out sám o sobě představoval hodnotu 3,1 miliardy dolarů, tedy přes 64 miliard korun. Jde ovšem zatím pouze o teoretické výpočty. Nabyté earn-out akcie pak budou mít půlroční omezení jejich prodeje.
Třetí složkou je pojistka pro případ nízkého kurzu akcií. Pokud by v následujícím roce po podpisu term sheetu cena akcií Solmate klesla pod určitou hranici, Rockaway dostane až 20 milionů dodatečných akcií, které by kompenzovaly ztrátu hodnoty. Tyto dodatečné akcie se pak odečítají z earn-outu, takže celkový maximální počet akcií, které může Rockaway za prodej své kryptodivize získat, je přibližně 87 milionů.
Zatím tedy není zřejmé ani to, jak velký podíl by měli čeští investoři ve veřejně obchodované společnosti nabýt. Součástí term sheetu je nicméně omezení, které říká, že RockawayX nesmí vlastnit více než 19,99 procenta hlasovacích akcií. Pro Solmate je akvizice RockawayX logickým pokračováním radikální transformace, kterou firma prošla letos na podzim. Spojená entita má pak podle společného prohlášení obou firem po dokončení transakce spravovat investorům aktiva a podíly třetích stran přesahující dvě miliardy dolarů (přes 41 miliard korun).
Od fotbalu ke kryptu
Společnost Solmate ještě donedávna fungovala jako Brera Holdings a vlastnila fotbalové kluby v Itálii, Severní Makedonii nebo Mosambiku. Vedení firmy ale identifikovalo mnohem větší příležitost v kryptoměnách. V září 2025 získalo prostřednictvím privátní emise akcií (PIPE) 300 milionů dolarů (6,2 miliardy korun) od významných investorů včetně fondu ARK Invest známé investorky Cathie Woodové, právě od RockawayX a také od Solana Foundation, neziskové organizace stojící za blockchainem Solana.
Poté se firma přejmenovala na Solmate, přesunula sídlo do Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech a najala nového CEO – Marca Santoriho, bývalého hlavního právníka kryptoměnové burzy Kraken. Získané peníze Solmate použila na nákup 50 milionů dolarů v tokenech SOL, což je kryptoměna blockchainu Solana, a to přímo od Solana Foundation se slevou 15 procent. Právě díky tomuto nákupu se Solmate stalo jedním z největších držitelů tokenů SOL mimo samotnou Solana Foundation.
Se svými tokeny SOL nyní Solmate operuje tak, že je takzvaně „stakuje“, což znamená, že je zamkne do sítě Solana, aby pomáhala ověřovat transakce, a za to dostává pravidelné odměny. Čím víc tokenů SOL firma vlastní a stakuje, tím větší má vliv a výnosy. Firma přitom i nadále vlastní a provozuje fotbalové kluby, ale ty dnes již mají představovat jen menší část jejího byznysu. Podobně dramatický vývoj jako samotné fungování společnosti zaznamenaly také akcie Solmate.
Na začátku letošního roku se obchodovaly na úrovni 7,8 dolaru, aby do září klesly až pod šest dolarů. Po následném oznámení rebrandingu z Brera Holdings na Solmate, změně tickeru na burze Nasdaq z BREA na SLMT a zveřejnění strategického nákupu SOL tokenů akcie vystřelily na říjnové maximum 30 dolarů. Velkou pozornost trhu přitáhl i vstup zmíněného fondu ARK Invest Cathie Woodové, který měl podle zveřejněných údajů k 30. září držet přibližně 11,5 procenta akcií Solmate.
Po rychlém růstu k letošním maximům však přišla korekce a akcie spadly až ke dvěma dolarům. Na vině mohlo být několik faktorů včetně celkové volatility kryptoměnového trhu, ale také negativní provozní marže Solmate či vysoké ocenění akcií vůči účetní hodnotě společnosti. Po oznámení předběžně dohody o akvizici RockawayX akcie Solmate vyskočily o více než deset procent a usadily se na ceně kolem 2,5 dolaru za kus.
Jako raný investor do Solany jsme od začátku věřili jak v síť, tak v tuto strategii.
Spojení se Solmate dává z pohledu RockawayX smysl, protože se kryptodivize, kterou pod hlavičkou Rockaway Capital Jakuba Havrlanta buduje zmíněný Viktor Fischer, dlouhodobě specializuje především na blockchain Solana. Firma funguje ve třech hlavních oblastech. Provozuje infrastrukturu, kdy vlastní fyzické servery a počítače, na kterých běží validátory a uzly blockchainu Solana, a udrží tak síť v chodu. Zároveň poskytuje likviditu, kdy půjčuje peníze decentralizovaným finančním aplikacím, a zabývá se také market makingem.
V neposlední řadě pak RockawayX vkládá peníze do nadějných projektů i jiných investičních fondů. Aktuálně má skupina otevřený svůj druhý investiční fond, do něhož na jaře letošního roku získala dalších 125 milionů dolarů (v aktuálním přepočtu přes 2,5 miliardy korun). Většina kapitálu z tohoto fondu by měla jít právě na projekty spojené se Solanou, přičemž RockawayX investovalo například do projektů DoubleZero, Kamino nebo OnRe.
„Jako raný investor do Solany a největší PIPE investor v Solmate jsme od začátku věřili jak v síť, tak v tuto strategii. Naši firmu jsme postavili podle toho, co blockchainové projekty potřebují ke škálování: kapitál, infrastrukturu a likviditu. Společně s Marcem a Solmate tuto expertízu využijeme k naplnění teze Internet Capital Markets (teze Solany, kdy globální kapitálové trhy běží přímo na blockchainu, pozn. redakce) a přispějeme k tomu, aby se Spojené arabské emiráty staly globálním centrem on-chain financí,“ uvedl k dohodě Viktor Fischer, CEO RockawayX.
Pokud se transakce uzavře, budou mít čeští investoři právo jmenovat dva členy do představenstva Solmate. Zakladatel a CEO Rockaway Capital Jakub Havrlant se má stát členem představenstva. Viktor Fischer by pokračoval jako CEO dceřiné společnosti RockawayX a po uzavření transakce by se stal výkonným předsedou představenstva společnosti Solmate. Šéfem, tedy CEO celé společnosti Solmate, který bude dohlížet na sjednocenou strategii, zůstane Marco Santori.