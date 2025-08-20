Miliardová skupina v Praze staví Silicon Hill. Zisk jim vzrostl o 57 procent na 207 milionů
Česká technologická skupina TTC zvýšila čistý zisk o 57 %, hrubý profit EBITDA vzrostl o 16 % na 394 milionů a obrat dosáhl 2,39 miliardy.
Česká technologická a realitní skupina TTC dosáhla v roce 2024 čistého zisku po zdanění 207 milionů korun, což představuje meziroční nárůst o 57 procent. EBITDA, tedy zisk před zdaněním, úroky a odpisy, vzrostla o 16 % na 394 milionů. A to při konsolidovaném obratu 2,39 miliardy korun. „Výsledky potvrzují správnost naší dlouhodobé strategie zaměřené na stabilní růst a zvyšování efektivity,“ uvedl Josef Šelepa, předseda představenstva a generální ředitel TTC Holding.
K dobrým výsledkům přispěly především projekty v decentralizované energetice a rozvoj kritické komunikační infrastruktury. Expanze na západní trhy posílila začátkem roku akvizice německé společnosti Radiodata, jednoho z předních výrobců radiových systémů pro privátní mobilní sítě. Akvizice po založení TTC Germany rozšířila působnost skupiny do Německa, Švýcarska a Rakouska a kompenzovala ztrátu východních trhů.
Ve stejné době TTC zahájila přestavbu areálu v pražských Malešicích na Technologické centrum Oxyma, aktuálně její největší realitní investici. Hovoří o ní jako o pražském Silicon Hill. Brněnská společnost Mycroft Mind pokračuje v realizaci prestižního evropského programu IPCEI zaměřeného na digitalizaci energetiky. Skupina také spustila inovační ekosystém Brain Connect Prague s cílem posílit pozici Prahy jako evropského inovačního centra pro moderní energetiku a 5G sítě. „Naším cílem je dále posilovat postavení TTC mezi evropskými inovátory,“ dodal Šelepa.