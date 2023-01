Z bývalého Výzkumného ústavu telekomunikací roste moderní obr. Má miliardový obrat a vyšel na nákupy

Její kořeny spadají do roku 1953, kdy vznikl Výzkumný ústav telekomunikací. Než získala svoje aktuální jméno, působila v průběhu mnoha let ještě pod dvěma – jako Tesla VÚT a později to byla Tesla komunikace. Před 30 lety pak vznikla obchodní značka, pod kterou dnes funguje celá skupina. Ta zní jednoduše TTC, pár písmen ovšem schovává rozsáhlou strukturu. Dnes tuto skupinu tvoří téměř třicet společností, které obsluhují zákazníky v 38 zemích světa. Novým přírůstkem se teď stává společnost Mycroft Mind.

V ní TTC získala 70procentní podíl, zbytek zůstává původním majitelům. Většinový vlastník ji nyní začleňuje do struktury TTC Holding. Ta za rok 2021 vykázala konsolidovaný obrat ve výši 1,2 miliardy korun, meziročně o pětinu víc. A konsolidovaného zisku před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) celkem čtvrtmiliardy.

Brněnský Mycroft Mind teď expertízu skupiny rozšíří o systém, který dokáže sbírat, zpracovávat a zobrazovat data z rozsáhlých senzorových sítí v oblasti energetiky. Ze „suchých“ čísel umí učinit přehledný návod, díky němuž firmy najdou černé odběratele nebo třeba zvládnou předpovídat, jak posílit vedení, případně kam nejlépe umístit solární panely. Dokáže ale také upozornit na problémy a zajistit, aby se síť vypnula chvilku před tím, než dojde k jejímu přetížení.

Ke svým systémům využívá umělou inteligenci, ale zároveň se přizpůsobuje co nejvíce lidem. Síla jednoho z jeho nejvýznamnějších produktů je v tom, že zobrazuje data tak, aby je lidé mohli snadno číst. Firma dnes patří mezi vedoucí společnosti v oblasti zpracování a analýzy takzvaných velkých dat.

Foto: Mycroft Mind Mycroft Mind umí vizualizovat data z energetických sítí v 3D

V roce 2021 dosáhla firma tržeb ve výši 184 milionů korun, mezi její klienty patří všichni hlavní distributoři elektřiny v Česku, tedy ČEZ, EG.D i PRE, a současně se mezi ně řadí i největší španělský distributor Iberdrola. Své pilotní projekty firma realizovala i pro Škoda Auto, slovenský mýtný systém Skytoll či správce vodovodní sítě v Lisabonu.

„Přechod na decentralizovanou energetiku i modernizace železniční dopravy budou pro jednotlivé společnosti znamenat nutnost zajistit průběžný sběr, zpracování a analýzu dat z desítek až stovek tisíc senzorů, a to často v reálném čase. Naší ambicí je stát se během následujících tří let jedním z nejvýznamnějších evropských dodavatelů řešení v této oblasti. Věříme, že začlenění společnosti Mycroft Mind do naší skupiny nám pomůže tohoto cíle úspěšně dosáhnout,“ říká Josef Šelepa, předseda představenstva společnosti TTC Holding.

Tým Mycroft Mind vznikl před skoro 16 lety. Tehdy se skupina matematiků oddělila jako takzvaný spin-off z Masarykovy univerzity. Nyní ho tvoří mimo jiné matematici a vývojáři. Oněch 30 procent společnosti, které nespadají pod TTC, si ponechávají původní majitelé Support Universal (10 procent), Moore Technology (10 procent) a spoluzakladatel společnosti Filip Procházka (10 procent).

Naproti tomu TTC má širší záběr. Patří do ní mimo jiné dodavatelé komunikačních a bezpečnostních řešení pro provozovatele kritické infrastruktury, provozovatel datových center nebo výrobce řídicích systémů pro dopravu a průmyslu. Předloni se díky jedné z akvizic stala největším poskytovatelem stravovacích a ubytovacích systémů pro vysoké školy v Česku a druhým největším poskytovatelem těchto služeb pro zdravotnická zařízení.

Skupina se ale prosazuje i ve startupovém světě. V pražských Malešicích hodlá postavit technologický park vybavený laboratořemi, ale třeba i ubytováním pro startupisty a vývojáře. Připraveny na něj má stovky milionů korun. Firma už založila vlastní inkubátor 4eggs.

Zároveň je tu i celá realitní sekce. TTC mimo jiné spravuje šest administrativně výrobních areálů v Praze a Trutnově s celkovou pronajímanou plochou 89 tisíc čtverečních metrů. „Naší strategickou vizí je být významnou investiční skupinou s výrazným přínosem pro českou ekonomiku a zároveň být vyhledávaným zaměstnavatelem,“ nastiňuje firma s tím, že vyhledává a posuzuje příležitosti napříč odvětvími včetně zajímavých startupů. V posledních pěti letech investovala do akvizic a nových projektů téměř miliardu korun.