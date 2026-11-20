Miliony dolarů pro zaměstnance, jackpot pro investory. Z burzovního debutu Anthropicu těží (zatím) všichni
Na úspěchu tvůrce umělé inteligence Claude pohádkově zbohatli i herec Ashton Kutcher, dubajský developer nebo zakladatel Skypu.
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Na konci roku 2020 odešel Dario Amodei se skupinou kolegů z OpenAI kvůli obavám o bezpečnost a komercializaci AI. V lednu 2021 založili Anthropic. Teď se sedm zakladatelů ocitlo v čele firmy s hodnotou dvou bilionů dolarů a každý z nich drží akcie za desítky miliard. Na jejím růstu ale nevydělali jen oni. Mezi investory, kterým se sázka na konkurenta ChatGPT vyplácí, patří třeba spoluzakladatel Skypu nebo hollywoodský herec Ashton Kutcher.
První a klíčovou skupinou jsou zakladatelé. Jejich ústředními tvářemi jsou sourozenci Dario a Daniela Amodeiovi. Třiačtyřicetiletý Dario je výkonným ředitelem Anthropicu a stará se o technologické směřování, zatímco o čtyři roky mladší Daniela drží jako prezidentka pevně v rukou byznysovou a provozní stránku firmy.
Dalšími pěti zakladateli jsou šéf výpočetní infrastruktury Tom Brown (hlavní autor průlomového modelu GPT-3), hlavní architekt Sam McCandlish, vědecký ředitel Jared Kaplan, výzkumník Christopher Olah a bývalý technologický novinář Jack Clark, který vede výzkumný institut zaměřený na společenské dopady AI.
Celá zakladatelská sedmička má ve firmě nevídaně vyrovnané podíly. Dohromady drží necelých devět procent akcií, což při upisovací ceně 83 dolarů za kus představovalo balík v hodnotě kolem 20 miliard dolarů (445 miliard korun) na osobu. Mimochodem výrazně z toho těží také zaměstnanci. Podle propočtu deníku The Wall Street Journal dosahovala hodnota jejich akciových odměn a opcí při upisovací ceně celkem přes 230 miliard dolarů, v průměru zhruba 44 milionů (980 milionů korun) na jednoho.
Tohle jmění je zatím z velké části jen na papíře. Možnost prodeje akcií se ale liší podle toho, komu patří. Zaměstnanci mohli hned první den obchodování prodat až desetinu akcií a po zveřejnění celoročních výsledků za rok 2026 se jim může uvolnit dalších až 35 procent. Zakladatelé mají většinu svých akcií omezenou až na rok, po zhruba šesti měsících ale mohou prodat až 29 procent. U některých velkých investorů trvá omezení také až rok, zatímco pro většinu ostatních akcionářů platí 180 dní. Do chvíle, než budou moci své podíly prodat, se jejich hodnota může pochopitelně výrazně změnit podle vývoje ceny akcií.
Druhou skupinou vítězů jsou pak lidé a instituce, kteří Anthropic nezaložili, ale vložili do něj jako vnější investoři kapitál, a to často v době, kdy firma ještě neměla hotový produkt ani jistou budoucnost. Mezi nejvýraznější individuální vítěze vstupu na burzu patří dva investoři z prvního kola, Jaan Tallinn a Eric Schmidt.
Vůbec první velké kolo ve výši 124 milionů dolarů tehdy vedl čtyřiapadesátiletý estonský programátor a spoluzakladatel Skypu Jaan Tallinn. Ten se dlouhodobě netají obavami, že pokročilá umělá inteligence může zničit lidstvo. Právě proto se rozhodl financovat firmu, která brala bezpečnost vážně. Dnes má Tallinnův zhruba procentní podíl hodnotu 21 miliard dolarů (467 miliard korun).
Do stejného kola vložil desítky milionů dolarů i Eric Schmidt, bývalý šéf Googlu a současný ředitel raketového startupu Relativity Space. K Dariu Amodeiovi ho přitom přivedla osobní vazba, seznámila je Cami Clarková, Schmidtova bývalá přítelkyně a pozdější Amodeiova manželka. Schmidtův podíl 0,9 procenta má tedy podobnou cenu jako Tallinnův, což téměř dorovnává hodnotu akcií, které mu stále zůstaly v mateřské společnosti Googlu.
Úplně jinou cestou se mezi investory zařadil dubajský developer nemovitostí Hussain Sajwani, zakladatel skupiny DAMAC. Ten se k akciím Anthropicu dostal v roce 2024 tak trochu zadními vrátky. V konkurzní dražbě po zkrachovalé kryptoměnové burze FTX, jejíž zakladatel Sam Bankman-Fried skončil na 25 let ve vězení za podvody, koupil za 50 milionů dolarů část jejího podílu. Spolu s další investicí přes fond Lightspeed dnes drží desetinu procenta firmy v hodnotě 2,6 miliardy dolarů. „To, co jsem vydělal za 30 let, jsem v Anthropicu vydělal za necelé dva roky,“ prohlásil Sajwani.
Do zástupu vnějších investorů patří také fondy a známé tváře ze showbyznysu. Celebritou mezi investory je totiž herec Ashton Kutcher, který společně s hudebním manažerem Guyem Osearym založil fond Sound Ventures. Ten do Anthropicu vložil přes 400 milionů dolarů a jeho půlprocentní podíl má hodnotu zhruba sedm miliard dolarů.
Vstup Anthropicu na burzu zároveň ukázal, jak těsně je dnešní svět umělé inteligence propojený s největšími technologickými korporacemi, které v něm působí jako strategičtí investoři.
Kromě samotného úpisu akcií pro veřejnost totiž firma paralelně prodala akcie za dalších 26 miliard dolarů sedmi technologickým gigantům: Googlu, Nvidii, Broadcomu, Micronu, Microsoftu, TSMC a AMD. Největšími vnějšími akcionáři Anthropicu tak zůstávají Amazon (s podílem necelých 15 procent v hodnotě zhruba 225 miliard dolarů) a Google (necelých 14 procent za zhruba 200 miliard dolarů).
Navzdory euforii na burze tak nad firmou visí i řada otazníků, na které upozorňuje i samotný Anthropic ve své devadesátistránkové zprávě o rizicích, kterou předložil americké komisi pro cenné papíry. Firma v ní varuje, že pokročilé systémy umělé inteligence mohou při zneužití nebo ztrátě kontroly představovat katastrofické až existenční riziko pro lidstvo. A někteří lidé z komunity kolem bezpečnosti AI se netají obavami, zda po vstupu na burzu a pod tlakem vnějších akcionářů nezačne opatrnost přece jen ustupovat tvrdému byznysu.