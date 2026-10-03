Ministerstvo rázně odmítá argument rozpočtové rady, ale oslavuje stejný výrok od agentury S&P
Hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil připomíná ministerstvu financí, že stejné výhrady pronesené z různých úst hodnotí odlišně.
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Komentář Víta Hradila Národní rozpočtová rada tradičně nebývá u vládních politiků příliš oblíbená. To ostatně tak nějak i vyplývá z náplně její práce, kterou je dohled nad dlouhodobou udržitelností veřejných financí. V praxi tedy neustále napomíná vládnoucí politiky, když chtějí neúměrně přilepšit svým dnešním voličům na úkor budoucnosti, což se jim logicky nelíbí.
Je tedy standardem, že opozice argumenty rozpočtové rady hojně cituje a používá jako klacek na vládu, zatímco vláda je zpochybňuje nebo ignoruje. A když se pak ve volbách role obrátí, změní se i přístup těch samých politiků k té samé radě. Ti, kteří ji ještě včera respektovali a vyzdvihovali jako nezávislý expertní orgán, jí najednou nemohou přijít na jméno.
Nejinak je tomu i tentokrát. Oproti minulosti nicméně přece jen určitá změna nastala. Výpady proti rozpočtové radě totiž nabírají na intenzitě.
Nejnověji se na webu ministerstva financí objevil příspěvek s titulkem „Nejasná zpráva o konci světa od Mojmíra Hampla“, ve kterém ministerstvo odmítá nejnovější závěry prezentované rozpočtovou radou.
Za pozornost stojí již samotný tón dotyčného příspěvku, který zřejmě záměrně karikuje argumenty rady. Objektivně vzato totiž její zpráva není nijak „nejasná“ a vůbec se nezmiňuje o „konci světa“. Na poměry seriózní instituce, jakou ministerstvo financí bezesporu je, tak nadpis článku působí nezvykle útočně.
Hned záhy se v pak v příspěvku dozvíme, co konkrétně ministerstvu na výrocích členů rady nejvíce vadí. Údajně totiž opomíjejí ambiciózní záměr rozpočtové konsolidace obsažený ve fiskálně-strukturálním plánu. Podle něj by totiž v brzké době mělo dojít k razantním úsporným opatřením, která deficity veřejných financí zkrotí.
Je pravdou, že rozpočtová rada tento plán podle vlastních vyjádření „nepovažuje za důvěryhodný“, což je patrně ten výrok, který ministerstvo vyprovokoval k takto ostré reakci.
Zajímavé. To stejné ministerstvo totiž jen o den později nadšeně oslavovalo zlepšení výhledu ratingu od agentury S&P. I tato agentura se nicméně v doprovodné zprávě vyjadřuje k výhledu na budoucí deficity českých veřejných financí a podobně jako rozpočtová rada očekává vyšší deficity, než obsahuje fiskálně-strukturální plán.
Jinými slovy ani agentura S&P v onu avizovanou ambiciózní konsolidaci nevěří. A ministerstvo tentokrát kupodivu necítí potřebu se ohradit. Možná proto, že skepsi ohledně budoucího chování vlády agentura schovala doprostřed doprovodné zprávy, která je celá v angličtině, a lze tedy doufat, že si jí nikdo nevšimne…?