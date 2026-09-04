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Motoristé s překvapením zjišťují, že se od vlastního programu odchýlili o 224 miliard

Hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil připomíná straně Motoristé sobě, že role hlídačů Andreje Babiše jim moc nejde.

Vít HradilVít Hradilhlavní ekonom společnosti Investika

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Foto: Veronika Rollerová/CzechCrunch
Vít Hradil, hlavní ekonom Investiky
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Komentář Víta Hradila. Politická strana Motoristé sobě zaujala v průběhu loňské předvolební kampaně billboardem s neotřelým motivem. Byli na něm zobrazeni tři její čelní představitelé, jak si zakrývají oči, uši a ústa. Tento motiv má kořeny v Japonsku 17. století a původně znázorňoval „Tři moudré opice“, které nevidí zlo, neslyší zlo a nemluví zlo.

Během samotné kampaně byl tento obraz nejčastěji interpretován v kontextu doprovodného sloganu „Volte Motoristy, nikdo se to nedozví“ jako neškodná provokace. Tedy jako apel na dosud nerozhodnuté sympatizanty, aby se nenechali odradit od volby nové strany její lehce kontroverzní mediální pověstí. V kontextu příprav státního rozpočtu na rok 2027 nicméně symbolika dotyčného billboardu nabývá zcela nového významu.

Motoristé se před volbami profilovali jako nesmlouvaví fiskální jestřábi, kteří nemají pochopení pro nadměrné deficity. Jejich ústředním tématem byla tvrdá konsolidace, která měla již v roce 2029 vyústit ve vyrovnaný rozpočet. Pro rok 2027 jejich program počítal se schodkem ve výši 165 miliard korun. Před několika dny vláda, jejíž nedílnou součástí Motoristé jsou, ohlásila záměr v roce 2027 namísto toho hospodařit se schodkem 389 miliard.

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Tím vznikl nepříjemný komunikační problém. Když Motoristé ve vlastním programu označovali deficity vlády Petra Fialy za „nejzásadnější ohrožení budoucnosti naší země“, jak nyní obhájí skutečnost, že při první příležitosti pod dluhovým kotlem dále přitápějí?

Jedna možnost by byla zahrát to „na Sobotku“ a zpětně uznat, že ve volebním programu prostě a jednoduše přeháněli. Touto cestou se Motoristé nevydali, a když v průběhu léta začínalo být zřejmé, že se žádné velké šetření nechystá, zkusili raději marginalizovat svůj vlastní podíl na samotném vládnutí.

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Jejich argumentace v podstatě naznačovala, že jelikož nevládnou sami, museli se podřídit koaličním partnerům, kteří bohužel na „ohrožování budoucnosti naší země“ trvají. Nedá se prý nic dělat. A když pak ministryně financí odhalila plánovaný mamutí schodek, který je nejen dramaticky vyšší než „za Fialy“, ale nezadá si ani s deficity z doby covidové pandemie, staly se z Motoristů zpátky ony moudré opice, které nevidí ani neslyší.

Deficitem jsou údajně překvapeni, ačkoliv celých osm měsíců ve sněmovně svým hlasováním ke zvyšování výdajů a snižování příjmů aktivně pomáhali a ve vládě mají čtyři zástupce. Příští rok už se to ale prý určitě nestane, to už si deficit Motoristé pohlídají. Tak snad nebudou zase překvapeni.

Související témata:Investika
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