Místo bourání rozebírání. Komárkova KKCG předělává obří sídlo Sazky, část vybavení prodala nebo rozdala
Objekt prochází proměnou, která výrazně sází na udržitelnost a principy cirkulární ekonomiky. Jde o takzvanou dekonstrukci.
Obří sídlo někdejší Sazky (dnes Allwyn) vyrostlo nad Libní v 90. letech. Když loterijní společnost padla, budova stejně jako firma samotná skončila v impériu miliardáře Karla Komárka, zatímco nedaleká O2 arena, kterou také postavila Sazka, přešla pod skupinu PPF. Komárkova realitní divize má teď s administrativním kolosem velké plány – dům už ostatně prochází rozsáhlou proměnou, která výrazně sází na udržitelnost a principy cirkulární ekonomiky.
Majitelé nějakou dobu zvažovali, co s objektem vůbec udělat. Ve hře byl jak prodej, tak nalezení dalších nájemců. „Stávající budova je pro nás příliš velká, proto jsme připraveni ji prodat a jít do standardního nájmu,“ prohlásil v roce 2013 tehdejší šéf loterijní společnosti Robert Chvátal. Vážný zájem měl Nejvyšší kontrolní úřad, který za komplex ve Vysočanech nabízel necelých 300 milionů korun. Nakonec mu ale koupi zatrhla vláda. Komárkova skupina KKCG, která mezitím i s Allwynem přesídlila do Dejvic, tak nakonec vsadila na rozsáhlou přestavbu.
Firma přitom celý proces neoznačuje za rekonstrukci, ale spíše za dekonstrukci. Místo klasické demolice se rozhodla budovu postupně rozebrat a co nejvíce materiálu vrátit do oběhu. Druhý život tak dostalo 150 tun dřeva, více než 70 tun skla, 31 tun koberců nebo tisíc metrů čtverečních dlaždic. Část materiálu se prodala, část putovala jako dar například do Fakultní nemocnice Bulovka nebo Nábytkové banky.
Zájem byl také o akustické obložení stěn, okna či kryty topení. „Bezúplatně jsme předali desítky atypických kuchyněk se spotřebiči, staré gastrovybavení, skleněné příčky, světla nebo podhledy. Naším cílem ale není jen recyklovat. Chceme vracet druhotné materiály zpět do budovy v podobě nových výrobků. Takhle má fungovat cirkulární ekonomika. Tyto materiály nemusí končit na skládce nebo ve spalovně,“ říká Karel Fronk z KKCG Real Estate.
Část vybavení, třeba skelet či schodiště, chce společnost zachovat. Vnitřní dispozice se ale výrazně změní. Růžovou fasádu nahradí prosklená, uvnitř přibude ocelová konstrukce a atrium zůstane otevřené bez střechy. Někdejší sídlo Sazky se promění v moderní kancelářskou budovu. Hotovo by mělo být příští rok, cenu investice zatím KKCG nezveřejnila.