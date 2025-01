MitonC hlásí úspěšný rok. Hodnota jeho kryptoprojektů přesáhla dvě miliardy korun

Uložit 0

Krypto umožní vyřešit některé světové problémy – s touto vizí se Miton rozhodl dynamickou oblast alternativních měn před třemi lety více podporovat a založil samostatný fond MitonC. Aktuálně hlásí, že hodnota všech kryptoprojektů v jeho portfoliu je na úrovni kolem 90 milionů dolarů, v přepočtu 2,2 miliardy korun. Během posledního roku podpořil šest nových.

Novinkou v MitonC je také povýšení Filipa Širokého do pozice generálního partnera. Původem vědec ještě před pár lety pracoval ve švýcarském CERNu, kde optimalizoval zdroj částic pro tamní urychlovač. Později přešel do českého kryptofondu RockawayX zakladatele Viktora Fishera, před rokem pak do Mitonu.

„Mým úkolem je zvyšovat hodnotu portfolia MitonC, ať už je to hledání nových investic, nebo práce s portfoliovými firmami,“ komentuje Široký pracovní náplň své nové pozice ve fondu, který je úzce spjatý s Ondřejem Raškou, jedním ze zakládajících partnerů Mitonu. Při otázce, co se během posledního roku Široký naučil, odpovídá: „Že v kryptu lze světové projekty dělat i z Prahy.“

MitonC podle jeho vyjádření v loňském roce investoval celkem sedm milionů dolarů, v přepočtu 169 milionů korun, mimo jiné i do již dříve podpořených startupů v rámci takzvaných follow-on (navazujících) investičních kol. Jedním z nich je Firefish, který funguje jako Zonky kryté kryptoměnou.