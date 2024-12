Trumpovo vítězství pomůže kryptoměnám i v Česku, říká Anna Štrébl z Confirma. A hlásí expanzi do USA

Uložit 0

Vystudovala Oxford, pracovala pro britskou vládu a během mateřské dovolené rozjela e-shop s japonským zeleným čajem. „Kdo mě zná, ví, že kafe nepiju vůbec, bez zeleného čaje ale fungovat nedokážu,“ směje se Anna Štrébl. Šéfka české platební brány Confirmo naskočila do světa kryptoměn teprve před třemi lety, dnes už nicméně patří mezi výrazné postavy tuzemské kryptoscény.

Ostatně čísla hovoří jasně. Zatímco v uplynulých letech teklo přes Confirmo kolem stovky milionů korun měsíčně, teď už je to průměrně jedna miliarda. S boomem bitcoinu, který nedávno prolomil hranici 100 tisíc dolarů, to však prý nesouvisí. „Náš růst nikdy nekoreloval s událostmi kolem bitcoinu a dalších kryptoměn – vyrostli jsme především během medvědího trhu a pádu burzy FTX. Většina našeho obratu je navíc ve stablecoinech,“ připomíná Štrébl.

Stablecoin je typ kryptoměny, který je navržen tak, aby měl stabilní hodnotu. Kvůli tomu je vázán na jiná stabilní aktiva, jako jsou fiat měny (například dolar, euro) či třeba zlato.

Confirmo je první evropskou platební kryptobránou, která dnes umožňuje firmám a e-shopům přijímat platby deseti nejběžnějšími kryptoměnami. Mezi její významné klienty patří například Pilulka, Alza, Qerko, Trezor, Prusa Research, FTMO nebo Pražská plynárenská. A teď už prý probíhají námluvy i s některými developery. „Konkrétně jde o Trigemu a Syner Group. Momentálně jednáme o prodeji prvního bytu,“ přibližuje Štrébl.

Na gymnáziu absolvovala roční pobyt v Japonsku, univerzitu studovala ve Velké Británii, teď kvůli byznysu jezdí často do Dubaje. Spojené arabské emiráty jsou totiž pro Confirmo primárním trhem, neboť se tam nachází mnoho forexových brokerů. Teď se ale Štrébl kouká trochu jiným směrem – druhým domovem Confirma by se totiž měly brzy stát Spojené státy. Expanze se má rozjet již začátkem příštího roku, a to hned v několika státech najednou.

Poměrně snadný má být vstup do Kalifornie, kde dosud neexistuje kryptolegislativa. Naopak získat licenci v New Yorku je prý mnohem obtížnější, proto zatím Confirmo nechá vstup do tohoto státu až na druhou fázi expanze. Štrébl tam ale teď jezdí třeba kvůli networkingu. „Do této chvíle jsme neobsluhovali americké klienty, na tamní trh se ale snažíme dostat už nějakou dobu. Tušili jsme, že vítězstvím Donalda Trumpa se otevřou možnosti pro kryptoměnové firmy – a hlavně se nastartují inovace. Firmy v oblasti blockchainu měly totiž ztíženou situaci například kvůli debankingu nebo dalším obstrukcím ze strany státu,“ říká.

Podle Štrébl se tak situace kolem krypta začíná ve Spojených státech obracet k lepšímu, což se v konečném důsledku promítne i v Česku. Například expremiér Andrej Babiš teď začal – po vzoru Donalda Trumpa – propagovat kryptoměny. Dřív přitom hlásal, že jsou jen takovou loterií. Šéf hnutí ANO pro CzechCrunch dokonce přiznal, že si už pořídil Trezor (česká kryptopeněženka – pozn. red.) a že plánuje nákup kryptoměn.

Babiš pak v minulém týdnu vystoupil na kryptokonferenci Emergence, kde prohlásil, že je Česko světovým lídrem v oblasti kryptoměnových inovací. „Však právě tady vznikla první kryptoměnová peněženka a první těžební pool. A co je pozoruhodnější – to všechno se podařilo bez přímé podpory od vlády,“ připomněl.

S tím Štrébl souhlasí. „Česká republika je skutečně unikátní zemí v kryptoměnovém průmyslu. Je proto smutné, že se tomu politická reprezentace více nevěnuje a není na to hrdá. Pokud se to změní a vláda začne využívat náš potenciál, kryptofirmám to určitě pomůže,“ míní.

V poslední době pozoruje Štrébl třeba hlad po výplatách v kryptu. Podle ní je to logické – téměř vše se přesouvá do digitálního prostoru a hodně lidí pracuje na dálku. „Kryptoměny se proto masově využívají právě na výplaty těchto kontraktorů. I proto náš produkt kryptovýplat roste,“ doplňuje. Podle ní jde o budoucnost, třeba proto, že transakce s kryptoměnami jsou výrazně rychlejší a levnější než mezinárodní bankovní převody.

Tým Confirma aktuálně čítá necelých 40 lidí, kteří obsluhují přes pět tisíc klientů. Za rok 2023 dosáhla společnost obratu více než 250 milionů eur (téměř 6,3 miliardy korun). Firmu založili v roce 2014 Daniel Houška a Roman Valihrach jako doplňkovou službu ke své kryptoburze Coinmate. O sedm let později vstoupila do Confirma investiční skupina Miton.