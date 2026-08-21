Mladá obchoďačka si musela dát půl roku pauzu. A otevřela salon, který si oblíbily i celebrity
Po vyhoření v mezinárodním tradingu založila Anhelina Vitha salon K2Beauty, dnes vede i kavárnu The Miners.
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Vždycky měla po ruce dva telefony. Ráno ještě z postele odpovídala na zprávy od klientů z Ameriky nebo arabských zemí, které jí přišly v noci. Cestou do kanceláře pokračovala v práci, telefon během dne prakticky neodkládala a i oběd byl často jen patnáct minut na jídlo, než se vrátila zpátky k obchodům.
Anhelině Vitha tehdy bylo 24 let a pracovala ve Varšavě v mezinárodním tradingu. Vyjednávala o zakázkách v řádu milionů s obchodníky z různých zemí a kultur, často jako jediná žena mezi muži, co byli dvakrát starší než ona. „Musela jsem se rychle naučit prosadit a nenechat se rozhodit ani věkem, ani tím, že jsem v místnosti jediná žena,“ vzpomíná. Časem se z ní stala šéfka salesového týmu o jedenácti lidech a přibyla jí tak i odpovědnost za celé oddělení. Po několika letech vyhořela.
Podle jejích slov za to ale nemohl jen samotný obor. „Neuměla jsem oddělit vlastní odpovědnost od odpovědnosti zaměstnavatele. Brala jsem si na sebe stres, který ve skutečnosti patřil někomu jinému,“ popisuje dnes s odstupem. Rozhodla se dát si půl roku pauzu, odejít z firmy a cestovat. Přemýšlela, co chce dělat dál.
Po návratu se rozhodla do firmy nevrátit a začít podnikat na vlastní pěst. O permanentním make-upu zpočátku vůbec neuvažovala. Sama si odjakživa upravovala obočí, takže nejdříve plánovala založit brow bar. Zlom přišel na večeři s kamarádkou, lékařkou na klinice estetické medicíny, která jí obor permanentního make-upu doporučila. „Zjistila jsem, že tam je mnohem větší potenciál vybudovat dlouhodobě stabilní firmu,“ vysvětluje Anhelina Vitha.
Podnikat začala už v roce 2019, tehdy ještě sama v pronajatém kosmetickém kabinetu. Plnohodnotné studio K2Beauty v pražském Karlíně otevřela s mámou o rok později, na začátku pandemie covidu. Klientky si zpočátku obsluhovaly úplně samy. Zásadní zlom přišel v roce 2021, když je ve svých stories označila influencerka Matka Veronika, která měla tehdy okolo šedesáti tisíc sledujících. Přibyli jim fanoušci a s nimi i desítky poptávek. „Uvědomila jsem si, že u influencer marketingu není nejdůležitější velikost profilu. Mnohem víc záleží na důvěře mezi influencerem a jeho komunitou,“ vzpomíná teď Vitha.
Odtud se to podle ní začalo šířit samo, jedna klientka doporučila druhé a mezi doporučeními se postupně objevila i jména, která lidé znají ze sociálních sítí a médií. Do salonu tehdy začaly chodit třeba modelky Andrea Bezděková a Aneta Vignerová nebo zakladatelka soutěže krásy Miss Czech Republic Taťana Makarenko.
Spolu s tím se rozšiřoval i salon: přidal manikúru, pedikúru, laminaci obočí a řas nebo kosmetologii. Tým narostl na patnáct lidí a přibyla druhá pobočka, na Brumlovce. Čím víc ale byznys rostl, tím víc měla Anhelina Vitha pocit, že se vzdaluje od klientek. „Osobní vztah mi začal chybět. A stejnou věc mi říkaly i naše specialistky,“ dodává.
Rozhodla se proto prodat karlínskou pobočku, přestože vydělávala víc než ta nová na Brumlovce. Po roce a půl rozmýšlení ale měla jasno. „Karlín jsme prodali jako celý fungující prostor i s vybavením, které jsme si sami vybírali a budovali. Člověk neprodává jen čísla v Excelu, ale místo, do kterého investoval kus sebe,“ vzpomíná. Brumlovku si nechala schválně – je menší a komornější a lépe odpovídá tomu, kam chce se značkou K2Beauty směřovat.
Peníze z prodeje dala dohromady s financemi manžela, přidal se k nim i kamarád architekt. Kavárnu zprvu vnímali jen jako investici, ale zalíbil se jim koncept značky The Miners, jak pracuje s produktem i se zákaznickým zážitkem. Rozhodli se proto zainvestovat rovnou do jejich franšízy, místo aby stavěli něco úplně nového od základů. Franšízovou smlouvu měli podepsanou zhruba rok, než našli vhodný prostor ve Florentinu, po němž následovalo dalších přibližně půl roku stavebních prací a příprav. Kavárnu otevřeli v březnu tohoto roku, Anhelina Vitha, dnes čtyřiatřicetiletá, v ní drží čtyřicetiprocentní podíl.
Letos v červenci se kavárna poprvé dostala na čistou nulu, když si dokázala na sebe vydělat s měsíčním obratem skoro 650 tisíc korun. Vitha s ní má ale další plány, už teď tu pořádají různé speciální akce a rozšiřují venkovní terasu, od září by tu měl vzniknout i běžecký klub. „Dnes možná nejsem o moc míň ve stresu než tehdy v korporátu. Rozdíl je v tom, že už vím, proč ho podstupuju,“ uzavírá.
Permanentnímu make-upu se ale věnuje dál. Momentálně se Vitha snaží ukazovat na sociálních sítích, že permanentní make-up může vypadat přirozeně a není třeba se ho bát. Na Instagramu natáčí stories a videa s desítkami tisíc zhlédnutí, kde ukazuje techniky a rovnou i vlastní zákroky, naposledy třeba to, jak si po dvou letech nechala předělat obočí. Celý proces u toho dokumentuje krok za krokem.