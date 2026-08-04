Sestry díky mateřství objevily díru na českém trhu. Jejich prádlo teď pomáhá stovkám žen cítit se sexy
Sestry Richtrovy hledaly kojicí podprsenku, která by splňovala vše potřebné. Žádnou u nás neobjevily, tak se pustily do vývoje. Trval dva roky.
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Podnikání na mateřské se stává fenoménem, dokonce pro něj existuje i vlastní pojem: mompreneurship. Žen podnikatelek v Česku i ve světě dlouhodobě přibývá, do vlastního byznysu se navíc pouštějí většinou později než muži, nezřídka právě ve chvíli, kdy jsou doma s dětmi. Roli hraje i fakt, že Česko patří k zemím s nejdelší rodičovskou.
Důvodů, proč ženy právě na mateřské začínají podnikat, je celá řada. Některé mají konečně dostatek prostoru, jiné potřebu se realizovat a jiné narazí na něco, co na našem trhu chybí. A rozhodnou se tohoto nedostatku využít. To je i případ značky spodního prádla Liera, za kterou stojí sestry Anna Musilová a Eliška Zika, obě rozené Richtrovy z východních Čech. Specializují se na kojicí podprsenky a kojicí noční košilky se speciální membránou.
Nápad na vlastní prádlo přišel poté, když po porodu Anna Musilová zjistila, že sehnat kvalitní a dobře padnoucí kojicí podprsenku je u nás tak trochu nadlidský úkol. „Řešila jsem hodně silnou laktaci. Ještě rok po porodu jsem často měla mokré skvrny na tričku,“ popisuje Anna Musilová. Začala se proto poohlížet po českém i zahraničním trhu, ale nenašla takovou, která by jí seděla nejen tvarem, ale i materiálem.
„Začalo to ve mně postupně hlodat, protože před mateřskou jsem dělala ve startupovém prostředí, tak ten mindset jen tak nezmizí,“ říká Anna Musilová. „Řekla jsem si, že zkusím vymyslet vlastní podprsenku, že nemám co ztratit. Užiju si čas se synem, a když něco zkusím a nepovede se to, vrátím se po mateřské normálně do práce.“
S nápadem se svěřila i sestře Elišce, která se k ní rozhodla v podnikání přidat. Ta navíc během procesu výroby rovněž otěhotněla, a finální produkt tak testovaly společně. Že jsou sestry, podle ní spolupráci spíš pomáhá. „Můžeme si všechno vyříkat naprosto otevřeně, ale zároveň držíme jedna druhou, protože mateřská je horská dráha a chvilku jste nahoře a chvilku dole,“ vysvětluje Anna Musilová.
Chceme ženě dodat pocit, že se může cítit krásná a sama sebou, i když je zrovna maminka. Nebojíme se říct, že chceme, aby to bylo sexy.
K oděvnímu průmyslu ale neměla blízko ani jedna z nich. Anna Musilová má background ve financích, prošla ING v Londýně, Deloitte i investičním fondem, Eliška Zika se pohybovala spíše v marketingu, působila v Deloitte, Seznamu i Alze.
Po dlouhých diskuzích se rozhodly založit si značku Liera a investovat do vývoje kojicí podprsenky, která bude nejen držet tvar košíčků, ale zároveň bude mít speciální membránu, jež zachytí vlhkost. „Název Liera je složenina. Li jako lingerie a éra jako období, protože v mateřství je všechno nějaké období: nespánku, kojení, vzdoru,“ vysvětluje Eliška Zika s úsměvem.
Na začátku měly v plánu, že do roka půjdou s podprsenkou ven. Navrhnout prototyp ale nakonec trvalo celé dva roky. Řešily střih, materiály i zadní zapínání či kolik tekutiny dokáže membrána pojmout. Zatímco třeba u trička se běžně dělají dvě až tři kola vzorování, tady jich proběhl dvojnásobek. „V české dílně nám dle návrhu ušili podprsenku, pak jsme si ji vyzkoušely, ale zjistily jsme, že někde je to potřeba stáhnout, jinde zapošít a tak jsme se vrátily do dílny. A tohle kolečko se otočilo hodněkrát,“ vysvětluje Anna Musilová.
Podprsenka je vrstvená a jednotlivé vrstvy musí fungovat společně, takže jedna změna parametru ovlivnila celý zbytek. „U trička to prostě zúžíte nebo prodloužíte. Tady jeden posun ovlivnil celé tělo,“ dodává. I v krejčovské dílně se shodly, že nic složitějšího doposud nešily. „Chceme přírodní materiály, ale je to spodní prádlo, které nosíte denně a často perete. Nesmí to žmolkovatět a musí to vydržet,“ říká Eliška Musilová s tím, že látky odebírají od evropských dodavatelů.
Největší výzvou byl tvarovaný košíček, kterým se chtějí odlišovat od konkurence. Ostatní funkční kojicí podprsenky na českém trhu používají podle sester spíš sportovní nebo bandážové střihy. „Snažily jsme se to udělat jinak, to byla naše vize a to, s čím novým jsme chtěly přijít,“ říká Anna Musilová. „Chceme ženě dodat pocit, že se může cítit krásná a sama sebou, i když je zrovna maminka a rozdává se všem okolo. Nebojíme se říct, že chceme, aby to bylo sexy, že i maminka může být sexy,“ popisuje a dodává, že právě na to mají od zákaznic nejlepší ohlasy.
V říjnu 2025 spustily e-shop, za první tři čtvrtě roku se obratem dostaly zhruba na úroveň počáteční investice, tedy řádově na stovky tisíc korun. „Ale je to obrat, ty peníze v tom pořád jsou, protočíte je zase do dalších materiálů,“ upřesňuje Musilová. „Roste to organicky, aniž bychom to tlačily na sílu. Zatím si vše, od reklamy, po odesílání balíčků, děláme samy. Pořád tomu chceme dát co nejvíc z nás, aby v tom byly cítit naše hodnoty,“ zdůrazňuje Eliška Zika.
Postupně přidávají i další produkty. Na jaře 2026 přišly s noční košilkou s všitou savou membránou, která má stejnou funkci jako podprsenka. Podle sester jde o produkt, který nikdo jiný na trhu zatím nemá. „Máte spoustu nočních košilek, ale nikdo je nedělá s všitou vložkou, která zajistí, že se v noci nic nepohne a ráno nejste promočené,“ popisuje Zika.
Aktuálně pracují na atypických velikostech, pro maminky s úzkým hrudníkem a větším objemem, které běžné konfekční střihy neřeší. V hlavě mají i zahraničí. „Francie je naše Mekka, obě jsme tam studovaly. Lingerie ve Francii by byla náš sen,“ přiznává Anna Musilová.