Mladý zbrojař utíká dalším miliardářům. Strnad junior za půlrok utržil 70 miliard a 20 jich vydělal
Skupina CSG už několik let skokově roste, pomáhá jí neklid ve světě a válka na Ukrajině. Michal Strnad je tak na špičce žebříčků nejbohatších lidí.
Třiatřicetiletý Michal Strnad představuje jeden z nejpozoruhodnějších českých byznysových příběhů. A agilní zbrojař, který od otce převzal rodinnou firmu a v rekordním tempu ji proměnil – samozřejmě s přispěním geopolitiky – v globálního hráče, prožil se svou skupinou CSG další byznysově famózní půlrok.
Pololetní výsledky jeho holdingu ukazují čísla, která by mu záviděl ledajaký světový obr. Tržby dosáhly 2,8 miliardy eur, tedy zhruba 70 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o čtvrtinu. A je pravděpodobné, že letos dosáhne na milník 150 miliard korun na konci roku. Provozní zisk EBITDA vzrostl ještě rychleji, o 27 procent na 777 milionů eur (v přepočtu 19 miliard korun). Jen pro srovnání: za celý loňský rok CSG v hrubém vydělalo 1,1 miliardy eur a utržilo 4 miliardy eur.
Za těmito daty stojí především globální boom obranného průmyslu, který táhne válka na Ukrajině a rostoucí geopolitické napětí. Strnadovi stejně jako jiným zbrojařům pomáhá nejistá bezpečnostní situace, kdy řada států mohutně zbrojí, a výrobci munice či zbraní tak mají plné knihy objednávek.
V případě CSG to konkrétně znamená rekordní backlog v hodnotě 14 miliard eur, který oproti konci loňska narostl o 69 procent. Podle finančního ředitele skupiny Zdeňka Juráka firma zajišťuje dodávky na více než tři roky dopředu.
„Pokračujeme v úspěšné integraci The Kinetic Group a dodáváme očekávané synergické efekty,“ uvádí v prezentaci pro investory. Americká akvizice z loňska za více než dvě miliardy dolarů CSG výrazně posílila na klíčovém trhu v USA, kde skupina nyní generuje 21 procent tržeb.
Strnada obchodní úspěchy ženou vzhůru nejen byznysově, ale i z pohledu společenské prestiže. Podle agentury Bloomberg na jaře dočasně předstihl dědičku impéria PPF Renátu Kellnerovou s rodinou a stal se nejbohatším Čechem. Na čelo miliardářského žebříčku jej čerstvě posadil i časopis Euro, který jeho jmění spočítal na 330 miliard korun. V přehledu redakce e15 je na čtvrtém místě a česká mutace Forbesu svůj žebříček miliardářů pro rok 2025 teprve bude vydávat.
Strnadův vzestup současně dokládá, jakou rehabilitací ve společnosti prochází celý defense obor. Zatímco v minulosti byly zbrojní firmy v nemilosti bank a investorů kvůli ESG kritériím, nyní se situace obrací. Symbolicky to stvrzuje i nejnovější iniciativa – CSG se stalo generálním partnerem Českého olympijského týmu na roky 2025 až 2029.
Partnerství s olympioniky přitom navazuje na dlouhodobější podporu sportu ze strany skupiny CSG. Firma pravidelně sponzoruje klub HC Sparta Praha, v minulosti podporovala hokej v Pardubicích a členské firmy skupiny pomáhají motorsportu včetně týmu Buggyra na Rallye Dakar.
Hodně se nyní spekuluje také o tom, že by Michal Strnad mohl koupit fotbalový klub Viktoria Plzeň, on sám se k tomu ale zatím oficiálně nevyjádřil. Investice do fotbalu jsou aktuálně mezi českými miliardáři v kurzu: Karel Pražák čerstvě získal pardubický klub, Slavia Praha patří Pavlu Tykačovi, Sparta Danielu Křetínskému a dalo by se pokračovat.
Plány CSG jdou ale mnohem dál. Podle informací Bloombergu skupina už delší dobu zvažuje vstup na burzu a cílí na celkovou valuaci aspoň 30 miliard eur (tři čtvrtě bilionu korun). IPO by se nejspíš konalo v Amsterdamu s duálním kotováním v Praze. Sama firma ani Strnad to ovšem nechtějí komentovat. „Nekomentujeme spekulace trhu,“ řekl pro CzechCrunch mluvčí CSG Andrej Čírtek. Dříve však i sám Strnad naznačil, že zvažují více možností dalšího rozvoje holdingu včetně právě emise akcií na burze.
Skupina už letos provedla optimalizaci kapitálové struktury emisí korunových dluhopisů v hodnotě 10 miliard korun a dolarových a eurových bondů za celkem dvě miliardy eur. Prostředky použila na refinancování a podporu růstu a o její bondy byl mezi investory extrémní zájem.
Michal Strnad tak představuje jeden z nejpozoruhodnějších českých byznysových příběhů. Firmu převzal v roce 2018 od svého otce Jaroslava, který koncern budoval od roku 1995 z bývalých vojenských opraváren v Přelouči. Jeho syn CSG postupně rozšířil akvizicemi po celém světě. Klíčovou byl nákup americké skupiny Kinetic, která CSG učinila lídrem ve výrobě munice malého kalibru v západním světě. Strnad také ovládl německý závod na výrobu nitrocelulózy a dokončil joint venture s řeckou státní společností HDS. Současně se ale pustil do byznysového sporu s rodinou Materových o kontrolu nad automobilkou Tatra.
CSG nyní investuje i do moderních technologií. Skupina založila investiční fond Presto Tech Horizon zaměřený na startupy s duálním využitím v oblasti AI, VR/AR a robotiky. Na brněnském veletrhu IDET letos také představila nový prototyp obrněného vozidla Pandur 8×8 Evo, které má vylepšenou balistickou ochranu a čerpá ze zkušeností z aktuálních konfliktů. Skupina zaměstnává více než 14 tisíc lidí ve výrobních závodech v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Británii, Srbsku, Řecku, Německu a USA.