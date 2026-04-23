Mnichovský král BMW se vrací k benzinu jako svému základu. Nová sedmička startuje na třech milionech
Vlajkový sedan německé automobilky bude opět se spalovacím základem a jeho cena začíná na 2 954 900 korun. Do prodeje míří v červenci.
BMW představilo modernizovanou řadu 7. Vlajková loď bavorské značky vstupuje do nové generace a přebírá část technologií z rodiny Neue Klasse, kterou BMW postupně zavádí napříč všemi budoucími modely. Základní model nyní tvoří spalovací BMW 740 xDrive s cenou od 2 954 900 korun. Znamená to návrat čistě zážehové motorizace do nabídky. Jeho třílitrový řadový šestiválec s 48V mild-hybridní technikou dodává vozu výkon 294 kW.
Zásadní změnou prošla elektrická verze i7. Startuje na srovnatelné ceně těsně pod třemi miliony korun a dostala kompletně přepracované hnací ústrojí s technologií BMW eDrive šesté generace, která pracuje s cylindrickými články baterie o kapacitě 112,5 kWh. Dojezd podle výrobce přesahuje 720 kilometrů. V nabídce zůstávají tři elektrická provedení s výkony od 335 do 500 kW, topmodel i7 M70 xDrive vyjde na 4 604 600 korun.
Standardní výbava zahrnuje systém BMW Panoramic iDrive s projekčním displejem přes celou šířku čelního skla, panoramatickou skleněnou střechu, čtyřzónovou klimatizaci, audiosystém Bowers & Wilkins a adaptivní vzduchové odpružení s aktivními tlumiči. Prodej začne v červenci 2026, na podzim nabídku doplní vznětové 740d a v příštím roce přibude také osmiválcové provedení.