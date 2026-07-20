Multikina CineStar potřetí v historii utržila přes miliardu a chtějí do Brna. Lidí ale nechodí tolik
Menší z dvojice českých kinořetězců loni utržil 1,009 miliardy korun a vydělal 73 milionů a v obou metrikách meziročně vyrostl.
Řetězec multikin CineStar loni zvýšil čistý obrat na 1,009 miliardy korun, meziročně vyrostl o 9,2 procenta a vydělal 72,6 milionu korun, což je o 12,8 procenta více než v roce 2024. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti, kterou z většiny vlastní podnikatel Pavel Vodička. „Rok 2025 byl pro společnost obdobím pokračující stabilizace a dalšího růstu hospodářských výsledků,“ uvádí firma ve své výroční zprávě s tím, že za pozitivním vývojem stály především rostoucí návštěvnost, vyšší tržby z prodeje služeb a občerstvení a pokračující optimalizace provozu.
Do kin CineStaru loni přišlo přes 3,1 milionu diváků, o přes pět procent více než v roce 2024. Firma tím posílila i svůj podíl na českém kinotrhu, který podle počtu diváků vzrostl na 25 % z předloňských 23 % a podle tržeb na 27,6 % z 26 %. Přesto zůstává návštěvnost výrazně pod rekordní hranicí 4,65 milionu diváků, kterou CineStar zaznamenal v roce 2019 – tehdy firma dosáhla i svého historicky nejvyššího obratu 1,06 miliardy korun. Loňský výsledek je tak sice druhým nejlepším od roku 2019, ale jen těsně před rokem 2023, kdy obrat dosáhl 1,007 miliardy.
V Česku dnes CineStar provozuje třináct multiplexů ve velkých městech – naposledy otevřel nový provoz v Českých Budějovicích v roce 2017. Poslední roky firma podle výroční zprávy věnovala především rekonstrukcím – kompletně přestavěla provozy v Pardubicích, Hradci Králové a Ostravě, letos se pustí do modernizace multikina v Plzni. K nejvýznamnějším projektům roku 2025 patřilo otevření prémiového konceptu Gold Class v multikině na Černém Mostě, které tak doplnilo obdobný provoz na Andělu.
V letošním roce firma plánuje pokračovat v modernizaci provozů i rozvoji prémiových konceptů Boutique Cinema a Theatre de Luxe a investovat do digitalizace služeb a zákaznického komfortu. Za proměnami ve vedení stojí od loňského května nový generální ředitel Miroslav Romančuk, který ve firmě předtím sedmnáct let působil jako technický a provozní ředitel a na pozici šéfa nahradil dlouholetého kinomanažera Jana Bradáče.
Podle svého šéfa už CineStar nechce expandovat do menších měst. „Pro nás jsou už jen zajímavá velká města, která už jsou ale kapacitně obsazená. Ale je tu jedno město – Brno, kde nejsme. Pokud přijde nějaký projekt v Brně, tak o něj budeme mít zájem,“ uvedl Miroslav Romančuk v červnovém rozhovoru pro server Borovan.cz. Popsal v něm i to, jak se za poslední roky proměnila filmová nabídka.
„Ubylo těch nejzajímavějších premiér a zmizely filmy střední velikosti, které jsou zaměřené spíše na dospělejší publikum. Dnes je v nabídce kin hlavně filmový hit, kterých je osm deset do roka, například marvelovky, a poměrně dost nezávislých filmů nebo filmů z malých produkcí. Ale o ty není takový zájem, jaký bychom si představovali,“ řekl šéf CineStaru, podle kterého klesá zájem o české filmy, jimž prý chybí kvalitně připravený scénář a dostatek času na postprodukci.
Na trhu Romančukovi chybí dobré české romantické komedie typu Teorie tygra nebo Líbáš jako bůh. „Tyto filmy fungovaly, protože do nich bylo vloženo nějaké úsilí a nějaké peníze na řádově vyšší úrovni,“ míní.
Na celém českém trhu podle údajů Unie filmových distributorů utratili diváci za vstupenky loni 2,267 miliardy korun a do kin přišlo 12,6 milionu lidí, což je podobné jako v letech 2024 (2,255 miliardy) a 2023 (2,275 miliardy), ale stále méně než rekordní rok 2019 s tržbami 2,617 miliardy korun. Podle Romančuka se kinoprůmysl z covidové pandemie a inflace už vzpamatoval a od roku 2022 se situace stabilizovala, nižší návštěvnost však podle něj souvisí především s tím, jaké filmy se v kinech promítají. Vliv streamovacích platforem na úbytek diváků označil za spíše okrajový faktor.
Na českém trhu zůstává CineStar druhým největším hráčem za Cinema City, které stoprocentně patří do skupiny Cineworld Group, druhého největšího kinořetězce světa. Ten v letech 2022 a 2023 procházel v USA reorganizací kvůli covidovým dopadům na hospodaření. CineStar proti tomu z téměř 55 procent dál vlastní Pavel Vodička, zbytek připadá původem německé mezinárodní síti CineStar. V Česku je Cinema City podle posledních dostupných dat z roku 2024 jedničkou – s obratem kolem 1,4 miliardy korun převyšuje CineStar o necelou polovinu. Zisk činil 165 milionů korun. Čísla za rok 2025 zatím nejsou dostupná.