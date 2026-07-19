Mytí nádobí pro zdraví. Následky sedavého zaměstnání nemusíte kompenzovat jen výbušným cvičením
Rozsáhlá studie ukázala, že i lehké aktivity, jako je mytí nádobí nebo procházka, mohou snížit zdravotní rizika sedavého způsobu života.
Sedíme až moc? V dnešní době trávíme na židli spoustu času v práci, v dopravě i ve volném čase. Denně se tak dostaneme na jednotky hodin, Češi jsou dokonce v evropském nadprůměru. Podle nové studie vědeckého časopisu Plos Medicine navíc už půlhodinové sezení v kuse zvyšuje riziko úmrtí na rakovinu, a to o deset procent. Vědci, kteří přes jednu dekádu sledovali téměř 100 tisíc lidí, ale přichází s poměrně jednoduchým a naprosto zřejmým lékem – tím je obyčejný pohyb v podobě procházky nebo domácích prací.
Výzkumníci totiž zároveň zjistili, že přerušování sedavého chování krátkou, nenáročnou aktivitou pomůže toto riziko výrazně snížit. Vstát každou půlhodinu, byť jen kvůli procházce po kanceláři nebo umytí hrnku od kafe, může mít pro zdraví zásadní přínos. „Současná zdravotní doporučení se silně zaměřují na středně těžké až intenzivní cvičení, ale naše výsledky ukazují, že bychom neměli ignorovat ani lehký pohyb,“ vysvětlil hlavní autor studie Frederick Ho.
Vědci zkoumali návyky 91 tisíc Britů po dobu dvanácti let prostřednictvím fitness náramků nebo chytrých hodinek. Výsledky také ukázaly, že po první půlhodině zvyšuje každá další hodina nepřetržité nečinnosti v jednom kuse toto riziko o dalších deset procent. Naopak o dvanáct procent riziko snížilo mytí nádobí, zařazení každodenní půlhodinové procházky pak bylo spojeno nižším rizikem o osm procent.
Nejvýraznější pokles, o 22 procent, ale nastal v momentě, kdy lidé nahradili jen pět minut nečinnosti denně pěti minutami intenzivního fyzického cvičení, například sprintem do schodů nebo usilovným výbušným cvičením. Mezi limity studie autoři přiznali měření pomocí chytrých náramků, které není stoprocentní, a také dodali, že studie dokázala pouze souvislost sezení s rizikem rakoviny, ne jejich příčinný vztah.
V sedě tráví podstatnou část dne nejen Britové, ale i celá Evropa. Podle průzkumu Eurobarometru stráví 55 procent lidí v Evropské unii aspoň pět hodin denně na židli. Češi jsou v tomto ohledu v nadprůměru a každý pátý z nás prosedí přes osm a půl hodiny denně, u ostatních zemí EU je to v průměru jen každý desátý. Kardiovaskulární onemocnění a rakovina jsou v Česku nejčastějšími příčinami úmrtí. Řešení pro každodenní život přitom není složité a nevyžaduje plánování dlouhých bloků cvičení v kalendáři.