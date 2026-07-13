Na Berounsku roste první 3D tištěný dům v Česku. Práce na betonových stěnách trvaly ani ne dva týdny
Hrubá stavba vznikla pomocí mobilní robotické tiskárny, která se pohybuje na řiditelných kolech a vrstvu po vrstvě nanáší speciální betonovou směs.
Ve středočeských Neratovicích dosud chyběl kostel. Teď už tu ale vyrůstá – a spolu s ním i fara a věž, jejíž součástí bude také lezecká stěna. Část stavby přitom vzniká přímo na místě pomocí 3D tisku betonu. Stejnou technologii nyní společnost Coral Construction Technologies, která patří pod stavební holding Purposia podnikatele Jana Hasíka a průmyslovou skupinu MTX Group miliardáře Petra Otavy, využila také při výstavbě rodinného domu na Berounsku. Jde o vůbec první projekt svého druhu v Česku.
Projekt s názvem Casa Z má po dokončení nabídnout téměř 200 metrů čtverečních užitné plochy. Hrubá stavba vznikla pomocí mobilní robotické tiskárny Navigator, která se pohybuje na řiditelných kolech a vrstvu po vrstvě nanáší speciální betonovou směs. Dům tvoří dvanáct obvodových stěn a deset vnitřních příček, přičemž trasa stroje byla předem naplánovaná tak, aby se robot při tisku neocitl uvězněný uvnitř již dokončené konstrukce.
Technologie podle pražského studia Andrea Palazzo Architects umožňuje snáze vytvářet zakřivené stěny a netradiční půdorysy, které jsou při běžné výstavbě nákladnější kvůli potřebě bednění. Stěny se tiskly jako duté a následně se vyplnily izolačním materiálem. „3D tisk už dnes není pouze technologickým experimentem, ale řešením, které může v určitých situacích konkurovat tradičnímu stavebnictví,“ říká Palazzo. Práce na betonových stěnách teď po asi dvou týdnech skončily, celý dům by měl být hotový před Vánoci. Cena za metr čtvereční se pohybuje mezi 50 a 60 tisíci korun.