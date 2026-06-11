Na mistrovství světa poprvé budou hrát dva dolaroví miliardáři. Vládce je ale jen jeden: 41letý Portugalec
Jedenáctka nejlépe placených fotbalistů mistrovství světa si za rok přišla na téměř 20 miliard korun. Nechybí Ronaldo, Messi ani dva Brazilci.
Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe přepisuje finanční tabulky ještě před samotným finálovým hvizdem. Zatímco fanoušci musí za vstupenky na nejžádanější zápasy platit extrémní částky, na trávnících se prohání hráči s astronomickými příjmy. Podle amerického magazínu Forbes si jedenáctka nejlépe placených fotbalistů současného turnaje za posledních dvanáct měsíců vydělala dohromady úctyhodných 950 milionů dolarů, to je v přepočtu téměř 20 miliard korun.
Šampionát, který hostí osmačtyřicet týmů napříč Spojenými státy, Kanadou a Mexikem, je vůbec poprvé dějištěm souboje dvou sportovních miliardářů. Finančnímu žebříčku vládne jednačtyřicetiletý kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo s ročním příjmem 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun). Podle odhadů Forbesu jeho celkové jmění dosáhlo 1,2 miliardy dolarů (25 miliard korun). Stal se zároveň prvním sportovcem v historii, který během aktivní kariéry překonal hranici dvou miliard dolarů v celkových výdělcích před zdaněním, odečtením poplatků agentům a bez započtení inflace.
Ronaldova cesta k rekordním číslům přitom nabrala nečekaný směr těsně před předchozím šampionátem v Kataru. Po rozhovoru s britským novinářem Piersem Morganem, ve kterém portugalský útočník uvedl, že se cítí zrazen, s ním Manchester United rozvázal smlouvu. Následoval podpis se saúdskoarabským klubem Al-Nassr, který hráči vynáší přes 200 milionů dolarů ročně a loni v něm prodloužil kontrakt o další dva roky. Odešel tak z nejprestižnější fotbalové soutěže planety, ale dostal za to pohádkové peníze.
Nejlépe placení hráči MS 2026:
Uvedené částky, které ve svém žebříčku zveřejnil americký magazín Forbes, představují celkové příjmy za posledních dvanáct měsíců. Skládají se z výdělků na hřišti (platy, bonusy, případně klubová práva na image) a příjmů mimo hřiště (sponzorské smlouvy, licence, honoráře za vystoupení a vlastní byznys).
- Cristiano Ronaldo 🇵🇹
300 milionů dolarů (na hřišti: 235 / mimo hřiště: 65)
- Lionel Messi 🇦🇷
140 milionů dolarů (70 / 70)
- Kylian Mbappé 🇫🇷
95 milionů dolarů (70 / 25)
- Erling Haaland 🇳🇴
80 milionů dolarů (60 / 20)
- Vinicius Jr. 🇧🇷
60 milionů dolarů (40 / 20)
- Mohamed Salah 🇪🇬
55 milionů dolarů (35 / 20)
- Sadio Mané 🇸🇳
54 milionů dolarů (50 / 4)
- Jude Bellingham 🏴
44 milionů dolarů (29 / 15)
- Lamine Yamal 🇪🇸
43 milionů dolarů (33 / 10)
- Harry Kane 🏴
41 milionů dolarů (29 / 12)
- Neymar 🇧🇷
38 milionů dolarů (10 / 28)
Markantní finanční rozdíl se ostatně ukazuje hned ve srovnání s jeho dlouholetým rivalem Lionelem Messim. Ten obsadil v žebříčku druhou příčku s ročním příjmem 140 milionů dolarů (2,9 miliardy korun) a celkovým jměním 1,1 miliardy (23 miliard korun). Po zisku titulu mistra světa v roce 2022 a následném konci v Paris Saint-Germain měl Argentinec na stole nabídku ze Saúdské Arábie s odhadovaným platem až 400 milionů dolarů ročně (8,4 miliardy korun). Osmatřicetiletý útočník ale zvolil odchod do amerického Interu Miami.
Ačkoliv se tím připravil o část okamžitých příjmů z trávníku, může z tohoto rozhodnutí benefitovat v budoucnu. Součástí jeho angažmá je totiž i opce na odkup majetkového podílu v Interu po skončení kariéry. Napodobuje tak kroky Davida Beckhama, který tento model založil a stal se miliardářem třináct let po odchodu do sportovního důchodu. Ronaldo i Messi se tak zařadili po bok basketbalisty LeBrona Jamese a golfisty Tigera Woodse jako jediní čtyři sportovci, kteří vstoupili do klubu dolarových miliardářů ještě během aktivní kariéry.
Výraznou propast za ústřední dvojicí doplňuje nastupující generace v čele s Kylianem Mbappé. Sedmadvacetiletý francouzský útočník hájící barvy Realu Madrid si vydělal 95 milionů dolarů (2 miliardy korun). Na čtvrtém místě ho následuje Erling Haaland s 80 miliony dolarů (1,7 miliardy korun). Pětadvacetiletý útočník Manchesteru City přitom přivedl Norsko na mistrovství světa poprvé od roku 1998, tedy po době delší, než je on sám na světě.
Pětici nejlépe placených hráčů uzavírá Brazilec Vinicius Jr. z Realu Madrid s příjmy ve výši 60 milionů dolarů (1,3 miliardy korun). Zbytek elitní jedenáctky pak tvoří mix zkušených veteránů, jako jsou Mohamed Salah, Sadio Mané, Harry Kane či Neymar, a zástupců nejmladší generace. Tu reprezentuje dvaadvacetiletý anglický záložník Jude Bellingham a především osmnáctiletý španělský křídelník Lamine Yamal. Ten je s celkovým výdělkem 43 milionů dolarů (900 milionů korun) suverénně nejmladším členem žebříčku.