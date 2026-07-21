Na střední začal prodávat nosní pásky a ovládl sociální sítě. Hned v prvním roce utržil 11 milionů
Dvacetiletý Jakub Caha stojí za značkou Nosky, která navzdory rychlému růstu skončila ve ztrátě. „Dělal jsem začátečnické chyby a učím se,“ říká.
Zaujmout v dnešní době na sociálních sítích vyžaduje kreativitu – a ta mladé české značce Nosky nechybí. Aby upozornila na své nosní pásky, které u sportu pomáhají s dýcháním, uspořádala například „maraton“ kolem brněnského orloje na náměstí Svobody, kde účastníci 2500krát oběhli známé černé hodiny. Nebo zorganizovala výšlap na Sněžku simulovaný na jedenácti schodech před Janáčkovým divadlem či běh za hudebního doprovodu po pražském Starém Městě a Karlově mostě. „Těmito šílenostmi si budujeme komunitu a lovebrand,“ usmívá se dvacetiletý zakladatel Jakub Caha, který rozběhl prodej Nosek už před necelými dvěma lety a hned v prvním roce jejich tržby překročily desetimilionovou hranici.
Jak se vůbec Caha k nosním páskům dostal? „Jako slepý k houslím,“ usmívá se mladík, který si zkoušel přivydělat různými „bokovkami“ už od svých šestnácti let. Předtím chodil například na brigády do zahradnictví, kde se v pětatřicetistupňových vedrech rukama hrabal v hlíně. „Byla to noční můra,“ pokračuje. Zkusil taky správu sociálních sítí, rok poté dělal v makléřské společnosti, kde obvolával nemovitosti a naučil se díky tomu takzvaný cold calling.
„Prostě jsem dělal všechny ty klasické věci pro rychlé zbohatnutí,“ říká. Ve volném čase ale vždy sportoval – chodil do posilovny, dělal bojové sporty, běhal… Když mu bylo sedmnáct, hledal způsob, jak lépe regenerovat, až objevil nosní pásky určené pro lepší spánek. Efekt však moc nepocítil a byl zklamaný. „Říkal jsem si, že jsem vyhodil peníze za nějakou hloupost,“ přiznává. Zkusil je ale i během boxu a najednou ho překvapilo, jak se mu lépe dýchá, a tak podává i o něco lepší výkon.
Nakoupené kusy nabídl také kamarádům, kteří si pásky během sportování pochvalovali. Caha ale narážel na to, že se nedaly pořídit na žádném českém, slovenském a vlastně ani evropském e-shopu. „První prodejci tehdy začínali v Americe,“ říká. A tak ho napadlo, že by je u nás začal prodávat on sám.
Vzal všechny své našetřené peníze, což bylo 48 tisíc korun, další dva tisíce si půjčil od kamaráda a za tuto sumu koupil první tisícovku pásků. „Bylo to všechno, co jsem měl, vsadil jsem na jednu kartu,“ popisuje. Padesát tisíc korun byla tehdy u dodavatele nejmenší možná objednávka.
Je to mechanické, rozšiřuje to nosní dírky a rozhodně to není placebo.
Během roku 2024 rozběhl značku Nosky, která se od té doby stala v Česku v podstatě synonymem názvu daného produktu – což se obecně podaří jen velmi malému výčtu značek, jako v případě botasek nebo toitoiek. Sportovce Caha oslovoval přímo na běžeckých závodech, kdy také sbíral zpětnou vazbu. Na základě ní postupně vylepšoval prototypy a prodávané modely. Teď už je využívají také plavci, cyklisté, a dokonce i lidé při hobby horsingu. Mezi ambasadory značky patří jeden z nejrychlejších českých maratonců Patrik Vebr či Jiří Homoláč, bývalý šestnáctinásobný šampion ve vytrvalostním běhu.
Nosní pásky fungují na jednoduchém principu – speciální pružinky uvnitř výrobku se po nalepení na nos roztahují, čímž nadzvednou nosní křídla a vytvoří lepší průchodnost nosu. „Je to mechanické, rozšiřuje to nosní dírky a rozhodně to není placebo,“ říká Caha, jenž upozorňuje, že i když nosní pásky mohou pomáhat při soustředění v kancelářské práci, obecně se nedoporučuje, aby je lidé nosili více než dvanáct hodin denně. „Pokud je to víc, nosní svaly začnou ochabovat, a to může mít negativní důsledky. Podobně, jako když přestanete cvičit, vaše svaly slábnou.“
Časem ale narazil i na možná nečekané výzvy. „Lidé se třeba přiznávají, že jim pásky nepomohou, protože stejně téměř nedýchají nosem. Musíme víc investovat do edukace, kdy přínosy dýchání nosem vysvětlujeme,“ říká. Na problematiku před lety upozornil také mezinárodní bestseller Dech od Jamese Nestora, podle kterého je špatné dýchání stejná civilizační choroba jako obezita.
První půlrok Nosky fungovaly čistě organicky na sociálních sítích, kdy se dařilo prodat první tisíce kusů. Větší zlom nastal po založení společnosti v listopadu 2024, kdy byl Caha ještě ve třetím ročníku střední školy. Tehdy víc šlápnul do placených kampaní a úspěch se dostavil téměř okamžitě. „Loni v lednu jsme prodali pásky za 173 tisíc korun, v březnu za 636 tisíc a v květnu už za 1,4 milionu. Byl to raketový růst. Cítil jsem se na vrcholu světa, v hlavě jsem měl miliony a lamborghini,“ přiznává otevřeně. Objednávky přitom dlouhou dobu vyřizoval z garáže domu svých rodičů.
Firmu jsem moc rychle nákladově nafoukl, neviděl rizika, a když do segmentu přišli velcí hráči, byl to problém.
Loni v létě přišel střet s realitou. Jeho úspěchu si všimla větší konkurence a vlastní pásky představili prodejci jako GymBeam nebo Aktin. Velcí hráči s masivními rozpočty začali tlačit ceny dolů, konkurenční produkt rozdávali k objednávkám zdarma. Nosky své pásky nabízí za 399 korun, a tak musely změnit strategii a začít komunikovat unikátní přidanou hodnotu a kvalitu vlastního vývoje.
Zákazníkům proto nabízí například garanci vrácení peněz na prvních pět kusů, pokud jim pásky nesednou. A zatímco konkurence prodává základní nálepky, Nosky přišly s vlastním designem, lepidlem, materiálem i menší velikostí pro ženy a děti. „Od začátku si zakládám na vývoji a inovaci spolu s profíky, hobbíky i zákazníky. Nosky v podstatě nejde srovnávat s jinými pásky, což nám píšou sami zákazníci, kteří se ve velké míře vrací. To je nejlepší potvrzení, že to děláme dobře,“ míní mladý podnikatel.
Loňský a v podstatě i první rok svého fungování firma nakonec uzavřela s obratem jedenáct milionů korun. Růst si ale vybral svou daň na celkové efektivitě, skončila v mírné ztrátě. „Všechno chci dělat co nejlíp, a to stojí spoustu peněz. Firmu jsem moc rychle nákladově nafoukl, neviděl rizika, a když do segmentu přišli velcí hráči, byl to problém. Dělal jsem zkrátka začátečnické chyby a učil jsem se,“ reflektuje dnes Caha dobu, kdy musel firmu od základů provozně překopat a stabilizovat.
Právě na to získal i mnohem zkušenější posily. Caha se jakožto třebíčský rodák na trénincích boxu setkával s Tomášem Čechem, zakladatelem kosmetické značky Angry Beards. „Nejdřív jsem se s ním ani moc nechtěl bavit,“ směje se Čech, jenž ale sám nosní pásky u sportu či v kanceláři používal už delší dobu.
Testoval tak i samotné Nosky a nakonec Cahovi sám od sebe nabídl pravidelný byznysový koučink. „Úplně mi to změnilo život, ukázal mi, co mám v budoucnu dělat. Dal mi zdravý vzor toho, jak si jako podnikatelé máme pomáhat,“ pochvaluje si zakladatel Nosek.
Mentoring se poté přetavil i v reálnou finanční investici. Když Nosky potřebovaly před Vánocemi naskladnit dostatečné zásoby a nakoupit třetí generaci pásků, banka tehdy devatenáctiletého kluka bez rodinného zázemí s firmou mladší než jeden rok odmítla. Čech ale společně s dalšími klíčovými lidmi kolem Angry Beards Nosky podpořili a nedávno oficiálně do firmy vstoupili i jako investoři. „Je to obrovsky šikovný kluk a já chtěl být toho součástí,“ vysvětluje Čech.
Letos už má tým osmi lidí jasnější vizi a funguje efektivněji. Za první půlrok projekt obratově roste o 50 procent oproti loňsku a cílí na celkových 25 milionů korun. Značka, která již eviduje 36 tisíc objednávek a expandovala na Slovensko, však narazila na strop samotných nosních pásků.
„Ať děláme, co děláme, samotnými pásky se už na obratech moc výš nedostaneme. Koukáme se proto po dalších produktech,“ prozrazuje Caha, který si však i kvůli konkurenci další podrobnosti zatím nechává pro sebe. Do budoucna ale má poměrně jasnou vizi – nezůstávat pouze u nosek. „Sport nás strašně baví, takže chceme jít s tou obsesí vývojem dál a dělat další kvalitní produkty, které lidem pomohou,“ uzavírá.