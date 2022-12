E-shopy útočí povánočními výprodeji. Většina obchodů ale klame, píše jeden z šéfů Alzy

Češi milují výprodeje a slevy. A obchodníci to moc dobře ví, ostatně právě oni na ně zdejší zákazníky naučili. Ale nejen to. Už génius Jára Cimrman říkal, že nechce slevu zadarmo – a tohoto hesla se mnozí prodejci drží, když konstruují své lákavé ceníky. Inzerují pak jako zlevněné zboží, které ve skutečnosti stojí třeba víc, než za kolik jej šlo koupit ještě před pár dny. A kvůli neférovým povánočním výprodejům se k nečekaně ostré kritice svých konkurentů nyní odhodlal Petr Bena, místopředseda představenstva Alzy.

Webový nástroj Hlídač shopů, za kterým stojí trio startupů Apify, Keboola a TopMonks, je neúprosný – zadáte si do něj webovou adresu daného produktu a pokud je z e-shopu, jehož nabídku monitoruje, obratem vám ukáže, zda je uváděná sleva reálná. Právě o data Hlídače shopů se Petr Bena ve svém komentáři pro CzechCrunch opírá. Navíc v něm člen nejužšího vedení Alzy, který byl v létě hostem našeho podcastu, poukazuje i na to, že od 6. ledna vstoupí v platnost novely zákonů, které právě uvádění slev regulují.

***

Na úvod je potřeba trochu úředničiny a paragrafů, tak si to pojďme odbýt – ve středu 7. prosince 2022 vyšly ve Sbírce zákonů dvě velmi důležité novelizace, jedná se o klíčové úpravy zákonů o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Platit začnou v pátek 6. ledna 2023.

Konečně. Konečně dochází k transkripci evropské směrnice 2019/2161 do české legislativy. Věcí, které novela zákona o ochraně spotřebitele přináší, je poměrně hodně. Od zásad pro komunikaci slev přes používání zákaznických recenzí až po úpravu reklamačního procesu. Prostě se jedná o zásadní změnu pravidel pro obchodníky a spotřebitele.

Novela nepřichází z čista jasna. Evropský parlament ji schválil už 27. listopadu 2019 s tím, že jednotlivé státy EU mají rok a půl na její implementaci. V Česku jsme to tak trochu „vyvláli“ a k zavedení do naší legislativy dochází s více než sedmiměsíčním zpožděním. Aspoň že tak. A chtělo by se říct, že snad každý český obchodník musí mít vše potřebné již nastavené.

Novela zákona na ochranu spotřebitele v případě komunikace slev a zákaznických recenzí totiž nepřináší nějaké nesmyslné požadavky. Právě naopak. Přináší férovost a transparentnost. A obchodníkům neslouží ke cti, že taková regulace musela vzniknout. Novela navíc nereguluje jen vztahy mezi obchodníky a jejich zákazníky, ale také narovnává podnikatelské prostředí. Bohužel v tomto případě doslova platí, že „jedno shnilé jablíčko, celý košík nakazí“.

České online prostředí se snaží již od roku 2017 kultivovat Hlídač shopů a do jisté míry se mu to povedlo. Poměrně brzy s ním začaly spolupracovat e-shopy Alza.cz a CZC.cz, které se tak staly pionýry férových slev. Třeba letošní Black Friday byl nejférovějším v historii, neboť většina e-shopů plně nebo částečně reflektovala nová pravidla pro komunikaci slev. Tady ale bohužel dobré zprávy končí.

Už na Štědrý den či Boží hod začaly tradiční povánoční výprodeje a jeden se nestačí divit. Jak byl Black Friday čistý, tak je vánoční výprodej špinavý. Proč? Přece když se řekne výprodej, tak se myslí sleva. Na to není potřeba žádná regulace, žádný předpis nebo zákon. Prostě a jednoduše výprodej = sleva. Česká povánoční realita je však úplně jiná.

Nechci se tu věnovat příliš Alze, jestli nás někdo přistihnete při obcházení zákona a ohýbání nových pravidel, rád se za to omluvím a situaci napravíme. Stojím si za tím, že máme ve výprodeji jen zboží, které je reálně zlevněné v souladu s literou nového zákona, tedy sleva vs. nejnižší cena za posledních 30 dní (což někdy není jednoduché, protože před třiceti dny běžel Black Friday). Někdy je sleva 15 procent, někdy 45 procent, někdy jen pět procent. Vždy se ale jedná o reálnou slevu.

Jak to je u dalších velkých českých e-shopů? Vzal jsem si na pomoc zmíněnou službu Hlídač shopů a obrázek je dost tristní.

Datart má ve svém „Maxi výprodeji“ velký počet druhů zboží bez slev. Někdy jsou slevy jedno až dvě procenta a někdy je zboží dokonce významně zdraženo. Nevím, jak to ve Zlíně myslí, ale tohle žádný maxi výprodej není. Od krajského podnikatele roku bych očekával, že bude český maloobchod kultivovat, ne naopak.

Foto: CzechCrunch Televize v Maxi výprodeji na Datartu podle Hlídače shopů reálně podražila

Výprodej v podání Mall.cz je v podstatě úplně stejný jako v případě Datartu. Jen to zdražení převlečené za výprodej je snad ještě častější a větší. Sluchátka zdražená o 24 procent nebo „výprodej televizí“, kdy z dvanácti položek na stránce má slevu jeden produkt.

Foto: CzechCrunch Sluchátka v povánočním výprodeji na Mall.cz podle Hlídače shopů reálně podražila

Největší překvapení a zklamání představuje CZC.cz, kterého jsem bral jako souputníka v kultivaci obchodu v Česku. Nevím, jak v CZC mysleli „výprodej se slevami, které si na nic nehrají“, ale mít ve výprodeji zboží bez slev – nebo dokonce zdražené – není prostě košer.

Foto: CzechCrunch Reproduktor v povánočním výprodeji na CZC.cz podle Hlídače shopů reálně podražil

V případě Electroworldu na prvních čtyřech stránkách (kde najdete 48 produktů) mají 13 produktů bez slevy, což je 27 procent. Těžko říct, jak vypadá celková výprodejová nabídka, ale na prvních pozicích bývá většinou to nejlepší, takže lepší to asi nebude. K tomu je potřeba připočíst již známé zdražení produktů jako v případě Datartu, Mallu či CZC.

Foto: CzechCrunch Pračka ve výprodeji na Electroworldu podle Hlídače shopů reálně podražila

V povánočním výprodeji na Okay.cz je těžké najít produkt, který by byl reálně zlevněn. Veškeré zboží ve výprodeji je označeno výší slevy – například lednice Gorenje se „slevou“ 10 procent je reálně zdražená o 31 procent, televize Hisense se „slevou“ 10 procent je pak o 15 procent dražší.

Foto: CzechCrunch Lednice ve výprodeji na Okay.cz podle Hlídače shopů reálně podražila

I na Rohlik.cz běží vánoční výprodej. Bohužel zde jdou cestou fejkových slev – což je přesně to, o čem pojednává novela zákona na ochranu spotřebitele. Na sluchátka je „sleva“ 41 procent, přitom cena je od začátku uvedení do prodeje stále stejná. Stejně vypadá „sleva“ na rýžovar ve výši 33 procent. Podobné „slevy“ je možné nalézt v oblasti potravin či drogerie (například čokoládové vajíčko se „slevou“ 30 procent, reálná sleva je přitom sedm procent). Zákon má platit pro všechny druhy zboží s výjimkou zboží rychlé spotřeby a tím čokoládové vajíčko není.

Foto: CzechCrunch Rýžovar na Rohlik.cz podle Hlídače shopů reálně ve slevě není

Také v „Mega výprodeji“ na Lidl.cz lze nalézt produkty bez slevy či s výrazně menší slevou, než Lidl komunikuje. Například ložní povlečení se „slevou“ 20 procent je za 199 korun od 12. listopadu 2022, a tudíž se nyní již o slevu nejedná. Podobně je na tom prodlužovačka s domnělou slevou 42 procent od 20. října 2022. Vzhledem k tomu, že velmi podobný zákon, jaký u nás vstoupí brzy v platnost, mají v Německu již od jara 2022, je celkem nepochopitelné, proč se Lidl nedrží „německých“ pravidel.

Foto: CzechCrunch Zásuvková lišta na Lidl.cz podle Hlídače shopů reálně ve slevě není

Trochu lepší situace panuje v oblasti zákaznických recenzí. Zákaznické recenze jsou důležitým prvkem nákupního procesu, a proto je důležité, aby se jednalo o reálné recenze od reálných uživatelů daného produktu. Zhruba polovina e-shopů stále umožňuje napsat recenzi „jen tak“ bez ohledu na nákup zboží.

Pouze ověřené recenze má Alza.cz, Datart.cz, Mall.cz, CZC.cz, Electroworld.cz, Sportisimo.cz, Dr.Max.cz, Lekarna.cz, Lidl.cz. Kde může recenzi přidat kdokoliv bez ohledu na nákup, což bude od 6. ledna 2023 v rozporu se zákonem? Na Okay.cz, Onlineshop.cz, Dm.cz, Notino.cz, Tetadrogerie.cz, Pilulka.cz, Knihydobrovsky.cz, Luxor.cz, Megaknihy.cz, Martinus.cz…

Jsem zastáncem volného trhu. Bohužel férovost slev a slevových akcí českým obchodníkům není vlastní. Takže nezbývá jiné řešení než regulace. Příště si pak nestěžujme, že nás někdo reguluje. Nechápu ale, jak „uživatelská zkušenost“, kterou se všichni oháníme, jde ruku v ruce s fejkovými slevami, akcemi a recenzemi. Nejde. Pojďme si tedy uklidit a tohle téma jednou provždy vyřešit.