Na Žižkově otevřel výčep, kde ke skvělému pivu servírují kafe jako z espresso baru a hranaté burgery
U tramvajové zastávky Lipanská vyrostl Výčep Cypher, který tak trochu klame jménem. Pivo si tu dáte parádní, tím to ale teprve začíná.
Radek Moutayrek chtěl vlastní bar prý už někdy v šestnácti. Chvíli mu to trvalo, teď si ale konečně otevřel podnik, ve kterém se snoubí všechno, co má rád a co se za roky práce v gastru naučil. O barmanství třeba zjistil, že mu kvůli nočním směnám nevyhovuje. Místo toho ale propadl kávě a pivu a oboje teď předvádí ve špičkové formě.
Výčep Cypher
- adresa: Seifertova 93
- typ podniku: výčep + espresso bar
- otevírací doba: pondělí až neděle, 10–22
Výčep Cypher – čtěte sajfr – najdete v Seifertově ulici v těsné blízkosti tramvajové zastávky Lipanská. Své jméno nedostal náhodou, ale podle toho, že se v něm snoubí odkaz na šikovné gastronomické technologie, stejně jako proto, že po vyslovení evokuje jméno slavného českého básníka a nobelisty. „A to, co my děláme, svým způsobem poezie je,“ je přesvědčený Radek Moutayrek.
Ten už nějakou dobu stojí za firmou Heavy Tamper, která prodává jeho, zejména kávové, vychytávky. Právě káva Moutayrekovi učarovala, když zjistil, že vysněné barmanství není ono. Prošel řadou kaváren a bodoval i v baristických soutěžích. Pracoval ale i za výčepem, a tak nově na jeho e-shopu najdete i speciální pivní sítka pro co nejlépe načepovanou pěnu. V Cypheru, za kterým kromě Moutayreka stojí ještě jeho tichý společník Radek Drahoš, si můžete vyzkoušet oboje.
„Kolem kávy se motám posledních dvacet let a baví mě ji dělat lepší a lepší, postávat v noci za barem není pro mě,“ směje se Moutayrek. Kromě speciálních tamperů neboli pěchovadel, kterými baristé stlačují kávu do pák, jež pak putují do espressovače, tak vytvořil i takzvaný ultra espresso košík s vyšší propustností pro ještě větší chuťové spektrum. A tím to nekončí.
Vymyslel také vlastní kávovar Alchimex, v němž se káva filtruje ve vakuu. To znamená, že za zlomek času oproti klasické filtraci, a i díky tomu si uchová co nejlepší chuť i aroma a nestihne zoxidovat. „A od toho byl už jen kousek k pivním sítkům. Když jsem pracoval s pivem, tak jsem si říkal, že přece taky musí jít zlepšit, tak jsem si rozebral kohout a narazil na sítko. A bylo to jasné,“ popisuje Moutayrek.
Jeho výtvor z titanového lemu a dvou vrstev perforované technické tkaniny, které se překrývají pod úhlem 45 stupňů, si už nakoupil například pivovar Bernard. „Všechno je to o tom, že díky tomu překrytí se pivo při čepování rozbije na mnohem menší části. Pěna je tak mnohem jemnější, lépe propojená, bohatší a smetanovější. Díky tomu, že má méně bublinek, taky déle vydrží. Prostě hladinka, jak má být,“ popisuje.
V Cypheru si pochutnáte na takto načepované plzni, ale taky radegastu nebo kozlovi. Pokud dáte přednost kávě, tak ta prohnaná přes ultra espresso basket je výrazná a silná, zatímco ta z Alchimexu zase jemná a plná chutí. Skvělé jsou ale obě. „Jsme primárně výčep, protože já sám jsem ze Žižkova a tenhle typ hospod tu začíná mizet, tak jsem ho chtěl vrátit v moderní variantě. Ale kávu jsem si nemohl odpustit,“ vysvětluje Moutayrek.
Zrnka na ni odebírají z pražírny Beansmith’s, v nealko nabídce Cypheru můžete zase sáhnout po australských limonádách Bundaberg nebo pařížské cole. Místní kuchyni vládne jediné jídlo – burgery či možná lépe řečeno sendviče. Ty tu tým tvoří podle své fantazie a do hranatého tvaru. „Bulky nás nebaví, takže bylo jasné, že si budeme dělat vlastní pečivo, a proč ne hranaté,“ říká k tomu Moutayrek.
Novodobý výčep sází kromě hračičkovství v chuti a konzistenci toho, co servíruje, i na neokázalý, pro někoho možná až strohý interiér. Svou vzdušností a důrazem na bílou barvu a světlo sice klasické žižkovské hospody úplně nepřipomíná, o jeho zaměření ale není pochyb. Prohlédnout si tu čas od času budeme moct prý i nějakou tematickou výstavu, právě teď to jsou originály fotek do kalendáře Rádia Beat. A Cypher má ještě jedno velké lákadlo – vnitřní dvorek, kterému dominuje rozložitý strom. V létě pod ním budeme chtít sedět všichni.