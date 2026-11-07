Nahoru dolů. Wall Street střídá výprodej s růstem a hledá odpověď, kdo na boomu AI skutečně vydělá
Wall Street po výprodeji ožila, ale pro investory zůstává klíčové, kdy se technologickým firmám začnou vracet miliardy vložené do AI.
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Po čtvrtém ztrátovém týdnu Nasdaqu se pozornost investorů obrací k americké inflaci a výsledkům Nvidie. Pro ocenění technologických firem je ale stejně důležitá otázka, kolik hotovosti jim po investicích do AI skutečně zbývá. Co se tedy na trzích aktuálně děje?
Alphabet ve třetím čtvrtletí více než zdvojnásobil tržby Google Cloudu a zvýšil provozní zisk celé skupiny o 30 procent. Přesto podle vlastních výsledků vykázal záporný volný peněžní tok ve výši 9,1 miliardy dolarů. Na investice vydal 51,4 miliardy dolarů, převážně na infrastrukturu pro AI. Do hotovosti se promítla také tvorba zásob čipových systémů a platba evropské pokuty. Alphabet tak ukazuje, jak daleko od sebe mohou být rychle rostoucí tržby a peníze, které firmě po investicích zůstanou.
Jak popsal kolega Luboš Kreč v článku o čtvrtečním výprodeji, propad zesílily obavy, že vítězství demokratů v amerických volbách může zpomalit výstavbu datacenter. Páteční obchodování pak přineslo částečnou úlevu. Podle agentury AP Nasdaq Composite přidal 1,1 procenta a S&P 500 vzrostl o 0,3 procenta. Za celý týden ale oba indexy ztratily, první 3,4 procenta a druhý 2,7 procenta.
Volební výsledek otevřel otázku, kolik datacenter se podaří postavit a jak rychle. Pro akcionáře je stejně podstatné, kolik na nich jejich majitelé vydělají. Hannah Erin Lang, Sam Goldfarb a Gunjan Banerji pro The Wall Street Journal popisují, že zadlužení provozovatelů datacenter a úbytek hotovosti u technologických obrů investory znepokojovaly už před volbami. Investiční ředitel Truistu Keith Lerner naopak v rozhovoru s Reuters označil AI za hlavní motor růstu trhu a v nižších cenách vidí možnou dlouhodobou nákupní příležitost.
Do ocenění akcií mezitím promlouvají dluhopisy. Americká ekonomika v říjnu podle úřadu pro statistiku práce vytvořila 165 tisíc pracovních míst mimo zemědělství, výrazně víc než 65 tisíc očekávaných v průzkumu Reuters. Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu v pátek podle ministerstva financí vzrostl na 4,86 procenta.
Šéfka sanfranciského Fedu Mary Daly podle Reuters uvedla, že kvůli vysoké inflaci bude pravděpodobně potřeba sazby ještě zvýšit. Když státní dluhopis vynáší skoro pět procent, investoři mají důvod požadovat vyšší očekávaný výnos i od akcií. Nejvíc to dopadá na firmy, jejichž dnešní ocenění stojí na ziscích očekávaných za několik let.
První zkouškou bude americká inflace za říjen, údaje o níž vyjdou v úterý 10. listopadu. O týden později zveřejní výsledky Nvidia. Její výhled tržeb a marží ukáže, jak silnou poptávku po čipech firma čeká a kolik na ní dokáže vydělat. Pro Nvidii je prodaný čip tržbou, pro jejího zákazníka investicí, která se teprve musí zaplatit. Pokud těmto firmám začne s růstem příjmů z AI zbývat po investicích víc hotovosti, dostanou investoři konkrétní důvod vidět v nižších cenách jejich akcií příležitost.