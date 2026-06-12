Nákup IT služeb v korporacích je často nefunkční, hlásí. Do jejich řešení investuje i Česká spořitelna
Tým startupu Definic z východoslovenských Košic už využívají klienti jako Erste či Siemens. Získaný kapitál jim pomůže s mezinárodní expanzí.
Slovenský startup Definic, donedávna známý pod názvem Nordics, úspěšně uzavřel seed investiční kolo ve výši 2,5 milionu eur (60 milionů korun). Společnost se transformovala v globální platformu typu tzv. vendor intelligence a získaný kapitál využije k dalšímu vývoji produktu. Cílem firmy je nyní expanze na trhy v regionu německy mluvících zemí, do Velké Británie a Spojených států, přičemž už buduje zázemí přímo ve finanční čtvrti v New Yorku.
Investiční kolo vedl český fond J&T Ventures, ke kterému se připojil Seed Starter patřící pod Českou spořitelnu a Slovak Investment Holding. Zapojení těchto hráčů otevírá startupu dveře k výrazným synergiím. „Definic pomáhá organizacím dělat lepší technologická rozhodnutí díky transparentnosti a datovým analýzám. Vidíme silný potenciál nejen pro další růst samotné společnosti, ale i pro praktické nasazení tohoto řešení napříč naší finanční skupinou, kde je efektivní implementace nových technologií klíčová,“ komentuje Tomáš Milota za Seed Starter ČS. „Jsme přesvědčeni, že Definic má potenciál nastavit nový standard pro celé odvětví,“ doplňuje Jan Sova z J&T Ventures
Za úspěchem platformy stojí trojice zakladatelů z východoslovenských Košic Robert Dečman, Lukáš Řezanina a Michal Mušinka. Vyrůstali na stejném sídlišti, hráli spolu hokejbal a odtud pramení jejich neprůstřelná týmová chemie. Roky budovali firmu od nuly z vlastních zdrojů, bez kapitálu a s prázdnými kapsami. „Na začátku jsme vůbec nevěděli, že děláme startup. Prostě jsme chtěli něco vybudovat společně, jako tým,“ vzpomíná Dečman.
Podnikatelé si v začátcích uvědomili, že proces nákupu IT služeb v korporacích je často silně nefunkční. Nákupní oddělení mají za úkol eliminovat rizika a optimalizovat rozpočty, zatímco IT týmy logicky řeší zejména technologické kompetence. Obě interní síly mluví odlišnými jazyky. Výběr dodavatelů se tak dosud dělal často jen na základě hodinových sazeb či známostí, což v důsledku vede ke ztrátám a k zásadnímu prodražování projektů.
Řešením tohoto problému se stala inteligentní datová vrstva s využitím umělé inteligence. Systém nehodnotí dodavatele podle klíčových slov nebo neověřených životopisů, ale vytváří matematicky přesný výsledek z tisíců datových bodů. AI do hloubky analyzuje historii zrealizovaných projektů, skutečné reference, doménovou expertizu a tržní ceny, díky čemuž nákupčí okamžitě vidí, jaká firma dokáže reálně doručit požadovaný výsledek.
Mezi klienty startupu, které může veřejně jmenovat, patří Erste Digital, Siemens Healthineers či švýcarská investiční společnost Quantica Capital. Efektivitu nasazeného systému pak Definic ukazuje na nedávné integraci u jedné z předních evropských bankovních skupin. Banka díky datům identifikovala přes devadesát relevantních dodavatelů a průměrná délka výběrového řízení klesla ze šesti týdnů na dva. Za prvních pět měsíců roku 2026 banka prostřednictvím systému nasmlouvala zakázky za 5,4 milionu eur (asi 135 milionů korun) a oproti historickým sazbám ušetřila prokazatelných 1,2 milionu eur (zhruba 30 milionů korun).
Se zajištěným kapitálem nyní tým patnácti expertů aktivně nabírá nové talenty, aby zrychlil mezinárodní růst, a namířeno má zejména na zmíněný americký trh. Navzdory vysokým ambicím však jádro podniku stojí na celoživotním přátelství. Jak lakonicky shrnuje novou kapitolu firmy Dečman: „Pořád jsme ti samí kluci. Jen hrajeme na mnohem větším hřišti.“