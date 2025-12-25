Nákup startupu by zřejmě neprošel. Tak Nvidia zvolila trik, kterým obří hráči obchází potenciální trable
Nvidia získává špičkové talenty ze startupu Groq. Zvolila přitom jiný přístup než akvizici, který už dříve využily Meta, Microsoft či Google.
Původně to vypadalo, že si Nvidia k Vánocům nadělí svou největší akvizici v historii. Alespoň tak zněla původní spekulace v amerických médiích, podle nichž měla nejhodnotnější firma na světě za velmi viditelný čipový startup Groq zaplatit dvacet miliard dolarů (v přepočtu 413 miliard korun). Nakonec Nvidia na Štědrý den oznámila, že mimo jiné zakladatele a klíčového inženýra, který pomohl vyvinout čipový program Google TPU, skutečně získává, ale potenciální antimonopolní překážky nebude muset řešit.
Nvidia získává zakladatele a další klíčové pracovníky ze startupu Groq, jednoho z nejviditelnějších konkurentů v oblasti procesorů pro umělou inteligenci, díky licenční dohodě, nikoli klasické akvizici. Jde o strategii, kterou v poslední době volí velké technologické firmy, aby obešly rostoucí antimonopolní kontrolu nad fúzemi v sektoru, ale dokázaly i tak získat špičkové talenty a technologie, jak informují deník Financial Times či agentura Bloomberg. Cestu pro aktuální deal Nvidie už dříve ukázaly Meta, Microsoft i Google.
K Nvidii se připojí mimo jiné zakladatel Jonathan Ross, bývalý čipový inženýr Googlu, který Groq založil v roce 2016, a prezident Sunny Madra, oznámily obě společnosti na Štědrý den. Samotný startup podle svého prohlášení „bude nadále fungovat jako nezávislá společnost“ s novým generálním ředitelem. Groq se zaměřuje na vývoj čipů, které urychlují AI „inferenci“ – proces vracení odpovědí na dotazy uživatelů přes chatboty jako ChatGPT od OpenAI nebo Gemini od Googlu.
Letos v září byl Groq v rámci investičního kola ve výši 750 milionů dolarů oceněn na 6,9 miliardy dolarů a tvrdí, že jeho čipy pro zpracování jazyka jsou až desetkrát energeticky účinnější než grafické procesory, které vyrábí Nvidia a její hlavní rival AMD. Jeho zakladatel Jonathan Ross ostatně předtím pomohl nastartovat program čipů Google AI Tensor Processing Unit. Právě TPU jsou široce vnímány jako významné aktivum v AI arzenálu Googlu a pomohly chatbotu Gemini dohnat ChatGPT od OpenAI, který se do značné míry spoléhal na čipy Nvidie.
Nyní Jonathan Ross a další špičkoví manažeři Groqu nastoupi do Nvidie, aby „pomohli rozvíjet a škálovat licencovanou technologii“, jak uvedl Groq ve svém prohlášení. Nvidia získala právo využívat jeho technologii a integrovat jeho čipový design do budoucích produktů, přičemž čipy Groq s nízkou latencí jsou extrémně citlivé na vstupy a přidají novým produktům Nvidie nové schopnosti. V posledních letech přitom podobné licenční dohody s vybranými startupy uzavřela řada dalších velkých technologických firem, aby se vyhnula antimonopolní kontrole.
Mezi nejviditelnější podobné dealy patří ten, který udělala Meta Marka Zuckerberga, když poslala velkou investici do startupu Scale AI, aby získala licenci na jeho technologie a přetáhla jeho zakladatele Alexandra Wanga.
Microsoft zase v loňském roce získal klíčové postavy z projektu Inflection AI včetně zakladatele Mustafy Suleymana, jenž dříve stál u zrodu známé laboratoře DeepMind od Googlu. Google zase v podobných dohodách získal zakladatele ze startupů Character.ai nebo Windsurf a ve stejném duchu operoval také Amazon v případě startupu Adept AI.
Podle Bloombergu umožňuje Nvidii tato strategie, do níž zapadá i nejnovější dohoda se startupem Groq, získat nové schopnosti a udržet si pozornost svých největších zákazníků a nových uživatelů zaměřenou na své technologie v době, kdy aktivity Googlu, Microsoftu a Amazonu nabírají na síle.
Mnoho největších zákazníků Nvidie si totiž vyvíjí vlastní AI procesory nebo zkoumá alternativy k jejím grafickým čipům, včetně nasazení zmíněných TPU od Googlu. I proto Nvidia pod vedením svého zakladatele a šéfa Jensena Huanga neustále inovuje a přidává do nabídky další novinky.