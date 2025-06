Meta investuje miliardy do startupu mladého génia. Zuckerberg věří, že jí to pomůže dohnat konkurenci

Uložit 0

Meta provedla jednu z největších investic ve své historii. Do amerického startupu Scale AI poslala přibližně 14,3 miliardy dolarů (přes 320 miliard korun), čímž si ve firmě pořídila 49% podíl. Zároveň se zakladatel Scale AI Alexandr Wang vzdává pozice výkonného ředitele a přechází právě do Mety, kde povede výzkum v oblasti takzvané superinteligence. Pro běžného uživatele to může znít jako další novinka ze Silicon Valley, ale ve skutečnosti jde o strategický krok v jednom z nejdůležitějších technologických závodů současnosti, tedy kdo zvládne postavit nejlepší a nejchytřejší umělou inteligenci.

Meta má v oblasti AI co dohánět. Zatímco OpenAI, Google nebo čínská DeepSeek přicházejí s vyspělými modely a aplikacemi pro širokou veřejnost, Meta se svými modely Llama zatím zaostává. Poslední verze Llama 4, představená letos na jaře, byla pro vývojáře spíše zklamáním a ukázala, že konkurence je dál nejen technologicky, ale i v přístupu k uživatelům. Modely navíc nepřinesly žádný zásadní technologický posun a v testech výkonnosti byly pozadu za konkurencí jako GPT‑4 nebo Claude

V zákulisí se navíc mluví o tom, že Mark Zuckerberg je s pokrokem v umělé inteligenci v rámci Mety dlouhodobě nespokojený, a právě proto se teď rozhodl pro radikální krok.

AI modely se učí na miliardách příkladů a příprava, označení a očištění těchto dat jsou klíčové pro jejich výkonnost. Scale AI je v této oblasti jedním z nejdůležitějších hráčů na světě. Dodává data nejen Metě, ale i jejím konkurentům, tedy OpenAI, Googlu nebo Microsoftu.

Firmu přitom před několika lety založil tehdy devatenáctiletý Alexandr Wang, dnes už považovaný za jednu z nejvýraznějších postav AI scény. Jeho příběh je typickým příkladem amerického startupového snu. Wang ale není jen zázračný mladík s dobrým načasováním. Od začátku si budoval jméno jako někdo, kdo zvládne vést velké věci s minimem času a maximem ambicí.

Po necelém roce odešel z univerzity, protože věřil, že budování vlastního byznysu ho posune rychleji než škola. A během pár let se jeho Scale AI rozrostla do firmy, která zajišťuje data pro největší světové hráče na poli umělé inteligence. On sám se v 25 letech stal nejmladším dolarovým self-made miliardářem.

Startup zůstane nezávislým a Wang v něm nadále bude členem představenstva. Dočasným CEO se ale místo něj stane dosavadní šéf strategie Jason Droege. Wang bude mezitím v Metě budovat nový výzkumný tým zaměřený na vývoj špičkových AI modelů – Zuckerbergova firma má například lákat i vědce z DeepMind, AI laboratoře spadající pod Google, která stojí za některými z nejpokročilejších výzkumů v oboru.

Meta se totiž podle zdrojů stanice CNBC potýká s problémy v organizaci výzkumu umělé inteligence a Wangův příchod má znamenat nový začátek. Přestože mladý vývojář zatím nevedl čistě výzkumnou AI laboratoř, v Silicon Valley je prý vnímán jako velmi akční šéf, který rozumí technickým aspektům různých problémů, má zkušenosti s budováním byznysu v oblasti dat a zároveň se dobře orientuje v globální AI scéně.

Zuckerberg se tentokrát vydal opatrnější cestou. Místo přímé akvizice zvolila Meta strategickou investici. Přímé převzetí by totiž pravděpodobně vyvolalo antimonopolní problémy. Firma už v minulosti čelila silné kritice i soudním sporům kvůli nákupům Instagramu nebo WhatsAppu.

Stejný přístup v poslední době zvolili i další technologičtí giganti jako Microsoft či Google, kteří si pořizují podíly v nadějných AI startupech bez jejich úplného ovládnutí. Například Microsoft loni investoval do startupu Inflection AI, který se zaměřuje na vývoj vlastních jazykových modelů a chatbotů. Zároveň od něj převzal celý tým včetně zakladatelů, aby posílil svůj vlastní výzkum.