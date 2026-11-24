Nápis „Jen hotově“ může snižovat tržby. Osm z deseti Čechů chce v obchodech platit digitálně
Každému třetímu podnikateli po zavedení plateb kartou stouply tržby, ukazují data Visa. Menším firmám teď pomáhá program Česko platí kartou.
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Ranní špička v oblíbené kavárně, rychlý oběd v bistru nebo nákup v malém lokálním obchodě. Zákazník má vybráno, u pokladny vytahuje mobil nebo chytré hodinky, ale místo terminálu narazí na papírovou cedulku s nápisem „Bereme jen hotovost“. Fyzickou peněženku u sebe přitom nemá, nejbližší bankomat je o tři ulice dál a spěchá na schůzku. Výsledek? Káva zůstává na pultu a obchodník přichází o tržbu, kterou měl už téměř na účtu.
Podobné situace nejsou v Česku výjimkou, přestože se platební návyky za poslední roky zásadně proměnily. Lidé jsou zvyklí platit bezhotovostně v supermarketech i na e-shopech a stejný komfort automaticky očekávají také v malých prodejnách, u kadeřníka nebo při platbě řemeslníkovi. Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Visa chce dnes v kamenných obchodech platit digitálně osm z deseti Čechů.
„Každý podnikatel chce, aby se zákazník vrátil. Možnost zaplatit kartou je jedním z nejjednodušších způsobů, jak tomu pomoci,“ říká Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku. Data společnosti Visa ukazují, že pokud zákazník nemůže zaplatit kartou, téměř každý čtvrtý Čech se raději otočí a nakoupí jinde. Další desetina lidí nákup odloží – což v gastronomii nebo drobném maloobchodu v praxi často znamená, že se už nevrátí.
Digitální platby dnes nejsou jen technologickou inovací, ale důležitým nástrojem pro rozvoj podnikání.
Naopak zavedení digitálních plateb může mít na byznys přímý pozitivní dopad. Podle průzkumu agentury Response Now z letošního září se každému třetímu podnikateli, živnostníkovi či OSVČ po zavedení karet zvýšily tržby. Zákazníci totiž nejsou limitovaní tím, kolik bankovek mají zrovna v kapse, a snáze si k hlavnímu nákupu přihodí další položku.
„Přijímání platebních karet podnikatelům otevírá dveře k milionům zákazníků, zjednodušuje každodenní provoz a umožňuje nabízet platební zkušenost, kterou lidé očekávají. Digitální platby dnes nejsou jen technologickou inovací, ale důležitým nástrojem pro rozvoj podnikání,“ komentuje Petr Polák.
Důvěra u pokladny
Rozhodování u pokladny navíc neovlivňuje jen samotné pohodlí, ale i celková důvěryhodnost podniku. Podle zjištění Visa působí kamenná prodejna nebo e-shop, pokud mají viditelně vystavené logo právě této společnosti, důvěryhodně na více než polovinu Čechů. Naopak striktní vyžadování hotovosti v době, kdy lidé běžně platí hodinkami i na farmářských trzích, může v části klientely vyvolávat rozpaky.
Přijímání platebních karet podnikatelům otevírá dveře k milionům zákazníků.
Samostatnou kapitolou jsou pak návštěvníci ze zahraničí. Turista, který se v Praze, krajském městě nebo horské obci zastaví na oběd, koupí si suvenýr či využije místní služby, u sebe české koruny v hotovosti často vůbec nemá – a kvůli jednomu nákupu si je ani nebude chtít měnit ve směnárně. Celosvětově je dnes vydáno přes pět miliard karet Visa.
Start bez bariér
Část živnostníků a majitelů menších provozoven přesto s bezhotovostními platbami stále váhá. Často za tím stojí obava ze složité administrativy, vysokých měsíčních paušálů za pronájem zařízení nebo poplatků u drobných transakcí. Technologický vývoj ale tyto překážky z velké části smazal. Dnes už podnikatel nutně nepotřebuje klasickou plastovou krabičku na pult – platební terminál dokáže nahradit samotný chytrý telefon s příslušnou aplikací, což ocení třeba řemeslníci v terénu, kurýři nebo stánkaři.
Pro podnikatele, kteří si chtějí fungování bezhotovostních plateb nejprve vyzkoušet v praxi, funguje v tuzemsku program Česko platí kartou. Iniciativa pomáhá živnostníkům, kavárnám, malým obchodům i poskytovatelům služeb nastavit přijímání digitálních plateb jednoduše a bez zbytečných vstupních bariér. Podrobnosti o fungování programu i přehled zapojených poskytovatelů platebních řešení jsou dostupné na webu projektu.