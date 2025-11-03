Napodruhé a lépe. Shoptet spustil novou aplikaci, e-shop umožňuje řídit přímo z telefonu
Největší český poskytovatel platformy pro e-shopy naplno vstupuje do mobilního světa. Nabízí například okamžitý přehled dění a chystá další funkce.
Shoptet naplno vstupuje do mobilního světa. Platforma, na které fungují desítky tisíc e-shopů, spustila novou aplikaci, díky níž obchodníci mají přehled o svém byznysu přímo z telefonu, a nejsou tak již odkázáni jen na počítač. Vhodná má být jak pro malé tak větší byznysy a využívat ji mohou všichni uživatelé s placenými tarify i v rámci zkušební doby e-shopu.
„Již první den při spuštění si aplikaci vyzkoušelo několik tisíc e-shopů. Její využití je napříč trhy, přeložena byla také do slovenštiny, angličtiny a maďarštiny,“ přibližuje Ondřej Buben, jenž se do nejvyššího vedení Shoptetu jakožto komerční ředitel dostal během letošního léta. Vývoj zabral přibližně rok.
Aplikace je k dispozici pro iOS i Android, mezi základní funkce patří push notifikace, které umožňují okamžitý přehled o dění na e-shopu včetně nových objednávek nebo informací, že daný produkt je vyprodaný. Prodejci mají k dispozici také rychlou správu objednávek, plateb a údajů o zákaznících či detailní data o produktech. V aplikaci zároveň lze využívat funkce samotného mobilního zařízení, jako například zjednodušené přihlašování pomocí biometrie. V přípravě je i skenování EAN kódů skrz fotoaparát.
„Aktivně sbíráme zpětnou vazbu přímo od uživatelů, která se promítá v prioritizaci toho, co do aplikace připravujeme. Následně vydáváme pravidelné aktualizace s novými funkcemi,“ doplňuje Buben s tím, že časem by mělo dojít i na možnost kompletovat s aplikací objednávky nebo nahrávat fotografie k produktům přímo z telefonu.
Konkurenční Shopify přitom podobnou aplikaci poprvé spustil již v roce 2010. Shoptet vlastní aplikaci nabízel již dříve mezi lety 2018 až 2022, avšak jen jako placený doplněk s omezenými funkcemi, jehož správu zajišťoval externí partner. „Po skončení doplňku jsme začali přemýšlet, jak jej nahradit, a pracovali na průzkumu trhu i vývoji,“ nastiňuje Buben.
Cílem bylo vyvinout pro zákazníky plnohodnotnou aplikaci zdarma. „Plán je takový, aby obchodníkům sloužila pro rutinní obsluhu jejich e-shopů kdekoliv a kdykoliv. Věříme, že jako doplněk k webové administraci ji využije drtivá většina e-shopařů, někteří na denní bázi, jiní příležitostně, když zrovna nebudou u počítače,“ dodává Buben.
Na českém, slovenském a maďarském trhu využívá Shoptet přes 43 tisíc obchodníků, přes které jen u nás loni proteklo 79 miliard korun, tedy asi čtyřicet procent obratu všech českých e-shopů. Loni utržil přes 700 milionů a dosáhl zisku 269 milionů. Velkou zprávou byl v září prodej firmy za minimálně 3,5 miliardy korun, z rukou investora Ondřeje Tomka směřuje pod belgickou skupinu Team.blue.