Nechtěli pořád vysvětlovat, proč nepijí. Tak se tři kamarádi rozhodli založit první nealko pivovar v Česku
Značka Feels Good má ve znaku jednorožce a nabízí jen nealko. Investice se vešla do milionu a teď trojice přátel čeká, co na to Češi.
Teambuilding, večírek, grilovačka s kolegy nebo kamarády… Stačí na podobné akci sáhnout po nealku a skoro vždy se někdo zeptá, zda řídíte nebo jste třeba nemocný. A člověk má najednou pocit, jako by se za své nepití snad měl omlouvat. Právě to se snaží změnit tři bývalí kolegové a dnes kamarádi, kteří se rozhodli založit pivovar výhradně s nealkem.
Tomáš Peterka, který je otcem celé myšlenky, je spolumajitelem marketingové agentury Konektime, která se sama podílí na několika startupech, jako je třeba portál Bezemisí. Často je také na cestách. Právě při těch po Evropě si všiml, že nabídka kvalitního nealko piva bývá jinde mnohem širší než u nás. „Stačí vyrazit po Evropě a člověk kouká, co existuje pivovarů a kolik skvělých nealko piv se dá koupit,“ říká.
„Najednou vidíte, že nejsme pivní velmoc, ale spíš zajatci domácí tradice. I těch pár českých piv v regálu někde v Dánsku vypadá, jak kdyby šlo o zásoby z 19. století. Oráme snad ještě pořád ruchadlem, protože ho vymysleli bratři Veverkové? Ne, máme traktory a pluhy, jako všude jinde. Svět se prostě netočí kolem českého piva. Mrkněte třeba na sever od hranic. Když jdete s plnou náručí nealka i z polské Žabky, trochu zamrzí, že doma tohle tak úplně nemáme,“ doplňuje.
Rozhodl se, že zkusí tuhle situaci změnit, a přibral k sobě ještě dva partnery: Michala Schindlera a Jiřího Jaroše. Všichni tři kdysi dělali pro Vodafone. Peterka s Schindlerem seděli v marketingovém oddělení, kde Schindler vedl interní časopis ČILICHILI, zatímco Jaroš pro firmu jako externí ilustrátor kreslil.
Navíc je spojovalo i to, že všichni tři postupem let výrazně omezili nebo úplně vynechali alkohol ze svého života. „Někdo je na minimu, já už třeba nepiju vůbec,“ říká Jaroš. A shodli se i na podobných zkušenostech, kdy jim lidé z okolí vyčítali, že si nedají skleničku, a stále padaly dotazy, jestli se za tím neskrývá nějaký problém.
Do samotného nápadu se pustili před rokem a rovnou přiznávají, že tehdy vůbec netušili, jak náročné to nakonec bude. Všichni tři mají vedle Feels Good ještě svá běžná zaměstnání a klienty, takže projekt vznikal hlavně po večerech a víkendech. „Poslední rok nebyl úplně jednoduchý, co se týče času, a dík patří především našim rodinám za jejich pochopení,“ otevřeně přiznává Schindler.
Feels Good nemá vlastní varnu, ale spolupracuje s vybranými pivovary. Tím prvním je Browar Maryensztadt, polský řemeslný pivovar ze Zwoleně jižně od Varšavy, který funguje od roku 2015 a patří k nejoceňovanějším craftovým pivovarům v Polsku. Právě odtud pochází první dvě piva Feels Good, teď mají zakladatelé rozjednané spolupráce s dalšími pivovary, včetně těch v Česku a na Slovensku.
Sami přitom říkají, že nechtějí konkurovat výrobě. „Nikdo z nás si nemyslí, že by uměl vyrobit lepší pivo než stovky a tisíce malých a středních pivovarů po celé Evropě. Myslet si, že jim může konkurovat krysa z marketingu, je jako vyrazit proti tanku s dřevěným mečem,“ říká Peterka a Jaroš dodává, že kdysi sám zkoušel doma vařit pivo, ale výsledky nikdy nebyly moc povedené.
S partnerskými pivovary mají proto domluvené tři modely spolupráce: buď použijí recepturu pivovaru a nechají pivo stočit do vlastních plechovek, nebo si nechají uvařit unikátní recepturu na míru, případně vaří zcela podle vlastní receptury. Pro první dvě piva od Maryensztadtu zvolili první variantu, hlavně proto, že další možnosti dávají smysl až od určitého objemu a jejich první objednávka odpovídala spíš opatrnému testu trhu. U dalších pivovarů už počítají s posunem směrem k vlastní receptuře, hlavně u specifičtějších stylů jako IPA.
„Naše pivo se vyrábí zastavením kvašení a následnou pasterizací. Pasterizace je náš kamarád, umožňuje udržet po celou dobu stejnou kvalitu a zároveň je garancí, že se kvasinky znova nerozdovádí a nezačnou tvořit alkohol,“ vysvětluje Peterka. Piva prodávají ve třetinkových plechovkách, ne v klasické půllitrové variantě. Nealkoholické pivo se přitom dá vyrábět několika způsoby. Kromě zastavení kvašení je to například i osmóza, která je šetrnější k chuti piva, tu jako jediný v Česku zatím používá Vinohradský pivovar. Nealko pivo ale kromě Feels Good u nás nabízí i další menší pivovary, například Clock, Zichovec nebo Obora.
Tým Feels Good spustil prodej piva na svém e-shopu letos v červnu. Investice do projektu se vešla do milionu korun. Při prvních kalkulacích, jestli má projekt vůbec ekonomicky smysl, si zakladatelé pomáhali hlavně umělou inteligencí. „Legislativně to bylo nakonec jednodušší, než jsme čekali. Kromě založení s.r.o. nebylo potřeba řešit žádné speciální povolení, protože Feels Good nemá vlastní provoz, a odpadají tak i hygienické normy spojené s vlastní výrobou,“ doplňuje Jaroš.
Když jdete s plnou náručí nealka i z polské Žabky, trochu zamrzí, že doma tohle tak úplně nemáme.
Půl roku zabralo jen vymýšlení konceptu a komunikace značky, další půlrok příprava e-shopu a vyladění distribuce, která byla jedním z nejsložitějších momentů. Hotové plechovky teď putují na sklad ve středočeském Humpolci a odtud po Česku prostřednictvím výdejních boxů. E-shop naostro spustili až poté, co všechno otestovali i na svých blízkých, tedy nejen chuť piva, ale i to, jestli jim po objednání skutečně dorazí do druhého dne.
Kromě pití se chtějí odlišit i tónem komunikace a pomáhá jim s tím osobitý jednorožec, který má daleko k těm z dětských pohádek. Jako hlavní tvář značky ho navrhl Jiří Jaroš. Objevuje se na plechovkách, na webu i v komunikaci značky, inspirovaný je estetikou komiksu a papírové koláže.
„Tahle postava má osobnost inspirovanou Dudem z Big Lebowského, nic ji nerozhází, ať už grilování během zombie apokalypsy, nebo to, že má na sobě cyklistický dres na metalovém koncertu. Prostě si věci dělá podle sebe, včetně toho, že pije nealko, aniž by měla potřebu cokoliv vysvětlovat nebo obhajovat,“ popisuje Jaroš obrázky na jednotlivých plechovkách. Jednorožec má ale i svůj blog a pravidelný komiks, ve kterém řeší podobné absurdní situace.
Do budoucna má trojice z Feels Good v plánu rozšířit nabídku na 8 až 10 piv a přibrat další partnerské pivovary v Česku a na Slovensku, případně i jinde v Evropě. V delším horizontu zakladatelé nevylučují ani stavbu vlastního malého pivovaru. Uvažují také o rozšíření nabídky mimo pivní speciály, ale momentálně se prý uvidí, jestli a kdy se jim roční investice a stovky hodin práce vrátí. Berou to ale od začátku jako sázku na něco, čemu věří, že v Česku dlouhodobě chybí.