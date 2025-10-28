Nedělní oběd podle tří hvězdných šéfkuchařů. V jedné kuchyni předvedli, co každý umí nejlépe
Jan Knedla, Daniel Tillinger a Maroš Jambor patří ke kuchařské špičce v Česku a na Slovensku. Společně teď ukázali, v čem jsou silní.
Co se stane, když se v jedné kuchyni potkají tři šéfkuchaři, kteří spolu do té doby nevařili, ale každý z nich stojí v čele vyhlášeného podniku a mají za úkol předvést to nej, co dokážou? Výsledkem je nezapomenutelná hostina, která se minulou neděli odehrála v pražské restauraci Zlatá Praha v hotelu Fairmont. Po bok místního šéfkuchaře Maroše Jambora se tu postavili Jan Knedla z Papilia ve Vysokém Újezdě a Daniel Tillinger ze slovenského Ecku.
Akce, která je svedla dohromady, se jmenovala Dinner of the Year – ačkoliv se odehrávala ve večerním i obědovém čase – a stál za ní gastronomický průvodce Gault & Millau. Ten tak chtěl předvést ty nejlepší kuchaře podle svého hodnocení z Česka a Slovenska, tedy Knedlu a Tillingera. Jambor, který dřív vařil například ve vyhlášené newyorské restauraci Eleven Madison Park, se k nim připojil coby hostitel, nicméně i on se má čím chlubit. Celý hotel Fairmont nedávno i díky němu získal jako jediný v Česku dva klíče v novém hotelovém žebříčku konkurenčního hodnotitele Michelin.
Během slavnostního oběda, na který zavítal i CzechCrunch, se servírovalo menu, jehož šest chodů na přeskáčku připravovali jednotliví kuchaři. K ochutnání byla třeba skvěle připravená hlíva od Daniela Tillingera, který se postaral i o jemného jesetera s výraznou omáčkou a nakládaným rybízem. Jan Knedla servíroval topinambur a dezert ze sýrové zmrzliny, meruňkové pěny, oříšků a lanýže. Domácí Maroš Jambor pak přispěl hlavním chodem – dančím hřbetem a klobásou, celerovým pyré a borovicovou šiškou, vlastním chlebem a máslem i závěrečnými petits fours, které připravila jeho přítelkyně a cukrářka Zlaté Prahy Romana Zelinová. Jak jednotlivá jídla vypadala, si můžete prohlédnout v galerii výše.