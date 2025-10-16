Společnost –  – 1 min čtení

Michelin rozdal klíče nejlepším hotelům světa. V Česku uspěl třeba pražský Fairmont, získal hned dva

Nové hodnocení Michelin Keys sleduje osobitost, architekturu i poměr ceny a zážitku. V Česku bodovalo nakonec 11 hotelů, včetně těch mimopražských.

Foto: Fairmont Golden Prague
Fairmont Golden Prague
Po více než sto letech, kdy určoval prestiž v gastronomii svými ikonickými hvězdami, rozšířil Michelin svůj hodnoticí systém také na ubytování. V říjnu představil vůbec první celosvětový hotelový přehled od Michelinu, ve kterém oceňuje výjimečné hotely, jen jim místo hvězdiček rozdává právě klíče neboli Michelin Keys. V Česku uspělo celkem jedenáct ubytovacích zařízení – a suverénem se stal nový pražský hotel Fairmont Golden Prague, který jako jediný obdržel hned dva klíče.

Inspektoři, kteří klíče udělují, vyzdvihli u Fairmontu nejen jeho šest restaurací a lokalitu ve frekventované Pařížské ulici, ale i sbírku významného českého umění a celkovou architektonickou kvalitu prostoru, který navazuje na historii někdejšího hotelu InterContinental. Kromě Fairmontu získaly po jednom klíči například hotely Almanac x Alcron, Augustine či Four Seasons, ale také tři mimopražská ubytování: ekologický wellness hotel Chateau Mcely nedaleko Nymburka, funkcionalistický Hotel Perk v Šumperku a Villa Julius a Emma s výhledem na Karlovy Vary.

Michelin při rozdávání klíčů sleduje pět kritérií – kvalitu služeb, architekturu, osobitost, přínos okolí a poměr ceny a zážitku. Jeden klíč označuje osobité místo s nadstandardními službami, dva klíče značí výjimečnost v každém ohledu a tři klíče představují absolutní vrchol pohostinnosti. V prvním ročníku hotelového bodování se do výběru dostalo přes sedm tisíc hotelů, penzionů a vil z celého světa, přičemž zhruba 2 400 z nich si odneslo alespoň jeden klíč.

Tyto hotely byly oceněny v Česku:

Fairmont Golden Prague (Praha)

Foto: Fairmont Golden Prague
Výhled v restauraci Zlatá Praha, která je součástí hotelu Fairmont Golden Prague

The Julius Prague (Praha)

Foto: Michelin Guide
Hotel The Julius v Praze

BoHo Prague Hotel (Praha)

Foto: Michelin Guide
Hotel BoHo v Praze

Four Seasons (Praha)

Foto: Four Seasons
Pražský hotel Four Seasons

Augustine (Praha)

Foto: Michelin Guide
Hotel Augustine v Praze

Andaz Prague (Praha)

Foto: UBM
Hotel Andaz na Senovážném náměstí

Mosaic House (Praha)

Foto: Michelin Guide
Mosaic House

Almanac X Alcron Prague (Praha)

Foto: Michelin Guide
Hotel Almanac x Alcron Prague

Villa Julius a Emma (Karlovy Vary)

Foto: Michelin Guide
Villa Julius a Emma v Karlových Varech

Hotel Perk (Šumperk)

Foto: Michelin Guide
Hotel Perk v Šumperku

Chateau Mcely (Střední Čechy)

Foto: Michelin Guide
Ekologický wellness hotel Chateau Mcely

